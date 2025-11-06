雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
【腎虛作祟 元氣大傷！】專家拆解兩大腎虛類型 10個傷腎習慣你中幾多？
隨著年齡增長，許多男士會逐漸感受到體力、活力與實力明顯下滑，這很可能就是「元氣大傷」的警訊！日本有研究指出，男性一旦踏入30歲之後，身體機能（即中醫所稱的「男性元氣」）便會隨年齡逐年遞減，導致體力下降、精神不振、持久力減弱，整體表現大打折扣，甚至可能伴隨腎力不足及前列健康風險上升的困擾。
這些問題不僅影響日常生活，更會無形中削弱男性的魅力與自信心，令人在工作、社交甚至親密關係中倍感壓力。從中醫角度來看，「腎為先天之本」，腎氣充盈與否，直接關係到人體的生長、發育、生殖及衰老過程。一旦腎精虧損，便形成所謂的「腎虧」，不僅影響男性機能，也可能導致精神不足、腰膝酸軟、頭髮早白等現象，進一步加速身體狀態的下滑。
若不及早調理與改善，長期下來可能形成惡性循環，使身體狀態每況愈下。因此，男士們應及早重視腎氣保養，從飲食、作息及適當運動入手，找回失去的活力與自信！
腎虛分兩種 表現各不同
在中醫理論中，「腎」被視為先天之本，主司人體生長、發育與生殖機能。一旦腎精虧損，便會引發「腎虛」之症。而腎虛又可細分為「腎陰虛」與「腎陽虛」兩大類型。
腎陰虛主要是指體內的陰液不足，導致陽氣相對亢盛，身體會出現燥熱的表現。患這類體質的男士容易出現潮熱盜汗（尤其夜間明顯）、口乾咽燥、五心煩熱（即手心、腳心與心胸處發熱），並伴有失眠多夢、頭暈耳鳴等現象。由於陰虛內熱，這類患者雖感身體疲憊，卻常伴隨心神不寧、焦躁易怒，即使休息後仍難以恢復精力，長期下來不僅影響工作效率，更可能導致情緒失衡與精神耗竭。
腎陽虛則是指體內的陽氣不足，無法溫暖身體，因此表現出虛寒的症狀。常見症狀包括畏寒肢冷、精神不振、腰膝痠軟，並且會出現夜頻的問題 。更值得關注的是，腎陽虛與男性機能的衰退息息相關，可導致慾望下降、力不從心，進而影響男女關係及個人自信。
值得注意的是，腎陰虛與腎陽虛雖表現各異，但二者皆根源於腎精虧損，若不及早調理，會進一步導致體力衰退、活力低落與整體表現下滑，形成惡性循環。因此，辨明自身體質並採取相應的滋補或溫養措施，是恢復元氣、重拾自信的關鍵一步。
傷腎習慣不改 恐影響腎功能
在現代快節奏的生活中，許多男士不知不覺養成了一些看似平常卻暗藏危機的習慣。這些習慣日積月累，正一點一滴地消耗著寶貴的腎氣，成為導致「元氣大傷」的隱形推手。腎功能的好壞，不僅關乎體力與活力，更與男性整體健康、機能表現及生活品質密切相關。若不及時正視並調整這些傷腎習慣，恐怕會讓腎功能在無聲無息中逐步下滑，甚至引發一系列難以逆轉的健康問題。現在，就讓我們一起檢視10大常見的傷腎習慣，及早覺醒，守護你的腎氣根本！
立即睇10個常見的傷腎習慣：
長期捱夜、睡眠不足：會耗損腎精，影響腎臟的自我修復和休息 。
久坐不動：影響氣血循環，使腎臟供血不足 。
愛吃生冷食物（如雪糕、凍飲）：會損傷脾胃陽氣，間接影響腎陽 。
過度房事：中醫認為「腎藏精」，過度會耗損腎精。
飲食重口味：攝取過多鹽份會加重腎臟負擔。
夜頻：夜間需反覆起床如廁，中斷睡眠
飲水不足：不利於腎臟排出代謝廢物。
壓力過大、情緒不穩：長期精神緊張會影響內分泌，間接影響腎功能。
濫用藥物：不當服用某些藥物，可能對腎臟過濾功能造成負擔。
長期吸煙飲酒：毒素會透過腎臟代謝，加重腎臟負擔。
腎氣是男性活力的根本，要徹底擺脫「元氣大傷」的困境，絕不能只靠單一方式的調理。唯有從「補腎固本」、「提升活力」、「保護前列」三大方向同步著手，建立科學且全面的健康管理策略，才能真正重拾充沛精力與自信魅力。建議從今天開始，逐步戒除這些傷腎習慣，並結合適當運動與飲食調養，為自己的健康打下堅實基礎。只有正視問題、積極行動，才能在人生每一個階段都保持最佳狀態，展現不凡實力！
日本男士元氣活力の配方 10大成份「補腎X活力X前列」全面升級
「Return男士元氣活力の配方」是專為30歲以上男性面臨的體力衰退、精神不濟與機能下滑等問題而設計。此配方由日本製造，採用無藥性天然成分，並榮獲日本政府GMP/cGMP雙重認證，確保產品品質與安全性。配方特別適合三高族群，性質溫和、補而不燥，能從根本為身體注入元氣，全面鞏固男性機能，有效激發體力、活力與實力！
精選10大機能性成分 ，涵蓋三大範疇：
補腎固本，全面強化體質
配方核心採用專利日本黑豆種皮萃取物，結合瑪卡提取物與葫蘆巴提取物等天然素材，能有效激活體內的「男士活力因子」，從根本提升腎氣與精氣神。這些成分不僅有助於改善疲勞狀態，更能促進新陳代謝，幫助男士鞏固基礎體力、恢復元氣，實現由內而外的全面強化。
提振精神，回復霸氣活力
配方中特別添加五種高效能量成分：L-鳥氨酸鹽酸鹽、精氨酸、瓜氨酸、牛磺酸與高效酵母鋅。這些成分能協同作用，促進能量代謝與血液循環，有效提升日常精力與運動耐力，甚至增強肌肉爆發力與恢復速度。透過全方位元氣補充，幫助使用者維持整天充沛精力，重拾幹勁與自信，無論在工作或生活皆能發揮自如。
流水順暢 不再受前列困擾
精選鋸棕櫚提取物與南瓜籽提取物，這兩種成分經研究證實有助於維持前列健康。能有效改善夜間頻繁起床、「滴滴仔」 以及流量微弱等廁後不暢、不淨、不爽的問題 。臨床證實有助於實現流水順暢。
本配方經過嚴格的臨床試驗驗證，結果顯示服用後「男士活力因子」（遊離形）可提升達100%。大多數使用者在3天內即可感受明顯改善，7天後體感更加強勁。調查統計中，98% 的使用者表示重拾魅力自信；96% 的使用者認為表現更加自如；92% 的使用者認同流水順暢問題得到改善。
真實用家知名藝人高鈞賢都推薦 Return 男士元氣活力の配方 ：
身為藝人，經常需要熬夜、長時間工作，身體狀態難免受到影響。過去我曾嘗試過許多標榜能增強活力的產品，但效果總是不夠全面。『Return男士元氣活力の配方』最吸引我的，是它獨特的補腎、活力、前列三合一設計，真正從多個面向解決問題！服用一段時間後，最明顯的改變是早晨起床不再感到沉重疲憊，白天工作時更能保持專注與幹勁，整體精力提升許多。此外，夜間頻繁起床的問題也大幅改善，整個人感覺更加自信與從容！我真心推薦所有渴望重拾巔峰狀態的男士嘗試。
無論您是因年齡增長、工作壓力還是生活習慣而感到狀態下滑，「Return男士元氣活力の配方」都可以幫大家找回那個精力充沛、自信滿滿的自己！
Return 男士元氣活力の配方正在進行限時優惠：
推廣期：7/11 – 20/11
優惠：買3送1
平均價：平均$299.3/件 (原價:$399)
銷售點：萬寧 (mannings) 有售
