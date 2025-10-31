腳踝外翻傷勢曝！南珉貞腳背驚見大片瘀青

▲南珉貞日前在24日於華山活動中熱舞〈疾風街道〉時，跳到一半腳踝突然90度外翻重摔，讓觀眾都嚇一跳，而昨（30）日她親自曝光傷勢，腳背竟驚見大片瘀青，讓粉絲都超心疼。（圖／南珉貞IG@minjeong_w_）

[NOWnews今日新聞] 富邦韓籍啦啦隊成員南珉貞在24日於華山活動中熱舞〈疾風街道〉時，不料在副歌部分竟扭到腳踝，直接90度往外翻，讓她當場跌坐在地，看得出來非常疼痛，但南珉貞1秒後立刻起身，繼續專業熱舞，讓外界都非常佩服。而時隔6天，南珉貞於昨（30）日在Threads分享傷勢及恢復狀況，只見左腳背處仍有大片瘀青，讓粉絲都非常心疼。

南珉貞昨日在社群分享腳踝傷勢與恢復狀況，「腫脹慢慢消了，瘀青也逐漸消掉了 ！但是還是有一點疼痛，我正在努力恢復，所以不用擔心喔」。照片中，南珉貞左腳背處雖然已經明顯消腫，但仍然可看到有大片瘀青，讓許多粉絲都忍不住心疼留言「珉貞好好休養，期待再出發」、「比預想還恢復的慢些，瘀青原來這麼嚴重。之後馬上又有活動了～希望能快快痊癒」等。

▲南珉貞發文曝光傷勢。（圖／南珉貞Threads@minjeong_w_）

南珉貞熱舞時重摔 腳踝90度外翻

據悉，南珉貞當天在演出〈疾風街道〉時，因重心不穩突然往左邊跌坐，只見她穿著高筒白靴，在扭到的那一刻，腳踝幾乎是90度往外翻，看起來非常疼痛，而南珉貞也痛到趴在地上，不過心想著表演還是要完成，就馬上起身跟著跳完。

南珉貞重摔後曝原因 難過向粉絲道歉

南珉貞事後也在社群平台發聲，透露是因為拍照時鞋底貼了膠帶，結果忘記撕下來，跳舞時覺得鞋子有點滑，心想要小心一點，沒想到還是扭到腳踝跌倒，「讓大家擔心了對不起…本來想更快站起來，但真的太痛了」，她也說會接受治療，要粉絲別擔心。

而之後，應援團團長阿崔為南珉貞喊話，「辛苦了，回來好好治療一下，貞的很敬業又專業的完成演出，希望大家繼續支持我們家小南」，在一旁目擊的蓁蓁則說，「在旁邊看，真的大跌，我瞳孔放大」，還有粉絲上傳超近距離影片，直呼南珉貞爬起來的速度非常驚人，敬業精神令人心疼。

