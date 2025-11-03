腦癱嬰醫療事故︱研訊拖 15 年被永久終止 醫委會主動覆核案件 將重審終止研訊決定︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】一對來自深圳的夫婦 2009 年在香港浸會醫院誕下一名男嬰，男嬰出生 3 日後出現癲癇，其後確診腦癱及四肢殘障，父母懷疑分娩期間出現醫療疏忽，向醫務委員會投訴涉事醫生。事件拖延 15 年，醫委會研訊小組上月裁定永久終止研訊。醫委會今日（3 日）宣布，將根據《醫生註冊條例》主動覆核有關裁決，覆核將於本月 22 日下午舉行。

醫委會表示，研訊小組於 10 月 28 日就案件作出終止研訊裁決後，發現一項相關案例未有在上次研訊中由雙方法律代表提交考慮。根據《醫生註冊條例》第 21(4B) 條，研訊小組決定主動覆核有關裁決。

早前裁決指 繼續聆訊對被告醫生「具壓迫性和濫用性」

涉事個案源於 2009 年，一對來自深圳的夫婦黎志堅及彭紅英在香港浸會醫院誕下一名男嬰黎遠建。男嬰出生 3 日後出現癲癇，其後被診斷為腦癱及四肢殘障，終身需人照顧。夫婦翌年向醫委會投訴涉事醫生薛守智，案件歷時多年未有結果。

研訊小組於 10 月 28 日裁定，由於醫委會秘書處未能合理解釋案件拖延多年，認為繼續聆訊對被告醫生「具壓迫性和濫用性」，決定永久擱置研訊，並禁止秘書處繼續紀律調查。

擬就終止研訊決定提出司法覆核

黎志堅其後代表兒子申請法援，擬就終止研訊的決定提出司法覆核，指裁決「只顧及被告一方利益，未有平衡病人及公益」，又批評研訊小組未有解釋延誤原因便作出決定。

他發聲明表示，希望研訊小組在覆核時審慎考慮社會各界的不滿及醫務衞生局的關注，履行「行公義、守專業、護社群」的使命。