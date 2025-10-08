腸鏡胃鏡大不同？ 50歲起腸胃鏡檢查 即時活檢揪出幽門螺旋桿菌與早期癌變

什麼是腸胃鏡檢查？

腸胃鏡檢查是一種內窺鏡檢查，用於診斷及治療消化系統的疾病。

胃鏡：（上消化道內視鏡）用於觀察食道、胃部及十二指腸

大腸鏡：（下消化道內視鏡）用於檢查大腸及直腸內部情況

這些檢查透過細長、柔軟的內窺鏡，配備攝影鏡頭及光源，將消化道內壁的清晰影像傳送至螢幕，讓醫生能直接觀察，如息肉、潰瘍、炎症或早期癌症等情況。腸胃鏡不僅能診斷疾病，還可在檢查過程中進行活檢或移除異常組織。對於有消化道問題或高風險人士，如50歲以上或有家族病史者，定期進行腸胃鏡檢查是保障健康的重要一環。

預防幽門螺旋桿菌感染重點在於「口腔衛生、飲食習慣與共餐習慣」。

腸胃鏡檢查過程

為確保腸胃鏡的影像清晰及診斷準確，患者在檢查前需做好一系列準備。

照大腸鏡：患者需提前數天進行低渣飲食，並於檢查前一天服用瀉藥，確保腸道清空。檢查時一般會使用鎮靜劑或麻 醉，減輕不適感。醫生會將內窺鏡經肛門緩慢送入大腸，過程中可能注入少量氣體以擴張腸壁。

照胃鏡：需在檢查前六至八小時禁食，以避免有食物殘留在胃部，影響觀察。鏡檢查則透過口腔插入內窺鏡，沿食道推進至胃部及十二指腸。攝影鏡頭會將消化道影像傳送至螢幕

醫生檢查腸胃內壁的時候，可同時進行活檢、切除息肉或止血等治療。檢查後，患者通常需休息一至兩小時，待藥效消退。

檢測幽門螺旋桿菌感染

幽門螺旋桿菌是一種寄生於胃黏膜的細菌，腸胃鏡檢查不僅能直接觀察胃部情況，亦是診斷幽門螺旋桿菌感染的重要方法之一。醫生在胃鏡檢查過程中，可從胃部提取2至3小塊組織樣本，進行快速尿素酶試驗（RUT）、病理組織學分析或細菌培養，以確認是否感染，從而制定最合適的治療方案。

I類致癌物：幽門螺旋桿菌

幽門螺旋桿菌與多種胃部疾病息息相關。感染後，患者常出現上腹痛、脹氣或消化不良等不適，若長期未治療，細菌會逐漸破壞胃黏膜保護層，進而增加消化性潰瘍（如胃潰瘍及十二指腸潰瘍）的風險。

世界衛生組織更將幽門螺旋桿菌列為I類致癌物，因為持續感染可能引致胃黏膜萎縮或腸化生，進一步提升胃癌的發生率。值得注意的是，部分帶菌者雖然沒有明顯症狀，但仍可能在不知情下傳播細菌。若情況嚴重，患者甚至會出現食慾下降或體重減輕等問題。

預防幽門螺旋桿菌感染

要預防幽門螺旋桿菌感染及維持腸胃健康，應從日常生活細節著手，保持良好的飲食與個人衛生習慣，避免與人共用餐具，降低感染風險。對於有胃病家族史或長期出現胃部不適的人士，建議定期接受腸胃鏡檢查，以便及早發現及處理潛在問題，減低嚴重併發症的風險。 腸胃鏡檢查不僅能及早發現幽門螺旋桿菌感染及其他消化道疾病，也為患者提供了及時治療的機會。及早檢查、及早介入，才能真正保障腸胃安全，讓健康掌握在自己手中。

