腦癱嬰醫療事故︱醫委會重啟研訊惟再延至明年4月 父母：極度失望 盧寵茂到校探望︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】男童遠建 16 年前出生後現腦癱，醫委會早前永久終止研訊決定，引起各界不滿，及後收回決定，重啟紀律研訊。醫委會秘書處原訂明年 1 月至 3 月可進行研訊，但再度通知父母，研訊需延至最快 4 月 26 日及 6 月 7 日進行。

遠建父母表示，對這宗已拖延 15 年的投訴案件，未能在 2026 年首季完成研訊表示極度失望，並認為研訊各方均有責任配合，盡快恢復研訊，期望公義早日到來。

盧寵茂親自到遠建入住的特殊學校探望。

父母：期望政府全面審視醫委會處理投訴機制

今日（19 日）是遠建 16 歲生日，醫務衞生局局長盧寵茂到遠建入住的特殊學校探望。父母表示，期望政府全面審視醫委會處理投訴的機制，避免其他投訴人再次經歷相同遭遇。

盧寵茂在探訪期間表示，作為醫生，十分關心遠建的身體狀況及醫療需要，並指出香港醫療服務質素及醫護人員的專業水平在國際間一直備受肯定。他又表示，遠建父母多年來對香港醫療制度保持信任，過去 16 年一直等待醫委會的研訊結果，不論最終結果如何，相信制度可以給予一個答案，亦希望家屬繼續對本港醫療制度及醫護專業保持信心，並祝願遠建健康持續改善，快樂成長。

案件投訴歷時 14 年

一對內地夫婦 2009 年 12 月來港產子，兒子出生 3 日後出現癲癇，及後出現腦癱、四肢殘障。夫婦 2010 年向醫委會投訴涉事醫生薛守智未即時回院搶救兒子，原定 2016 年 7 月進行研訊，其後因醫生律師代表需進一步處理證據，申請押後研訊獲批。去年 12 月投訴人再度去信醫委會，才獲安排在今年 10 月 17 日以及昨天展開研訊。案件投訴歷時 14 年，研訊小組最後卻以秘書處拖延研訊過久、對被投訴醫生不公之理由永久擱置研訊。

醫委會研訊小組在昨日會議表示，醫委會秘書處長時間拖延研訊，令針對涉事醫生薛守智的研訊「具壓迫性和濫用性」，造成不公，永久擱置研訊。事件引起各界不滿，醫委會及後收回決定，重啟紀律研訊。