防脫髮｜5大脫髮原因你中幾多個？防脫髮洗頭水未必有用 一種飲食習慣大增脫髮危機

脫髮又被稱「中年危機」，三千煩惱絲越變越少，但煩惱卻越來越多，因此坊間出現不少防脫髮方法，但又否有用？今次我們深入淺出解答脫髮原因、脫髮食物、男女脫髮之別、防脫髮方法等，更誠邀註冊中醫師譚莉英跟註冊營養師黃汶鈺（Vivian）從中西角度專業解答不同問題，絕對是終極防脫髮寶典！

脫髮原因多 食避孕丸都有影響？

「脫髮是一種正常的現象，我們每天脫掉大約50至100根頭髮，只要毛囊健康未受損害，大部份都會再次長出。」Vivian說，脫髮原因有很多，除了大家認知的壓力問題跟生病問題，亦有一些原因值得大家注意，「飲食習慣亦會有所影響，好像節食、或採取低蛋白質和低鐵質的飲食均引致營養不良。」另外避孕丸跟高劑量的維他命A亦有機會影響。「中醫則認為脫髮與內在臟腑功能失調、氣血失衡密切相關。」譚醫師說，簡單分為以下五大常見原因：

肝腎不足：肝藏血、腎藏精，「髮為血之餘」「腎其華在髮」，肝腎虛損會導致頭髮失去滋養。 氣血虛弱：氣血不足無法濡養頭皮，導致髮根鬆動易脫。 濕熱上蒸：飲食油膩、壓力大導致濕熱鬱積頭皮，堵塞毛囊。 血瘀阻絡：頭部血液循環不暢，毛囊缺氧萎縮。 情志失調：長期壓力、焦慮導致肝氣鬱結，影響氣血運行。

服食常見的避孕丸跟高劑量的維他命A原來都有機會引致脫髮！

男女脫髮大不同 生仔、更年期都關事！

一提到脫髮問題，大家都會想起在男士身上常見的地中海，但其實脫髮並非只有男士，女士亦同樣有可能有脫髮危險。「男性脫髮的徵狀是前額的髮際線往後移，因前額及頭頂的頭髮毛囊較易受男性荷爾蒙Dihydrotestosterone (DHT) 影響，DHT會加速頭髮的生長週期，使頭髮脫落，最後變成地中海。女性脫髮的特徵通常是前額至頭頂的頭髮變得稀疏，使分界漸闊，脫髮情況會比男性較遲出現。」Vivian解釋，而女士產後2至3個月有機會大量脫髮；停經會令女性荷爾蒙下降，體內的女性荷爾蒙及男性荷爾蒙比例失衡，引致脫髮。

譚醫師則表示，「男性多頭頂脫髮，頭頂屬「督脈」與腎氣相關，男性腎虛、血熱易導致頭頂先脫。」而女性脫髮模式：多從髮際線或頭頂瀰漫性稀疏，與氣血虛、肝鬱相關，更年期後腎虛加劇。

除了男士有脫髮危機，其實女士一樣有機會脫髮。

男士與女士防脫髮方法有差異！

在中醫角度，男女的防脫方法亦有差異，「男士多因「腎虛（腎精不足）」或「濕熱」導致，常用 ：補腎填精（如熟地黃、枸杞）或 清熱利濕（如茯苓、澤瀉）的藥物，並注重調節熬夜、飲酒等習慣。」譚醫師說，「而女士多因「氣血兩虛」或「肝鬱血瘀」，需補氣養血（如當歸、黃芪）或 疏肝解鬱（如柴胡、玫瑰花），並關注月經周期對氣血的影響。」

而在營養學方面，男女士的防脫方法則沒有分別，「想頭髮生長得健康，可以從飲食上多方面攝取不同的營養着手。頭髮的主要成分是角蛋白，而角蛋白大部分由蛋白質組成。換句話說，攝取含有豐富蛋白質的飲食就可以促進頭髮健康生長，維他命、鐵和鋅亦會有助頭髮生長，因此應平衡攝取這些營養素。」Vivian解答。

另外建議減少攝取高鹽、高糖及高脂肪的食物，尤其應避免攝入如速食、即食食品及甜點等加工食品。這類食品可能妨礙血液循環，導致頭皮皮脂分泌增加，進而阻礙頭髮獲取必要的營養。高糖食物亦會促使體內三酸甘油酯上升，進一步引發血液循環不良，對頭髮健康產生不利影響，可能導致毛髮稀疏。

中藥洗頭水有幫助？何首烏其實要內服！

當發現脫髮問題，除了食療外，防脫髮洗頭水亦是熱門選擇，而主打中藥/漢方成份的防脫髮洗頭水在中華地區更是非常常見，特別是加入何首烏的洗頭水，「洗頭水效果有限，外用洗劑短暫接觸頭皮，難以吸收有效成分，可能僅輔助清潔或改善頭皮環境。」譚醫師提醒，而關於何首烏的防脫功效，她就認為可補肝腎、烏鬚髮，但需「內服」且經炮製，而且因為生首烏有肝毒性風險，需要專業指導下服用。另外，她建議若使用中藥洗劑，可選擇含側柏葉、苦參、生薑等成分，有助清熱、促進局部血循。

有不少品牌都主打漢方洗頭水，加入有護髮成份的何首烏，但其實功效未必如廣告般有效。

黑色食物最有幫助？蛋白質幫到手！

「黑色食物含有豐富的維他命B雜、鋅、鐵和鈣，能促進血液循環，增強毛囊健康，有助於預防掉髮；同時亦含有豐富的維他命E和不飽和脂肪酸，有助髮根健康。」Vivian補充，「除了進食黑色食物之外，亦要在日常飲食中攝取足夠的蛋白質及生物素（biotin），可以促進頭髮生長。因為蛋白質是組成頭髮的重要物質，而生物素亦是身體製造頭髮角蛋白（keratin）的重要物質，攝取足夠的蛋白質，可以有效預防掉髮。」

譚醫師說：「食療確實有幫助防脫髮：如果補肝腎，可多吃黑芝麻、核桃、黑豆。養氣血則推介紅棗、桂圓、當歸燉雞湯。而清濕熱則是薏仁、綠豆、冬瓜。」大家可以因應不同需求選擇。另外亦可以同時選用以下方法，去加強防脫髮功效：

中醫針灸：刺激頭皮穴位（如：百會、四神聰和合谷等穴）促進血循。 頭皮按摩：用指尖輕叩或梳頭（木梳為佳）疏通經絡。 中藥外敷：生薑片塗擦或側柏葉煮水外敷頭皮。 調整作息：避免熬夜（傷肝腎）、減輕壓力。

黑色食物以外，食足夠的蛋白質食物才能保持頭髮健康。

德善健康管理註冊營養師黃汶鈺Vivian為美國註冊營養師、美國匹茲堡大學營養治療學碩士跟美國華盛頓肯莫爾大學營養治療學學士。

譚莉英註冊中醫師行醫多年，有多項專業資格跟學歷，包括廣州中醫藥大學中西醫結合腫瘤科博士、香港大學中醫學碩士、美國 NLP協會執行師資格。

