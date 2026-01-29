腦細天劫／末世綠洲2 : 絕地遷徙／若問世界誰無傷／地母／Song Sung Blue：藍色情歌／未緣情歌／銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇／佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園／得閑謹制／玲瓏／叛諜謎蹤

腦細天劫

中女社畜蓮達（麗素麥雅當絲 飾）與mean爆波士畢列（ Dylan O'Brien 飾）地位不平等，但一場空難後竟成為僅存生還者，同困在荒島自求多福！精通求生技能的蓮達與畢列地位大逆轉，上演一場意想不到的黑色血腥復仇戰，兩人被逼困獸鬥，究竟會聯手逃走還是鬥過你死我活，邊個可以笑到最後？

末世綠洲2 : 絕地遷徙

五年前，彗星「奇勒」忽然撞擊地球，全球遭受毀滅性破壞，77億人僅餘少數人僥倖生還。尊、愛麗和兒子尼敦（謝拉畢拿、莫蓮娜芭卡琳、盧文格芬 飾）一家三口及時逃至格陵蘭，卻沒想到這才是災難開端…五年後，在地下避難所苟延殘喘的他們，不但要面對末日後的輻射風暴來襲及缺糧等問題，更因基地遭受極端天災摧毀，而被迫再一次逃難！尊一家從格陵蘭橫越大海到歐洲，穿越滿目瘡痍的末日世界，克服重重危機，只為尋找安身的「希望之地」…在絕望籠罩之下，人類還能如何頑抗？

若問世界誰無傷

主仁(徐粹彬 飾)是眾人眼中的完美學生，對身邊的一切充滿熱情，即使青澀懵懂地戀愛、不時要照顧小學生弟弟、分擔任職幼稚園校長媽媽(張惠珍 飾)的重擔，但仍過著活力滿滿的17歲人生。某天，一紙反對即將出獄的性暴力罪犯重返社區的聯署聲明，打破一切平衡，那些潛藏內心的傷疤再次湧現…面對悄然無聲出現的創傷，應刻意淡忘，或好好擁抱隱隱作痛的傷疤？還是只要相信最好的，尚未來臨…

地母

90年代末，馬來西亞政局動盪。在馬泰邊境的稻鄉村落，農婦鳳音（范冰冰 飾）與一對兒女（許恩怡、白潤音 飾）相依為命。她白天忙於務農、為遭徵地的鄰人奔走；夜晚則化身巫師，為村民驅邪解降。 隨著殖民遺留的土地糾紛升級，村內異象頻傳：祖墳遭毀、鄰人中邪，連家中的耕牛也離奇失蹤。此時，亡夫當年的死因迷霧與降頭詛咒再度襲來。面對惡勢力與塵封的過往，鳳音必須在幻影與現實間，為家人尋找最終的救贖與和解。

Song Sung Blue：藍色情歌

兩個破碎靈魂在人生低谷相遇——Mike（曉治積曼 飾）是掙扎求生的越戰老兵，Claire（姬蒂赫遜 飾）是獨力撫養兩個孩子的單親媽媽。當他在她的歌聲中聽見共鳴，當她在他的旋律裡找到勇氣，他們組成了「Lightning and Thunder」樂隊，用Neil Diamond的經典金曲，從昏暗酒吧唱向夢想舞台。

未緣情歌

總是過分正經、有著嚴謹潔癖的靦腆研究員壯太從未交過女友，某日突然接到外派泰國的工作機會。本來興趣缺缺，卻在得知學生時期的暗戀對象也在曼谷那刻，決定邁出勇敢一步。攝影師小海是校園中的風雲男孩，總在天臺彈著吉他，卻在某日不告而別，成了壯太心中永遠的謎。睽違六年的命定重逢、悸動依舊，但苦戀的痛楚卻將壯太一點點吞噬，那首「未完的情歌」承載著他們之間的密語，還有小海道不出口的真心……。

銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇

歌舞伎町是由人稱「四天王」的四大勢力互相牽制，保持均衡的狀態。而其中一人便是女帝登勢。她明明不具權勢，卻能穩坐四天王之位，與其他勢力抗衡的唯一理由…那就是歌舞伎町最強的男人──坂田銀時在她身旁。 就在這時，有一名女生來找銀時，希望他能讓自己當萬事屋一家的小妹。而她其實是以前植木蜂一家，人稱「殺人魔平子」的椿平子。為了讓次郎長稱霸歌舞伎町，登勢成了被盯上的目標。 銀時被威脅，如果想救登勢，就加入次郎長一家。不答應要求，登勢就會遭到攻擊，自己也會沒命。被迫做出抉擇的銀時將會……

佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園

殭屍偶像能拯救佐賀與世界嗎？ 2025年佐賀萬博會熱鬧開幕，法蘭秀秀被任命為萬博大使， 正在準備「SAGA 競技場演唱會」 。 然而，巨大的宇宙船突然出現在佐賀上空，並開始攻擊整個佐賀縣！ 法蘭秀秀成員們內心動搖...... 身為「偶像」的她們，難道什麼也做不了嗎……！？ 就在此時， 從未完全恢復自我的山田妙終於覺醒！並為了阻止侵略決定獨自出征！ 被迫分崩離析的法蘭秀秀成員們， 是否能再次找回羈絆，成功拯救佐賀—— 乃至拯救整個世界——！？

得閑謹制

金陵機械廠鉗工莫得閒（肖戰 飾）拖家帶口隨逃難隊伍躲進山區，與被大部隊遺忘的防空炮長肖衍（彭昱暢 飾）及手下在“戈止鎮”落腳。然而，莫得閒和妻子夏橙（周依然 飾）、老太爺（楊新鳴 飾）以及兒子莫等閒（嚴知度 飾）的平靜生活因為一小隊日本偵察兵的意外到來被打破。全鎮百姓不忍不退，拼死守護家園，一場民間智慧對抗正規武裝的殊死較量轟然展開。

玲瓏

大家有沒有想像過，一個無聲的世界是怎樣的嗎？當你在街頭遇見聾人用手語交談時，心中是否泛起一絲好奇？聾人雖然面臨著社會的偏見與各種限制，但他們的生活同樣可以豐富多姿。而聾人社群的身份認同更多地涉及到他們選擇的溝通方式—使用手語、口語溝通還是其他輔助技術，並不能僅用聽力損失的程度來界定。《玲瓏》通過展示不同背景的聾人日常，探索聾人如何在以健聽為中心的世界中，尋找並實踐自我。 「玲瓏」其中一個意思為清越的聲音，也是一種呼喚——邀請大家「聆聽聾人」的聲音，了解他們的故事。

叛諜謎蹤

中情局探員Mark收到同事在香港被刺殺的沉重消息後，他便展開了不懈的追捕，期望能得悉殺害她的兇手。但他的追捕行動使他漸漸步入危機，同時他手上的情報亦將他引導至一個地下神秘組織，由身分不明的"Blackjack"領導，他的勢力幾乎讓所有人都懼怕。隨著他深入調查，他發現威脅續漸靠近，一場刺激的追逐注定要開始，如果Mark想在有限時間內揭開真相，他必須接受與Blackjack的正面交鋒。

