脾虛人醜？要靚首先健脾袪濕！中醫教你擺脫面黃黑眼圈 脾胃好 氣色自然好
都市生活節奏急促，你是否經常照鏡發現自己臉色發黃、眼底掛著揮之不去的大眼袋，甚至身形無故變得浮腫、容易發胖？這些看似獨立的問題，在中醫角度而言，很可能都指向同一個根源——「脾虛」。
脾虛，顧名思義就是脾臟功能虛弱。但為何現代人普遍都脾胃虛弱呢？這與我們日常的不良習慣息息相關，常見5大脾虛原因為：
飲食不節制（如過度生冷、油膩）
缺乏運動
勞累過度
長期熬夜
身處潮濕環境
中醫：健脾袪濕需同步且持之以恆
何醫師指出，人體五臟六腑與自然環境息息相關，其中與「濕」最為對應的便是脾臟。中醫常說「脾虛濕困」、「濕盛困脾」，正是因為濕邪最容易影響脾臟的運作。脾臟負責運化水濕，一旦脾虛，水濕便無法正常運化，積聚體內形成「濕氣」。很多人以為袪濕只是一次性的事，或者只在特定季節才需要，但其實不然。袪濕是一個長期調理的過程，而且無分季節。更重要的是，脾虛容易生濕，而濕重又會讓脾更虛，形成一個難以擺脫的惡性循環，讓身體狀況每況愈下。
常說「脾虛人醜」 脾胃真的影響「顏值」與健康嗎？
何醫師解釋，胃負責把吃進去的食物消化並轉化成營養，而脾臟則負責將這些營養物質（氣血）輸送至人體的各個器官，以維持人體運作。因此，脾臟是否健康，對人體至關重要。一旦脾虛，氣血生化不足，五臟六腑都會跟著受影響，身體也會出現諸如容易病、上火、睡不好等問題。特別是對於女性而言，脾虛的影響更是顯而易見：容易出現肥胖、面色暗黃、眼圈發黑、老得快、反覆長痘、手腳冰涼等令人困擾的問題。想要擁有好氣色和健康體態，健脾絕對是首要任務。
健脾袪濕好推介：超具人氣維特健靈「袪濕輕」
要有效健脾袪濕，除了改善生活習慣，配合適當的調理產品也能事半功倍。維特健靈「袪濕輕」正是這樣一款簡單、方便又有效的袪濕好物。它能快速幫助身體減少浮腫，同時健脾抗濕，從根源改善體質。
「袪濕輕」改良自千年古方，並加入黃金比例的靈芝及黃芪，這兩味珍貴中藥材皆有健脾益氣、袪濕的功效。其獨特配方能幫助你建立一道「濕氣保護罩」，讓濕氣無得埋身，從此告別濕重困擾。無論是想快速改善浮腫，還是長期調理體質，它都能兼顧到，讓袪濕變得輕鬆有效。
維特健靈「袪濕輕」大獲好評
維特健靈「袪濕輕」自推出市場以來，一直人氣高企，更創下每小時賣出超過1,000盒的佳績，足見其卓越功效備受肯定。 它特有全天然的「健脾袪濕強效配方」，能溫和調理，無負擔地健脾益胃、排清濕毒，並有效減少浮腫，全方位解決濕重問題。「袪濕輕」口碑載道，高達95%醫護用家推薦及表示會持續服用袪濕輕**。
只需每日2粒，便能輕鬆踢走濕重虛肥，方便快捷地融入日常。 此外，它適合濕熱及寒濕所有體質，適用範圍廣泛。 產品更有百人實證功效，100%用家認同改善濕重問題**，而97%用家更認同改善身體及面部浮腫**，顯著改善外觀困擾，真實用家好評證明其卓越效果。
想擺脫面黃、浮腫、疲倦的困擾，重拾健康好氣色？立即體驗維特健靈「袪濕輕」，讓健脾袪濕成為你變美的第一步！
立即購買：https://go.vitagreen.com/41OCETJ
更多袪濕貼士：https://eshop.vitagreen.com/blogs/health/dampness-tea-effects-precautions?utm_source=facebook&utm_medium=paid_3rdParty&utm_campaign=WR_MedicalInpsireFB_健脾袪濕adv_blog_250827
*根據維特健靈閃購日總銷量計算
**根據2024年新傳媒向100位年齡介乎25至40歲真實用家服用維特健靈袪濕輕之問卷調查結果
