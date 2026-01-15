腸胃炎可以吃什麼？兩樣食材加起來做調理粥水 恢復元氣快

腸胃炎可以吃什麼？有沒有留意，每逢冬天好像特別容易腸胃炎？原來這不是錯覺，原因是冬天時當天氣轉冷，人體為了維持核心體溫，血液會優先輸送到心臟、大腦等重要器官，所以腸胃運作會減慢，加上冬季腸病毒活躍，又多聚餐活動，一不小心吃多了又或者吃了受感染食物，便會腸胃不適。腸胃炎初期又痾又嘔，吃什麼都不行的話便不要勉強，可以只喝清淡粥水來順便清腸胃，但流質食物只吃一天便好，之後最好添加易消化的蛋白質食物補充營養才可以加快恢復精神，山藥雞肉粥易消化又營養，清淡做法便最適合調理身體時食用，即睇如何製作山藥雞肉粥：

腸胃炎可以吃什麼？

初期： （純澱粉）白粥、麵包、蘇打餅乾、饅頭；淡鹽水、口服電解質液（水分電解質）；

症狀好轉後： （低脂蛋白質）去皮雞肉、魚、豆腐、蒸蛋；（低纖維水果）去皮蘋果、香蕉、哈密瓜

避免食物：（油膩）炸物、肥肉；（刺激性） 辛辣物、咖啡、酒精、濃茶；（高纖）芹菜、牛蒡、芭樂；（乳製品） 牛奶、豆漿。

山藥雞肉粥（2人份量）

烹煮時間：50鐘

材料：

米80克(浸10分鐘)

水1200毫升

雞下髀2隻

山藥半條

薑2片

葱2棵

鹽少許

胡椒粉少許

醃料：

鹽半茶匙

米酒1湯匙

做法

1. 切薑絲和葱花，雞髀去皮，抹鹽和米酒略醃。山藥削皮切三大段。把雞髀、山藥、薑絲和水加入煲中，先滾開水，下米。

2. 待水再滾起，收細火煲半小時，取出雞髀和山藥。山藥壓泥再放回粥內拌勻。

3. 雞髀拆肉，連葱花放回粥內，加鹽和胡椒粉調味。

完成品

文、攝：謝翠玲