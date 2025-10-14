腳踢室友布偶貓罪成 內地生判囚5個月 今放棄上訴即時服刑

【on.cc東網專訊】一名內地生去年涉嫌用腳踢室友的布偶貓腹部兩至三下，令布偶貓撞向乾衣機死亡。涉案男生早前被裁判官陳志輝裁定「殘酷對待動物」罪成，判囚5個月，但獲准3萬港元保釋等候上訴。被告今（14日）在九龍城裁判法院表示放棄上訴，故需即時服刑。

被告余令科（23歲，報稱學生），被控於2024年7月8日在紅磡黃埔花園3期某單位內踢一隻貓。控方案情指，事主領養了一隻布偶貓，事主與被告同租一單位。事發當日上午8時許，事主見到被告腳踢布偶貓腹部位置兩下。被告向事主稱該貓到處便溺，事主報警求助。動物協會人員到場將布偶貓送往醫院，及後證實死亡。

廣告 廣告

裁判官陳志輝早前指，被告毫無原因踢貓的腹部，必定屬虐待動物之舉，裁定被告罪成。裁判官判刑時批評，被告行為絕對不能容忍，即時監禁是唯一合適刑罰，終判被告入獄5個月。辯方於判刑當日申請保釋等候上訴並獲批，今日則表示放棄上訴，故需即時服刑。

案件編號：KCCC 3027/2024

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】