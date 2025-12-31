腦機介面助殘疾棋手參加中國象棋賽事

在全國級體育賽事中，漢彬彬（Han Binbin）成為首位使用非侵入式腦機接口（BCI）裝置參加中國象棋比賽的運動員。根據《環球時報》的報導，這場比賽在中國南方的海南省舉行，作為中國象棋協會年度總決賽的一部分。比賽對手是中國象棋特級大師孟晨（Meng Chen）。漢彬彬憑藉BCI裝置，僅用意念即可操控棋子。腦性麻痺是一種永久性的神經系統疾病，影響個體對身體運動的控制及肌肉協調能力。

漢彬彬自出生便患有先天性腦性麻痺，導致他的運動和語言交流能力嚴重受限。他的生活一度被執行最簡單的數位任務所需的艱苦體力勞動所定義。長期以來，他需用鼻尖來玩這個王者遊戲。要在智能手機螢幕上移動棋子，他得前傾、將鼻子壓在玻璃上，然後每次移動都微調螢幕上的坐標。透過這種方法，他研究並透過直播分享自己的比賽，最終成為一名技藝高超的棋迷。然而，這種方法十分費力，直到最近BCI技術的引入，才讓他的下棋能力得到了改變。

廣告 廣告

他表示：「這是我第一次能在不使用鼻子的情況下下棋，而且還是與我偶像孟晨的面對面比賽。感覺就像我的思維與棋盤直接相連，好像我擁有了一雙隱形的手，讓我能更專注於享受這項智力運動的樂趣。」

漢彬彬佩戴著一個流線型的非侵入式耳機，完全繞過了他的運動障礙。這個裝置將腦電圖（EEG）數據轉換為數位指令，實際上將腦波轉化為滑鼠點擊。漢所使用的BCI系統是基於一個複雜的技術模型，訓練於人類顱內電生理數據，這一基礎使得該裝置具備了通用性，能夠在不同用戶、任務和環境中運作。此外，該模型設計了快速適應功能。

中國在神經科技領域的推進正在加速。雖然漢的故事在棋盤上引起了公眾的關注，但2025年在實驗室中發生的突破更為深刻。上海的腦科學與智能技術卓越中心（CEBSIT）早前宣布成功完成第二次人體臨床試驗，這項針對侵入式BCI裝置的研究，與復旦大學華東醫院合作，讓一名高位截癱患者能夠控制智能輪椅和機器狗。

同時，在美國，Elon Musk的Neuralink在推進BCI技術方面處於前沿。2024年，它也成功實現了類似的成就。29歲的癱瘓患者諾蘭·阿巴赫（Noland Arbaugh）成功利用植入的BCI控制數位界面。通過思維的力量，阿巴赫展示了導航複雜電腦任務和玩電子遊戲的能力，尤其是在大型螢幕上參加電子象棋比賽。這些成就展示了BCI技術在全球的動能，證明神經連結能有效恢復那些面臨嚴重身體限制者的數位自主權。這項技術最終可能超越簡單的娛樂，滿足通過BCI技術重新就業的迫切社會需求。

推薦閱讀