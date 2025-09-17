竟然可以1：1看自己腦袋，日本醫師專業製作超逼真模型，完美還原自身大腦。

大家有沒有聽過「腦袋皺摺越多，代表越有在思考，也等於較聰明」，如果人腦真的可以以這作為聰不聰明的基準，你會好奇你的腦袋長什麼樣子嗎？皺摺多嗎？今天介紹一個日本腦神經外科醫師，他利用核磁共振與3D列印，竟然1:1還原自己的腦袋，網友直呼太酷了，還誇獎這腦一看就很聰明～

這名腦神經外科醫師（推特@rTNETCsS6DX16my）分享，近期將自己腦部的核磁共振影像，進行了三維重建並用3D列印機印出模具，最終脫模後竟是顆大小1:1自己腦袋的作品，他後製塗抹上腦袋淡粉色的顏料，最終成品完全神還原，不說還以為是真的！

分享曝光後吸引無數網友目光，紛紛在底下留言：「溝溝壑壑的，看起來就很聰明」、「有點……鬆散的感覺？」、「好像豬腦花啊」、「看起來有點好吃耶對不起哈哈哈」、「真‧客製化‧專業模型啊」，而原PO也玩笑表示他可謂「用自己的腦子看自己的腦子」。