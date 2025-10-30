專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
腦癱嬰醫療事故拖 16 年永久擱置研訊 盧寵茂去信醫委會 要求交代事件及全面審視機制︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一對內地夫婦早年來港產子，懷疑因醫生未有篩查乙型鏈球菌，導致兒子出生時感染，最終出現腦癱及四肢殘障。事件原於 2009 年發生，夫婦於翌年向醫務委員會投訴涉事醫生，但研訊歷時 16 年仍未完成，最終被永久擱置。
醫衞局今日（30 日）表示，高度關注醫委會處理投訴機制，局長盧寵茂已致函醫委會主席，要求醫委會交代處理投訴的調查和紀律研訊機制，並因應有關個案全面審視機制並提出完善機制的建議，以符合社會及市民對醫護專業水平和操守的期望。
醫衞局重申，有醫護專業規管機構有責任通過公平、公正、公開及有效率的調查和紀律機制處理涉及專業人員的投訴，以確保醫療專業水平和病人安全，同時促進病人與醫護人員之間的互信。局方又指，在行使職權時，規管機構必須向公眾問責，維護整體社會利益。
案件歷時 14 年
一對內地夫婦 2009 年 12 月來港產子，兒子出生 3 日後出現癲癇，及後出現腦癱、四肢殘障。夫婦 2010 年向醫委會投訴涉事醫生薛守智未即時回院搶救兒子，原定 2016 年 7 月進行研訊，其後因醫生律師代表需進一步處理證據，申請押後研訊獲批。去年 12 月投訴人再度去信醫委會，才獲安排在今年 10 月 17 日以及昨天展開研訊。案件投訴歷時 14 年，研訊小組最後卻以秘書處拖延研訊過久、對被投訴醫生不公之理由永久擱置研訊。
醫委會研訊小組在昨日會議表示，醫委會秘書處長時間拖延研訊，令針對涉事醫生薛守智的研訊「具壓迫性和濫用性」，造成不公，永久擱置研訊。
黎姓夫婦連同社區組織協會昨日（29 日）召開記者會，批評醫委會裁決對受害家庭不公，醫委會亦未追究秘書處失職拖延研訊。黎先生指「自己秘書處冇做事，係自己嘅事，我哋係受害者。醫生話對自己唔公平，對我哋就公平咩？香港好似第三世界，冇天理」。
