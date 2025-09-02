脫髮困擾點算好？營養師教路「6+2」飲食貼士 助你提升髮量及髮質！｜營養師Audrey Tam

脫髮問題困擾著不少男女，不論年齡，當每日梳頭時看到一撮撮掉落的頭髮，髮線後移或髮量變稀，往往令自信心大受打擊。除了遺傳、壓力、荷爾蒙變化等因素外，營養攝取亦與頭髮健康息息相關。營養不良或攝取不均衡，會直接影響頭皮及毛囊的健康，導致或加劇脫髮問題。若希望從根本改善髮質及髮量，建議留意以下「6+2」的營養重點，包括6種需要補充的營養素及兩種日常不要做的貼士，從飲食入手鞏固頭髮健康。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

蛋白質：髮絲的基底元素

頭髮主要由角蛋白（keratin）組成，而角蛋白屬於蛋白質的一種。因此，足夠的蛋白質攝取對頭髮生長、修復及強韌度至關重要。建議每日從多元化來源攝取蛋白質，例如魚類、瘦肉、雞蛋、紅腰豆、鷹嘴豆及豆腐等。值得留意，動物性蛋白質的生物利用率（bioavailability）較植物性蛋白質為高，身體更易吸收。素食者亦可將豆類與全穀物配搭食用，例如麥皮配豆奶，互補出更完整的胺基酸組合。

每天要食多少蛋白質？（圖片來源：@nutritionby_audrey）

鐵質：促進頭皮及毛囊養分供應

鐵質是製造血紅素的主要礦物質，而血紅素負責將氧氣及養分輸送至身體各部位，包括頭皮及毛囊。缺鐵性貧血是女性常見的脫髮原因之一。動物性來源（如紅肉、肝臟、海產類）提供血紅素鐵（heme iron），身體吸收率較高；植物性來源（如菠菜、紅莧菜、黑芝麻）則提供非血紅素鐵（non-heme iron），吸收率較低，建議進食時配合富含維他命C的食物（如彩椒、金奇異果），以促進吸收。另外，雖然紅肉（如豬、牛、羊肉）的血紅素鐵特別豐富，但過量攝取或會增加大腸癌風險。世界癌症研究基金會建議每星期進食不超過500克的熟紅肉，同時應避免食用加工肉類（如火腿、煙肉、香腸）。

從植物中補充鐵質及維他命C（圖片來源：@nutritionby_audrey）

維他命C：強化毛囊及促進鐵質吸收

維他命C不但有助植物性鐵質的吸收，更促進膠原蛋白的合成，強化毛囊結構及頭皮屏障。此外，維他命C具抗氧化作用，有助緩解壓力對身體的損害，減低壓力性脫髮風險。建議多選擇富含維他命C的新鮮蔬果，例如彩椒、西蘭花、金奇異果、木瓜及士多啤梨等。不建議以高糖分鮮榨或支裝果汁代替，以免攝取過多糖分。

維他命C

鋅質：維持毛囊細胞正常分裂及蛋白合成

鋅質是多種酶的輔因子，參與細胞分裂、免疫調節及蛋白質合成。研究發現，體內鋅含量不足或會影響毛囊功能，增加脫髮風險。牛肉、羊肉、生蠔、蝦、菠菜、小麥胚芽及南瓜籽等均為鋅質的良好來源。

鋅質

維他命D：調節毛囊週期及新髮生成

近年研究指出，維他命D在調節毛囊週期及促進新毛囊生成扮演重要角色。缺乏維他命D與脫髮（如斑禿）有關聯。蛋黃、三文魚及香菇等均為維他命D的食物來源，當中香菇在烹煮前日曬一陣，其所含的麥角固醇（ergosterol）能轉化為維他命D，顯著提升含量至少3倍。然而，最直接有效的方式仍是每日適度日曬10至20分鐘（避免中午烈日），有助皮膚自行合成維他命D。

已添加維他命D的菇類（圖片來源：M&S）

避免極端節食或單一飲食

過度節食、追求快速減重或長期攝取單一食物，均可能導致營養攝取不足，進而影響荷爾蒙平衡及毛囊正常運作。如有體重控制需要，建議尋求註冊營養師的協助，制定個人化的飲食建議，避免因營養不均衡而影響頭髮健康。

避免進食未煮熟的蛋白

生蛋白中含有卵白素（avidin），會干擾生物素（Biotin）的吸收，而Biotin對頭髮及皮膚健康至關重要。為確保營養攝取及食物安全，建議蛋類應徹底煮熟才進食。

生蛋拌飯（圖片來源：canva）

營養師教路「6+2」飲食貼士（圖片來源：@nutritionby_audrey）

營養師教路「6+2」飲食貼士（圖片來源：@nutritionby_audrey）

營養師Audrey Tam

更多專欄文章：

烏冬熱量低＝健康？同品牌鈉含量可相差11倍！12款較低鈉烏冬名單/「這款」烏冬更是高纖之選｜營養師Audrey Tam

營養師教路超市急凍餃子健康食！12款較低卡低脂餃子推介/三大食法貼士/增肌減脂餐單｜營養師Audrey Tam

無糖可樂轉「蔗糖」配方會更健康嗎？還是另一個「甜蜜陷阱」？｜營養師Audrey Tam

食素 = 營養不均衡？素食三大迷思逐一破解！｜營養師Audrey Tam

燕麥這樣吃＝白吃！營養師揭大部分人忽略的「關鍵」｜營養師Audrey Tam

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多健康／營養補充品資訊

藍莓素真的護眼抗老？藍莓抗氧化能力超高！營養師拆解藍莓保健品功效及禁忌（附食譜）

食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量

營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10

骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素

燕窩推薦｜3大即食燕窩品牌推薦！白蘭氏無糖燕窩限時84折／台灣新興品牌靜子心

燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！

奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)

亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）

保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C軟糖6折入手／NaturesPlus鋅片只需$54

蛋白粉推薦｜健身增肌減脂必備6大蛋白粉品牌 最平56折入手美國CGN／台灣Marswhey超人氣烏龍奶茶

iHerb營養補充品supplement暢銷Top 10！Yahoo購物讀者買最多是益生菌？

維他命C推薦｜iHerb維他命C暢銷排名Top10！

維他命推薦｜iHerb維生素暢銷排名Top 10推薦！

早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！

益生菌vs益生元有咩分別？推薦5大益生菌益生元產品！附營養師教路邊啲食物含量最豐富

低卡零食推薦｜必入10款低卡路里健康零食！鹽、糖幾多先叫健康？營養師教你睇營養標籤揀零食 避開致肥陷阱！

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？