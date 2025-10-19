焦點

不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會

日式腐皮雞肉卷食譜！快手家常菜 賣相靚又美味

日本腐皮捲之前，先用熱水淋一淋，可以沖走油脂，也可以令腐皮軟身，即睇Yahoo Food如何做日式腐皮雞肉卷：

日式腐皮雞肉卷食譜！快手家常菜 賣相靚又美味
日式腐皮雞肉卷食譜！快手家常菜 賣相靚又美味

日本腐皮用途多多，可以切條炒，又或者做腐皮袋，亦可以剪開攤平做腐皮卷，只要抹上肉餡，再加蔬菜，捲好，加水半煎半蒸，最後加醬汁來煮，快手又方便，賣相也好看。日本腐皮捲之前，先用熱水淋一淋，可以沖走油脂，也可以令腐皮軟身，即睇Yahoo Food如何做日式腐皮雞肉卷：

日式腐皮雞肉卷（2人份量）

需時：20分鐘

材料：

日式腐皮3塊

免治雞肉180克

蘆筍3條

甘筍20克

水100毫升

醃料：

糖少許

鹽少許

胡椒粉少許

粟粉1茶匙

麻油少許

醬汁：

日本醬油1湯匙

味醂1湯匙

糖1湯匙

做法：

1. 甘筍剁碎，跟醃料加入免治雞肉中，拌勻。蘆筍去掉硬梗，對切。
1. 甘筍剁碎，跟醃料加入免治雞肉中，拌勻。蘆筍去掉硬梗，對切。
2. 日式腐皮用熱水淋一淋，攤平，將雞肉餡抹在日式腐皮上，對切。放上蘆筍,捲起，封口朝下。
2. 日式腐皮用熱水淋一淋，攤平，將雞肉餡抹在日式腐皮上，對切。放上蘆筍，捲起，封口朝下。
3. 燒熱油，放入腐皮卷，中火煎至底部固定不散，加水，開中火，蓋上，煮至水收乾。加入醬汁煮至收汁，切開上碟。
3. 燒熱油，放入腐皮卷，中火煎至底部固定不散，加水，開中火，蓋上，煮至水收乾。加入醬汁煮至收汁，切開上碟。

豆腐食譜│豆腐包一樣食材同煎 減脂又飽足

罐頭食譜│番茄蛋貓耳朵 家中存貨變美食

三色豆食譜│三色豆2.0 做紫菜包飯配料更美味要先處理

三色豆食譜│三色豆大翻身 做福袋好吃又漂亮

排骨食譜│梅子蜜味排骨 急凍豬肋排一樣煮出美味

牛油果食譜│節後剩餘物資 牛油果長通粉香滑不油膩

糯米飯食譜│微波爐版香芋糯米飯 粒粒分明媲美生炒風味

家常食譜│味噌蘿蔔煮豆皮 蘿蔔切薄片易軟腍

家常食譜│韓式泡菜辣炒雞 加番薯同煮中和辣味

家常食譜│大白菜手工丸子鍋 自製丸子軟嫩入味

家常食譜│越式椰青水燜五花肉 肥肉清香不肥膩有秘訣

零失敗食譜│素菜地三鮮 茄子拍粉煎減少吸油

零失敗食譜│麻辣乾鍋蝦 雞煲醬爆香快手完成

蛋食譜│花雕蝦蒸蛋白 蛋白清湯1:2最嫩滑

蛋食譜│蟶子煎蛋 細蟶子烚開口即起肉最嫩

零失敗食譜│酥皮鴨胸卷 威靈頓牛柳變奏

零失敗食譜│開胃冷盤白雲豬手 豬皮爽彈靠浸冰？

【腸粉食譜】XO醬炒腸粉不沾鑊貼士 腸粉慢火分開煎！

【粟米肉粒飯食譜】自製「大粟的愛」 粟米肉粒飯加忌廉煮更香滑

【家常菜食譜】 新手製作菜肉雲吞！不怕包穿皮 拌餡加蛋更滑？

家常小菜食譜粟米魚塊 唔洗炸都咁好食 只需用這一材料醃魚？

【家常小菜食譜】唔想肉餡變石頭 分次加水拌就得？

【家常小菜食譜】醋漬小茄子 想更入味只需簡單割幾刀？

【家常小菜食譜】梅子蒸排骨 要蒸得肉嫩關鍵係醃料次序？

【家常小菜食譜】椒鹽豬扒 加一樣食材肉質即時變嫩滑？

【家常小菜食譜】豆腐蒸魚肉 口感更豐富只需加這兩樣材料？

【家常小菜食譜】葱油手撕雞 只要這樣煮雞胸肉就不會粗硬？

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

