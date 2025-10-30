腦癱嬰案研訊永久擱置 醫衞局去信要求醫委會交代

【Now新聞台】一對內地夫婦2009年來港產子，兒子出生後腦癱及四肢殘障，有關研訊一直未有展開，醫委會近日決定永久擱置，醫衞局去信要求醫委會主席交代。

該對夫婦日前開記者會，表示質疑涉事醫生未有及時跟進及處理，對於研訊永久擱置批評醫委會失職，並不排除提出司法覆核。

政府回應時指高度關注事件，醫衞局局長盧寵茂已去信要求醫委會主席，交代處理投訴的調查和紀律研訊機制，並因應有關個案全面審視機制，並提出完善機制的建議，以符合社會及市民對醫護專業水平和操守的期望。

局方又向涉案病人及其父母表達慰問，並會跟進涉事病人的醫療以及福利需要。

#要聞