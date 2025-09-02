《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
脫髮困擾點算好？營養師教路「6+2」飲食貼士 助你提升髮量及髮質！｜營養師Audrey Tam
脫髮問題困擾著不少男女，不論年齡，當每日梳頭時看到一撮撮掉落的頭髮，髮線後移或髮量變稀，往往令自信心大受打擊。除了遺傳、壓力、荷爾蒙變化等因素外，營養攝取亦與頭髮健康息息相關。營養不良或攝取不均衡，會直接影響頭皮及毛囊的健康，導致或加劇脫髮問題。若希望從根本改善髮質及髮量，建議留意以下「6+2」的營養重點，包括6種需要補充的營養素及兩種日常不要做的貼士，從飲食入手鞏固頭髮健康。
蛋白質：髮絲的基底元素
頭髮主要由角蛋白（keratin）組成，而角蛋白屬於蛋白質的一種。因此，足夠的蛋白質攝取對頭髮生長、修復及強韌度至關重要。建議每日從多元化來源攝取蛋白質，例如魚類、瘦肉、雞蛋、紅腰豆、鷹嘴豆及豆腐等。值得留意，動物性蛋白質的生物利用率（bioavailability）較植物性蛋白質為高，身體更易吸收。素食者亦可將豆類與全穀物配搭食用，例如麥皮配豆奶，互補出更完整的胺基酸組合。
鐵質：促進頭皮及毛囊養分供應
鐵質是製造血紅素的主要礦物質，而血紅素負責將氧氣及養分輸送至身體各部位，包括頭皮及毛囊。缺鐵性貧血是女性常見的脫髮原因之一。動物性來源（如紅肉、肝臟、海產類）提供血紅素鐵（heme iron），身體吸收率較高；植物性來源（如菠菜、紅莧菜、黑芝麻）則提供非血紅素鐵（non-heme iron），吸收率較低，建議進食時配合富含維他命C的食物（如彩椒、金奇異果），以促進吸收。另外，雖然紅肉（如豬、牛、羊肉）的血紅素鐵特別豐富，但過量攝取或會增加大腸癌風險。世界癌症研究基金會建議每星期進食不超過500克的熟紅肉，同時應避免食用加工肉類（如火腿、煙肉、香腸）。
維他命C：強化毛囊及促進鐵質吸收
維他命C不但有助植物性鐵質的吸收，更促進膠原蛋白的合成，強化毛囊結構及頭皮屏障。此外，維他命C具抗氧化作用，有助緩解壓力對身體的損害，減低壓力性脫髮風險。建議多選擇富含維他命C的新鮮蔬果，例如彩椒、西蘭花、金奇異果、木瓜及士多啤梨等。不建議以高糖分鮮榨或支裝果汁代替，以免攝取過多糖分。
鋅質：維持毛囊細胞正常分裂及蛋白合成
鋅質是多種酶的輔因子，參與細胞分裂、免疫調節及蛋白質合成。研究發現，體內鋅含量不足或會影響毛囊功能，增加脫髮風險。牛肉、羊肉、生蠔、蝦、菠菜、小麥胚芽及南瓜籽等均為鋅質的良好來源。
維他命D：調節毛囊週期及新髮生成
近年研究指出，維他命D在調節毛囊週期及促進新毛囊生成扮演重要角色。缺乏維他命D與脫髮（如斑禿）有關聯。蛋黃、三文魚及香菇等均為維他命D的食物來源，當中香菇在烹煮前日曬一陣，其所含的麥角固醇（ergosterol）能轉化為維他命D，顯著提升含量至少3倍。然而，最直接有效的方式仍是每日適度日曬10至20分鐘（避免中午烈日），有助皮膚自行合成維他命D。
避免極端節食或單一飲食
過度節食、追求快速減重或長期攝取單一食物，均可能導致營養攝取不足，進而影響荷爾蒙平衡及毛囊正常運作。如有體重控制需要，建議尋求註冊營養師的協助，制定個人化的飲食建議，避免因營養不均衡而影響頭髮健康。
避免進食未煮熟的蛋白
生蛋白中含有卵白素（avidin），會干擾生物素（Biotin）的吸收，而Biotin對頭髮及皮膚健康至關重要。為確保營養攝取及食物安全，建議蛋類應徹底煮熟才進食。
