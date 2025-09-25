脫口秀節目復播 吉米金摩辛辣獨白抨擊審查制度

（法新社好萊塢24日電） 美國脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）的節目在川普政府施壓下被迫停播一週後，昨晚重返美國電視螢幕，他發表了一段辛辣的獨白，抨擊審查制度。

這位喜劇演員在右翼政治網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺後發表評論，據稱官員威脅要撤銷廣播許可證，娛樂巨擘美國廣播公司（ABC）因此一度將吉米金摩停職。

但在輿論譁然，以及平日與川普關係穩固的盟友也抱怨此舉是政府試圖壓制言論自由後，停播決定遭到推翻。

吉米金摩在「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）節目中告訴觀眾：「政府揚言要讓總統不喜歡的喜劇演員噤聲，這完全違背美國精神。」

他說：「美國總統明確表達，他希望看到我和這裡數百名工作人員被炒魷魚。我們的領袖竟以美國人丟掉飯碗為樂，因為他開不起玩笑。」

川普經常抱怨媒體對他的負面報導，並經常謾罵攻擊吉米金摩與其他深夜喜劇演員。他在吉米金摩節目被停播時曾大聲叫好，稱之為「對美國來說的大好消息」。

「吉米夜現場」昨晚復播前，川普向媒體表示，吉米金摩「沒有才華…沒有收視率」。

吉米金摩在節目上妙語回應：「今晚我就有（才華與收視率）了…他竭盡所能想要封殺我，結果反而迫使數百萬人來看這檔節目。這真是適得其反。」