蝦棗為傳統的潮汕節日小食，有圓球體的原粒蝦棗，亦有以腐皮包裹的腐皮蝦棗。前者是將蝦肉打成膠直接炸熟，有點像泰國菜館食到的蝦餅，技巧較高。今次介紹的則是後者，工夫較多但比較容易處理，造型亦較美觀，如果不想用油炸，亦可改以氣炸。

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

腐皮 1張

蝦肉 300克

免治豬肉 150克

馬蹄 150克

雞蛋 1隻

葱白 適量

【調味料】五香粉 1湯匙

【調味料】鹽 2茶匙

【調味料】木薯粉 4湯匙





廣告 廣告

作法:

1 ：

蝦肉、馬蹄剁碎

2 ：

加入免治豬肉、雞蛋、葱白及調味料，拌勻至起膠，放入雪櫃雪半小時

3 ：

腐皮修剪至約A4紙尺寸，兩端塗上生粉水

4 ：

將饀料放在其中一邊，如春卷般捲起

5 ：

將蝦棗卷隔水蒸15分鐘至至全熟，取出放涼及變硬

6 ：

蝦棗卷切去頭尾，切成每段約2-3吋，再打斜開

7 ：

將蝦棗件放入熱油內以中火炸3分鐘，撈起，完成





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51919

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com