腦癱嬰醫療事故︱申訴署高度關注醫委會個案拖 15 年 全面調查衞生署監管制度｜Yahoo

申訴專員公署將調查衞生署轄下管理局及委員會辦公室醫療事故投訴機制。（政府新聞處）

【Yahoo 新聞報道】一對內地夫婦 16 年前來港產子，疑因醫生未有篩查乙型鏈球菌，導致兒子出生時感染，最終出現腦癱及四肢殘障。夫婦翌年向醫務委員會投訴涉事醫生，但聆訊被拖延至永久擱置。醫務衞生局局長盧寵茂已要求醫委會再展開調查。申訴專員公署今（5日）指，高度關注醫委會未能解釋為何案件竟拖延長達 15 年，將深入調查衞生署如何監管，找出制度流弊及提出適切改善建議。

醫委會研訊小組在 10 月 29 日會議表示，醫委會秘書處長時間拖延研訊，令針對涉事醫生薛守智的研訊「具壓迫性和濫用性」，造成不公，永久擱置研訊。事主黎姓夫婦召開記者會，批評醫委會裁決對受害家庭不公，醫委會亦未追究秘書處失職拖延研訊。

(左起) 另一同類案件投訴人葉小姐、社區組織幹事彭鴻昌、涉事病人父親黎志堅、母親彭紅英。

事件引起社會關注，醫委會其後於 11 月 3 日宣布，將根據《醫生註冊條例》主動覆核有關裁決，覆核將於本月 22 日下午舉行。盧寵茂要求醫委會 8 星期內交報告，檢視處理投訴流程及法規，當局會再考慮是否需要修例。

陳積志：查找制度流弊

申訴專員陳積志今日宣布展開全面調查，詳細審研相關秘書處在支援委員會處理醫療事故投訴及註冊事宜的程序和機制。公署高度關注近日報道指，衞生署轄下的醫委會秘書處未能解釋，為何某嚴重醫療事故案件竟拖延長達 15 年，將深入調查衞生署如何監管業界處理醫療事故的投訴，查找制度流弊及提出適切改善建議。