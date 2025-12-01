宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
防脫髮｜5大脫髮原因你中幾多個？防脫髮洗頭水未必有用 一種飲食習慣大增脫髮危機
有脫髮問題？不用擔心！今次Yahoo Food找來營養師跟中醫師一同解答大家的疑問，即睇Yahoo Food專訪：
脫髮又被稱「中年危機」，三千煩惱絲越變越少，但煩惱卻越來越多，因此坊間出現不少防脫髮方法，但又否有用？今次我們深入淺出解答脫髮原因、脫髮食物、男女脫髮之別、防脫髮方法等，更誠邀註冊中醫師譚莉英跟註冊營養師黃汶鈺（Vivian）從中西角度專業解答不同問題，絕對是終極防脫髮寶典！
脫髮原因多 食避孕丸都有影響？
「脫髮是一種正常的現象，我們每天脫掉大約50至100根頭髮，只要毛囊健康未受損害，大部份都會再次長出。」Vivian說，脫髮原因有很多，除了大家認知的壓力問題跟生病問題，亦有一些原因值得大家注意，「飲食習慣亦會有所影響，好像節食、或採取低蛋白質和低鐵質的飲食均引致營養不良。」另外避孕丸跟高劑量的維他命A亦有機會影響。「中醫則認為脫髮與內在臟腑功能失調、氣血失衡密切相關。」譚醫師說，簡單分為以下五大常見原因：
肝腎不足：肝藏血、腎藏精，「髮為血之餘」「腎其華在髮」，肝腎虛損會導致頭髮失去滋養。
氣血虛弱：氣血不足無法濡養頭皮，導致髮根鬆動易脫。
濕熱上蒸：飲食油膩、壓力大導致濕熱鬱積頭皮，堵塞毛囊。
血瘀阻絡：頭部血液循環不暢，毛囊缺氧萎縮。
情志失調：長期壓力、焦慮導致肝氣鬱結，影響氣血運行。
男女脫髮大不同 生仔、更年期都關事！
一提到脫髮問題，大家都會想起在男士身上常見的地中海，但其實脫髮並非只有男士，女士亦同樣有可能有脫髮危險。「男性脫髮的徵狀是前額的髮際線往後移，因前額及頭頂的頭髮毛囊較易受男性荷爾蒙Dihydrotestosterone (DHT) 影響，DHT會加速頭髮的生長週期，使頭髮脫落，最後變成地中海。女性脫髮的特徵通常是前額至頭頂的頭髮變得稀疏，使分界漸闊，脫髮情況會比男性較遲出現。」Vivian解釋，而女士產後2至3個月有機會大量脫髮；停經會令女性荷爾蒙下降，體內的女性荷爾蒙及男性荷爾蒙比例失衡，引致脫髮。
譚醫師則表示，「男性多頭頂脫髮，頭頂屬「督脈」與腎氣相關，男性腎虛、血熱易導致頭頂先脫。」而女性脫髮模式：多從髮際線或頭頂瀰漫性稀疏，與氣血虛、肝鬱相關，更年期後腎虛加劇。
男士與女士防脫髮方法有差異！
在中醫角度，男女的防脫方法亦有差異，「男士多因「腎虛（腎精不足）」或「濕熱」導致，常用 ：補腎填精（如熟地黃、枸杞）或 清熱利濕（如茯苓、澤瀉）的藥物，並注重調節熬夜、飲酒等習慣。」譚醫師說，「而女士多因「氣血兩虛」或「肝鬱血瘀」，需補氣養血（如當歸、黃芪）或 疏肝解鬱（如柴胡、玫瑰花），並關注月經周期對氣血的影響。」
而在營養學方面，男女士的防脫方法則沒有分別，「想頭髮生長得健康，可以從飲食上多方面攝取不同的營養着手。頭髮的主要成分是角蛋白，而角蛋白大部分由蛋白質組成。換句話說，攝取含有豐富蛋白質的飲食就可以促進頭髮健康生長，維他命、鐵和鋅亦會有助頭髮生長，因此應平衡攝取這些營養素。」Vivian解答。
另外建議減少攝取高鹽、高糖及高脂肪的食物，尤其應避免攝入如速食、即食食品及甜點等加工食品。這類食品可能妨礙血液循環，導致頭皮皮脂分泌增加，進而阻礙頭髮獲取必要的營養。高糖食物亦會促使體內三酸甘油酯上升，進一步引發血液循環不良，對頭髮健康產生不利影響，可能導致毛髮稀疏。
中藥洗頭水有幫助？何首烏其實要內服！
當發現脫髮問題，除了食療外，防脫髮洗頭水亦是熱門選擇，而主打中藥/漢方成份的防脫髮洗頭水在中華地區更是非常常見，特別是加入何首烏的洗頭水，「洗頭水效果有限，外用洗劑短暫接觸頭皮，難以吸收有效成分，可能僅輔助清潔或改善頭皮環境。」譚醫師提醒，而關於何首烏的防脫功效，她就認為可補肝腎、烏鬚髮，但需「內服」且經炮製，而且因為生首烏有肝毒性風險，需要專業指導下服用。另外，她建議若使用中藥洗劑，可選擇含側柏葉、苦參、生薑等成分，有助清熱、促進局部血循。
黑色食物最有幫助？蛋白質幫到手！
「黑色食物含有豐富的維他命B雜、鋅、鐵和鈣，能促進血液循環，增強毛囊健康，有助於預防掉髮；同時亦含有豐富的維他命E和不飽和脂肪酸，有助髮根健康。」Vivian補充，「除了進食黑色食物之外，亦要在日常飲食中攝取足夠的蛋白質及生物素（biotin），可以促進頭髮生長。因為蛋白質是組成頭髮的重要物質，而生物素亦是身體製造頭髮角蛋白（keratin）的重要物質，攝取足夠的蛋白質，可以有效預防掉髮。」
譚醫師說：「食療確實有幫助防脫髮：如果補肝腎，可多吃黑芝麻、核桃、黑豆。養氣血則推介紅棗、桂圓、當歸燉雞湯。而清濕熱則是薏仁、綠豆、冬瓜。」大家可以因應不同需求選擇。另外亦可以同時選用以下方法，去加強防脫髮功效：
中醫針灸：刺激頭皮穴位（如：百會、四神聰和合谷等穴）促進血循。
頭皮按摩：用指尖輕叩或梳頭（木梳為佳）疏通經絡。
中藥外敷：生薑片塗擦或側柏葉煮水外敷頭皮。
調整作息：避免熬夜（傷肝腎）、減輕壓力。
