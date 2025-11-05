雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
腦癱嬰案｜申訴專員全面調查衞生署轄下秘書處 行政支援或涉嚴重延誤及失效(陳樂陶報道)
【Now新聞台】醫委會早前決定永久擱置一宗腦癱嬰案研訊，事隔一周又主動覆核有關決定。申訴專員公署表示，衞生署轄下的管理局及委員會辦公室在行政支援可能涉及嚴重延誤，會展開全面調查。
醫委會早前永久擱置一宗16年前的腦癱嬰案研訊，該對內地父母批評醫委會失職，醫委會之後主動覆核擱置研訊決定。申訴專員陳積志指，署方高度關注近日報道指衞生署轄下的醫委會秘書處未能解釋為何嚴重醫療事故竟拖延長達15年。
現時衞生署轄下管理局及委員會辦公室，同時為15個與醫療有關的法定管理局及委員會提供行政支援，當中包括醫委會秘書處。
公署指，衞生署作為公共衞生事務的主事部門，有關行政支援可能出現嚴重延誤甚或失效，決定深入調查，衞生署及轄下相關辦公室在支援委員會處理醫療事故投訴，以及醫療專業人員的註冊程序和機制查找制度流弊，並提出改善建議。
協助事主的社區組織協會幹事指，事主歡迎當局及公署的行動，認為公署應調查清楚權責問題，又指管理層亦有責任。
社區組織協會幹事彭鴻昌：「理論上秘書處的人員是衞生署的職員，同時他們在醫療法定組織工作。究竟權責上這些職員向哪方面問責？那個管理責任究竟屬於衞生署或醫療法定組織？應該要有一個系統，跟進每個職員處理個案的進度如何，系統讓下屬匯報這些個案的進展，或計劃未來何時能夠完成投訴個案，這屬於管理上的責任。」
彭鴻昌又指，對於醫委會會否重啟聆訊，事主持觀望態度，實際情況仍有待本月22日的覆核程序才可得知。
#要聞
