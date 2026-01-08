腳跟自動「加力」！Dephy 機械運動鞋成行路救星，Nike 測試跑者 1 英里快 2 分鐘｜CES 2026

腳跟自動「加力」！Dephy 機械運動鞋成行路救星，Nike 測試跑者 1 英里快 2 分鐘

美國機械人公司 Dephy 在 CES 2026 展出了一對名為 Sidekick 的機械運動鞋，專為想多走路但身體有限制的人設計，售價高達 US$4,500。

​鞋履設計同操作

Sidekick 由腳踝外骨骼和特製運動鞋組成，外骨骼固定於鞋後並以束帶固定小腿，採用電池供電。感應器即時適應用戶步態，從腳跟提供上推力，不會影響平衡但初用感覺略為奇特。公司 CEO Luke Mooney 表示：「這裝置就像多了一塊小腿肌肉。」

試用體驗：從陌生到嚮往

我們姊妹網站 Engadget 的編輯在 CES 展場試用後形容，啟動時每步有明顯上推，低檔位感覺輕盈彈跳，高檔則稍顯過強。關閉電源後雙腳即感沉重，數小時行近萬步後，更覺得這助推效果相當吸引。不過 Mooney 指出，運動員因身體協調性強反而難適應，主要針對活動量較低人士。

Dephy Sidekick

運動領域應用：攜手 Nike

Dephy 技術亦應用於運動領域，他們已與 Nike 合作開發名為 Project Amplify 的產品。Nike 表示早期測試者跑完一英里時間可縮短兩分鐘，運動表現有顯著提升。

