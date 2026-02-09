腦癇調查揭認知滯後 有團體籲公眾教育刻不容緩 推動社會對腦癇症關注增

腦癇症是各地關注的公共衛生議題，世衞估計全球約有5,000萬人患有腦癇症。而此症是香港第四大常見腦科疾病，惟公眾認知仍有待加強。適逢每年二月第二個星期一為「國際腦癇日」，本港六大關注腦癇症團體——香港腦癇學會、香港腦科學會、香港腦癇基金會、香港腦科基金會、香港康健匯創及香港協癇會攜手合辦「國際腦癇日——香港2026」主要活動「共融音樂嘉年華」，於社區傳揚關愛及推廣腦癇正確知識。

在本港，按病發率估算，每20人之中，便有一人於一生中曾有腦癇發作。然而，社會認知卻未能追上醫學發展。根據香港腦癇基金會一份簡短調查發現，根據香港腦癇基金會一份簡短調查發現，仍有近四成(37.6%)受訪者不知道在香港，「癲癇症」已正式更名為「腦癇症」，近七成受訪者沒有聽過「國際腦癇日」，僅不足四分一人（24.8%）曾聽過「腦癇十年行動計劃」，反映香港市民對腦癇症仍存在認知及資訊斷層，公眾教育工作任重道遠。

腦癇症｜本港已有16款新藥獲批准註冊

醫務衞生局副局長范婉雯在活動上致辭時表示：「先進的藥物及醫療器械不單幫助到腦癇症患者，對其他疾病的患者來說都有助提升治療效果， 自推出「1+」機制至今，已有16款新藥獲批准註冊，其中七款新藥已獲納入醫管局藥物名冊，為病人帶來治療的希望。另外，我們將於本年內成立『香港藥物及醫療器械監督管理中心』，並由今年開始分階段實施『第一層審』新藥註冊機制，以加快創新藥械的開發及註冊，實現『好藥港用、好械港用』。」

腦癇症｜藥物可控七成病情 手術「高風險」代名詞

於醫學解構環節中，由腦神經內科及腦神經外科專科醫生講解腦癇症。現時約七成的腦癇症患者可以透過藥物有效控制病情，藥物副作用亦已大為減少。對於藥物無法控制的「頑治性腦癇」，現時則有微創手術、立體定位腦電圖及迷走神經刺激等高科技治療手段，能精準鎖定源頭或緩解發作。手術不再是「高風險」的代名詞，而是為病友帶來改善病情及生活質素的曙光。

