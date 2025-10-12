腰旗美式足球港隊公布亞洲及大洋洲洲際錦標賽大軍名單

【Now新聞台】腰旗美式足球男子女子港隊公布教練及球員，合共30人名單出戰亞洲及大洋洲洲際錦標賽。

每隊各有12名球員，張彥梓及鄭智升擔任男子隊隊長，小組賽會遇上菲律賓及日本。女子隊由劉凱祺及譚敏華率領，對手分別有中日泰及印尼。

兩支港隊今年6月重新選拔球員，早前在東莞的公開賽雙雙收穫亞軍。今個月尾寧波的洲際錦標賽，是重組後第二項賽事，頭3名可獲得世錦賽資格，港隊希望提升排名及關注度，繼而進一步爭取洛杉磯奧運入場券。

腰旗美式足球是2028年洛杉磯奧運5個新增項目之一，玩法與美式足球類似，最大分別是球員需在腰間綁上旗幟，當持球者的腰旗被防守方搶到時，就要暫停攻勢，從而減少碰撞。

