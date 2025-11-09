iHerb雙11優惠全網限時74折
腸胃鏡檢查麻醉缺氧 中年漢成植物人 家屬不滿醫委會終結調查：真係好傷痛︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫務委員會繼雙非童腦癱投訴拖 15 年卻永久擱置研訊，再有個案被草率結案。有病人四年前在一間醫療中心監察麻醉下接受腸胃鏡檢查時腦部缺氧，至今變成植物人。家屬向中心索取麻醉紀錄，先後得到兩份不同版本，當中病人維生指數均有出入。家屬向醫委會投訴獲受理，惟在未有調查兩份文件的疑點下，直接終結對涉事醫生的法律行動。家屬質疑醫委會調查草率，「其實有咁多疑點，醫委會幾隻字已經抹殺晒所有嘢，其實對我細佬真係好唔公平」。
「對我哋一個家庭嚟講真係好傷痛，呢幾年我哋都唔敢提、唔敢講」，陳小姐提起絕望的四年，泛起淚光。於 2021 年 7 月，她的胞弟、46 歲病人陳淑偉因胃痛、下腹痛等問題，到九龍一所內視鏡中心求診。外科醫生翁醫生建議進行在監察麻醉下的食道、胃及十二指腸內視鏡和大腸鏡檢查。翌月，陳到中心做檢查，檢查由翁醫生及另一位麻醉科蔣醫生負責。
陳於早上 9 時 30 分開始進行麻醉程序，10 分鐘後血壓低至 65/40mmHg、血氧濃度低至 62%。翁醫生即時通知蔣醫生，蔣前來搶救。及後陳的心律一度恢復正常，但血壓高及脈搏快，馬上送院治理。早上 10 時 13 分，陳被送到急症室，當時心律已屬無脈搏心電活動。經持續搶救及氧氣供應後，陳於早上 10 時 30 分恢復自主血液循環，但至今仍是昏迷狀態。
兩份麻醉紀錄數據差異 麻醉師有否在場成疑
同年 11 月，陳小姐向醫委會投訴，並向醫療中心索取麻醉紀錄。陳小姐指，當時該中心的高層亦特地與她會面，更指「我哋呢度只係租場㗎啫，你有咩問返醫生」。她索取報告後向社協求助，遂發現報告的邊緣文字不完整，有疑被裁走的痕跡。於是，兩個月後，她再次要求中心提供麻醉紀錄。
陳小姐隨後發現，前後兩個版本顯示的胞弟的血壓、血氧飽和度、呼氣末二氧化碳（ETCO2） 及呼吸頻率等數據均有不同。病人在 9 時 30 分施麻醉藥後，血壓在 5 分鐘內由 120/86 mmHg 下降至 104/60 mmHg。根據第一份紀錄，病人血壓曾在 9 時 40 分回升至 118/78 mmHg，再於 1 分鐘內下降至 65/40mmHg，血氧飽和度亦在短時間內由 96% 下降至 62%。
不過，在第二份紀錄中，病人血壓於 9 時 41 分「直插」至 65/40mmHg，血氧飽和度亦在 5 分鐘內由 96% 下降至 85% 及 62%。
社協社區組織幹事彭鴻昌指，這些數據屬麻醉師是否在場的重要證明，「如果按照第一份，病人回升再跌返落嚟，會唔會係麻醉師立即有啲處理而回升，但跟住都跌落去；但如果第二份紀錄，『直插』去到咁危險先有麻醉師嚟到現場，再處理病人嘅情況進行搶救，有可能係反映成個監察麻醉過程，麻醉師並唔喺現場、唔喺病人身邊」，而目前陳小姐仍未能得知哪一份紀錄才反映真實狀況。
醫委會回覆：病人心臟衰竭
陳小姐於今年 1 月向醫委會補充資料，詳細交代涉事中心有兩份內容有異的麻醉紀錄。她上月收到醫委會回覆，僅指總結獨立專家的意見，終結對兩位醫生的紀律行動。信中指，獨立專家認為病人是在檢查期間發生急性心肌梗塞併發心室性心律不正和心臟衰竭，而病人本身亦有多種冠狀動脈疾病的風險因素，包括吸煙、高血壓等。
陳小姐質疑，整份回應完全沒有提及兩份紀錄，甚至未能得知醫委會有否將兩個文件交予專家審理，「香港人有血壓高、會去照腸胃鏡嘅多的是啦，我自己都做過兩次，基本上我覺得呢個答案係唔滿意，都無交代嗰兩份報告嘅紀錄問題」。四年以來，她每數個月都聯絡醫委會查詢進度，最終對個案草草了事大失所望，「其實我哋普通市民，拎到咁多報告真係唔易，佢答咗都等於無答，點解幾個字就可以交代成件事？」
母親患抑鬱 飲酒逃避傷痛
陳小姐近年除了忙於為胞弟討回公道，亦要承受照顧者的重擔。胞弟長期住院，母親得知意外後亦患上嚴重抑鬱症，「媽媽呢幾年都暴瘦，瘦咗 30 幾磅，成日都要去醫院，因為佢飲酒麻醉自己。我媽媽一直都係同我細佬住開，而家我呢段時間成日要睇住媽媽，又要去醫院睇我細佬」，情緒和經濟上形成巨大的負擔。「見親我細佬，我都好唔開心 …… 其實佢咁後生，一個行得走得嘅人突然變成咁樣，我覺得佢好慘」。
陳小姐收到醫委會回覆後，上月中旬再去信醫委會，質疑專家未有就文件內容作出分析，要求對方 14 日內回應，醫委會至今仍未有回應。她將會就事件提出司法覆核，希望醫委會能正視事件。
開藥不當致病人死亡個案罰則過輕
彭鴻昌續指，醫委會的其他問題包括疑刑罰過輕。西醫巫浩源於 2016 年向 51 歲腎衰竭患者 4 次不恰當處方藥物，病人服藥 10 多天卻藥物中毒，其後因多重器官衰竭死亡。醫委會於今年 4 月審訊專業失德，巫被判停牌 3 個月，緩刑 18 個月。彭質疑，醫委會研訊小姐並未有探究巫犯錯的原因和經過，在巫醫生認罪後就作出懲處，「以往出現過醫生不當處方藥物令病人死亡，有個案係無得緩刑、有啲停牌時間長啲，巫醫生判刑係比較輕，咁究竟個量刑準則喺邊呢？」
彭建議醫委會參考英國做法，制定及公開量刑指引；即使被投訴醫生承認控罪，亦需安排全面研訊，包括考慮是否需要傳召證人作供。他與巫浩源個案的家屬亦將去信行政長官，要求關注事件。
彭指，社協已去信醫委會提出多項建議，當中包括加強專責調查員角色，調查、分析個案後再向醫委會初步偵訊委員會匯報；成立由獨立於醫委會的人士組成的紀律審裁處，並在目前 32 名醫委會委員中，將業外委員由 8 人增至 12 人，反映社會大眾對醫生專業操守的要求。醫委會僅對以上建議表示「備悉」，並強調不會再就投訴人「對研訊小組批評作出回應」。
早前醫委會因「雙非子腦癱案」開始備受關注。來自深圳的黎先生及彭女士 2009 年來港產子，兒子出生後腦癱及四肢傷殘，翌年向醫委會投訴。涉事薛醫生原定 2016 年接受研訊，因需時處理證據而押後；醫委會上月恢復研訊，最終以秘書處未能解釋拖延近 9 年才再研訊為由，決定永久擱置研訊。
醫衞局局長盧寵茂本月初去信醫委會主席，要求對方在 8 周內給予回覆，並考慮由衞生署管理的醫委會秘書處人手是否有可改善的地方。申訴專員公署亦將檢視衞生署轄下管理局及委員會辦公室的秘書處，處理醫療事故投訴及醫療專業人員註冊的程序和機制。
其他人也在看
基因編輯新突破 科學家成功修改基因或可永久降低壞膽固醇 減少終身服藥需要︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國研究人員首次利用 CRISPR 基因編輯技術，有望永久降低膽固醇水平，或可令部分患者毋須終生服藥。新研究結果刊登於《新英倫醫學雜誌》，並於美國心臟協會在新奧爾良舉行的年會上發表。Yahoo 健康 ・ 1 小時前
器官捐贈︱瑪麗醫院 36 小時「馬拉松式」器官移植 動員逾 50 醫護 助四名患者重獲新生︱Yahoo
【Yahoo健康】香港每年的器官移植宗數屈指可數，捐贈者的器官在病人眼中難能可貴。瑪麗醫院早前在 36 小時內「馬拉松式」接力進行四宗器官移植手術，動員超過 50 名醫護及員工，讓大愛得以傳承，幫助四名危重患者展開「第二人生」。適逢器官移植日，港島西醫院聯網移植服務協調委員會主席馬錦文感謝今次兩位捐贈者，並呼籲已登記器官移植的有心人儘快將自己的意願告知家人，延續大愛、點亮生命。Yahoo 健康 ・ 1 天前
病人四年前照腸胃鏡腦缺氧昏迷 家屬質疑醫委會調查失當促回應
【Now新聞台】一名病人2021年照腸胃鏡時腦部缺氧至今仍昏迷，家屬向醫委會投訴，上月獲回覆指將終結對涉事醫生的紀律行動。家屬質疑調查過程草率，本台向醫委會查詢暫未獲回覆。陳小姐的胞弟陳淑偉四年前，因為身體不適到一所內視鏡中心求診。醫生建議他在監察麻醉下，進行腸胃鏡檢查，期間他懷疑腦部缺氧，經搶救後，至今仍維持植物人狀態。陳小姐事後向涉事中心索取兩份麻醉紀錄，比對後發現血壓及血氧飽和度數據不一，於是向醫委會投訴。醫委會最終回覆指，經獨立專家審視後，認為事件不涉及醫生及麻醉師行為失當，拒絕就個案展開研訊。病人胞姐陳小姐：「為甚麼我之前拿了報告回來有這麼多疑點？醫委會數個字就抹殺所有，其實對我弟弟很不公平，因為他做這個手術也沒想過會這嚴重。對我們家庭來說很傷痛，這數年不敢提、不敢說，沒想到香港醫療體系這麼差。」目前醫委會處理投訴時，會先交由初偵會審議，獨立專家需要時介入。協助求助個案的社協質疑醫委會未有充分考慮麻醉紀錄前後不同的理據。社區組織協會幹事彭鴻昌：「那兩份紀錄是形容兩種不同的情況，無論那一份是真，那一份是假也好，其實最基本的要弄清楚事發的情況是怎樣。專家有沒有看過？不知道。專家看now.com 新聞 ・ 1 小時前
器官捐贈「預設默許」或重啟討論 瑪麗肝臟移植中心總監：任何能增加器官捐贈的機制都會響應︱Yahoo
瑪麗醫院早前於一日內「馬拉松式」完成四宗器官移植手術，包括兩宗肝臟、一宗肺臟、一宗腎臟移植。參與其中的肝臟移植中心總監陳智仁回應關於「預設默許」機制的討論，表示進行移植手術的醫生對於任何能夠增加器官捐贈的機制都會響應：「我們知道現在政府都在探討這個問題，我們都相信往後的日子會有更多和公眾的公開討論，有時候要看回政府或醫護局的決定。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
英國研便攜式「泳帽」監測裝置 助識別嬰兒腦部受損 有望數年內醫院普及︱Yahoo
【Yahoo健康】英國劍橋研究團隊研發出一款外形似「泳帽」的新型可攜式嬰兒腦部監測裝置，利用光學及超聲波技術同時觀察大腦活動，或有助更早診斷腦部受損的新生嬰兒。研究人員形容，這是全球首個將光與超聲波結合應用於新生兒腦部成像的系統。Yahoo 健康 ・ 1 天前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 5 小時前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 23 小時前
網上熱話｜缺德住戶走廊乾衣機烘衫 住戶憂火災 網民獻計：放曱甴
根據房屋署規定，住戶不允許把大型物件放置在走廊，阻塞通道。近日有網民在社交平台分享一張照片，指有住戶每晚都把乾衣機放到走廊「吹衫」，又指「插曬電仲要一陣膠味」。該名網民擔憂，若然漏電引致火災，便「一鑊熟」。該網民更直斥，投訴多次均無果，辦事處亦不理會，無奈稱「係唔係真係要報東張房署先肯做嘢」。由網民上載的圖片可見，該住am730 ・ 3 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
吳彥祖與太太合照現夫妻相 網民評Lisa S：比吳彥祖更像吳彥祖
型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.拍拖8年結婚15年，至今廝守恩愛23年，而且愈來愈有夫妻相！Daniel日前在微博上載與太太的合照...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
日本家庭主婦超愛偷吃 女性出軌率竟然是世界第一？
如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！Japhub日本集合 ・ 1 天前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中國人形女機械人 到底有什麼作用
小鵬科技研發的全新一代人形女機械人IRON亮相，引來全城熱話，中國的擬人技術幾可亂真；從網民誤以為是真人假扮的反應看來，機械人在外觀上取代人類旨日可待。然而在市場的追捧熱潮中，最終不禁要問，這位女機械人除了「扮人」功能外，到底有什麼實質作用Yahoo財經 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫
27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況...Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
海俊傑拍片急籌70萬予太太換肝
52歲海俊傑昨晚(8日)突然在社交平台開live，聲淚俱下地指太太患急性肝硬化，求大家幫忙籌醫藥費。「呢兩日醫生話可以換肝，我哋喺瑪麗醫院已經住咗20日，係十字車直接轉介到中山醫院，錢銀上，有好好的朋友已籌得70萬，但我依家仲爭70萬！我希望大家如果幫到幾多就幫幾多，因為每一分每一秒都係時間。」說起來情緒激動。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
50歲陳曉東真實狀態曝光 容貌變化惹關注 網民護航：東東人美心善
50歲歌手陳曉東（東東）日前到深圳出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕禮，憶述自己小時候對於黑膠唱片的回憶...Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
馬天尼斯被褫奪維拉副隊長職銜
【Now Sports】阿士東維拉領隊艾馬利確認，門將馬天尼斯已不再是球隊的副隊長。周四對特拉維夫馬卡比的歐霸盃比賽，隊長麥堅未有上陣，本來應該是馬天尼斯（Emiliano Martinez）戴起隊長臂章，但最終落在中堅干沙的臂上。艾馬利賽後受訪，沒有確切交代原因，但一般估計和他今夏在轉會市場曾想加盟曼聯有關：「正隊長是麥堅沒錯，而第2人選，過去是馬天尼斯，但我與他溝通後，更傾向不讓他再擔任這個職位。現在下一個是干沙，之後還有明斯和奧利屈堅斯，我們現在是這樣安排的。」馬天尼斯上季曾在維拉公園的最後一場比賽落淚，大家都以為他季後會離隊，而這名阿根廷門將據報也和曼聯展開了談判，阿士東維拉甚至為他標價3000萬鎊，但不知是否紅魔嫌貴，反而在轉會窗關閉前從安特衛普引入年輕的拿文斯，令馬天尼斯入「魔」觸礁，繼續留在維拉。now.com 體育 ・ 1 天前
銅鑼灣租盤設透明廁所 地產經紀承認私隱度不高
人人都想有個安樂窩，近日有地產經紀在社交平台推介一個銅鑼灣唐樓的出租單位，裝修新簇乾淨，不過有網民留意到廁所竟然是透明設計，如廁時「一覽無遺」。 招租介紹指租盤位於銅鑼灣唐4樓、250方呎，包家電及有獨立水電錶，月租11,800元。據單位圖片可見，廁所空間比較狹小，位處客廳的梳化旁，玻璃更是透明設計，而廳外則是落am730 ・ 1 天前