衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
腸鏡胃鏡大不同？ 50歲起腸胃鏡檢查 即時活檢揪出幽門螺旋桿菌與早期癌變
【幽門螺旋桿菌感染會增加癌病風險？腸胃鏡檢查助及早發現隱患！】
什麼是腸胃鏡檢查？
腸胃鏡檢查是一種內窺鏡檢查，用於診斷及治療消化系統的疾病。
胃鏡：（上消化道內視鏡）用於觀察食道、胃部及十二指腸
大腸鏡：（下消化道內視鏡）用於檢查大腸及直腸內部情況
這些檢查透過細長、柔軟的內窺鏡，配備攝影鏡頭及光源，將消化道內壁的清晰影像傳送至螢幕，讓醫生能直接觀察，如息肉、潰瘍、炎症或早期癌症等情況。腸胃鏡不僅能診斷疾病，還可在檢查過程中進行活檢或移除異常組織。對於有消化道問題或高風險人士，如50歲以上或有家族病史者，定期進行腸胃鏡檢查是保障健康的重要一環。
~
延伸閱讀： 超級食物有助防癌？大腸癌患者1個原因忌高纖
~
~
腸胃鏡檢查過程
為確保腸胃鏡的影像清晰及診斷準確，患者在檢查前需做好一系列準備。
照大腸鏡：患者需提前數天進行低渣飲食，並於檢查前一天服用瀉藥，確保腸道清空。檢查時一般會使用鎮靜劑或麻 醉，減輕不適感。醫生會將內窺鏡經肛門緩慢送入大腸，過程中可能注入少量氣體以擴張腸壁。
照胃鏡：需在檢查前六至八小時禁食，以避免有食物殘留在胃部，影響觀察。鏡檢查則透過口腔插入內窺鏡，沿食道推進至胃部及十二指腸。攝影鏡頭會將消化道影像傳送至螢幕
醫生檢查腸胃內壁的時候，可同時進行活檢、切除息肉或止血等治療。檢查後，患者通常需休息一至兩小時，待藥效消退。
~
檢測幽門螺旋桿菌感染
幽門螺旋桿菌是一種寄生於胃黏膜的細菌，腸胃鏡檢查不僅能直接觀察胃部情況，亦是診斷幽門螺旋桿菌感染的重要方法之一。醫生在胃鏡檢查過程中，可從胃部提取2至3小塊組織樣本，進行快速尿素酶試驗（RUT）、病理組織學分析或細菌培養，以確認是否感染，從而制定最合適的治療方案。
~
~
I類致癌物：幽門螺旋桿菌
幽門螺旋桿菌與多種胃部疾病息息相關。感染後，患者常出現上腹痛、脹氣或消化不良等不適，若長期未治療，細菌會逐漸破壞胃黏膜保護層，進而增加消化性潰瘍（如胃潰瘍及十二指腸潰瘍）的風險。
世界衛生組織更將幽門螺旋桿菌列為I類致癌物，因為持續感染可能引致胃黏膜萎縮或腸化生，進一步提升胃癌的發生率。值得注意的是，部分帶菌者雖然沒有明顯症狀，但仍可能在不知情下傳播細菌。若情況嚴重，患者甚至會出現食慾下降或體重減輕等問題。
~
預防幽門螺旋桿菌感染
要預防幽門螺旋桿菌感染及維持腸胃健康，應從日常生活細節著手，保持良好的飲食與個人衛生習慣，避免與人共用餐具，降低感染風險。對於有胃病家族史或長期出現胃部不適的人士，建議定期接受腸胃鏡檢查，以便及早發現及處理潛在問題，減低嚴重併發症的風險。 腸胃鏡檢查不僅能及早發現幽門螺旋桿菌感染及其他消化道疾病，也為患者提供了及時治療的機會。及早檢查、及早介入，才能真正保障腸胃安全，讓健康掌握在自己手中。
其他人也在看
月餅卡路里陷阱！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問
月餅卡路里大比拼！低糖月餅反而最肥？營養師解答6大中秋減肥疑問│月餅卡路里高不是秘密，但對減肥人士來說，月餅不健康又肥，想食就唯有選擇市面上的健康低糖月餅，不過傳統月餅、冰皮月餅跟新派月餅，哪一款月餅卡路里才最低？這次請來註冊營養師Michelle Lau為我們揀出健康低卡的月餅吧！Yahoo Food ・ 7 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷
這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 23 小時前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 7 小時前
59歲關淑怡驚傳急病入ICU 兒子關俊賢返港探望
90年代歌后關淑怡神隱多時，但今日有報導指Shirley因病入院，其子關俊賢聞訊後立即返港探望，情況令人擔憂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 3 小時前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 4 小時前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
朱慧敏半山豪宅開直播 被發現著穿窿衫完全唔理形象凑仔極貼地
朱慧敏（Queenie）2004年參選香港小姐競選勇奪亞軍，曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！
超微（AMD）與ChatGPT母公司OpenAI達成一項規模達數以百億計美元的多年期合作協議，是屬目前其中一宗最大型AI基建交易。總裁蘇姿丰表示，科技界對人工智能的想像應該更遠、更大一些。Yahoo財經 ・ 1 天前
「推活」現象是什麼？造就Chiikawa、labubu的Z世代新應援模式，從二次元到三次元席捲全球引發過百億商機
推活是什麼？這股手袋上掛滿應援周邊熱潮，正是近年來日本流行起來的「推活」（推し活，Oshikatsu）！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
唐英年長子唐嘉盛7280萬購何文田Kadoorie Hill近3千呎相連戶｜名人入市
樓價逐步回穩，加上減息等利好因素，二手市場交投回升，吸引名人入市豪宅盤。資料指，前政務司司長唐英年長子唐嘉盛或相關人士，最新以約7,280萬元購入何文田Kadoorie Hill一個相連單位，而原業主為中國平安保險(2318)前總經理張子欣或相關人士，持貨13年，帳面需蝕約380萬元退場。am730 ・ 22 小時前
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 10 小時前
西環美食｜7000呎自助即撈海鮮火鍋放題「西城水產」 晚市任食2小時$288起 逾12款海鮮每日香港仔魚市場新鮮直送
可以自助任撈海鮮的火鍋放題店這兩年非常受歡迎，月前又發現有新餐廳加入戰團，這間開業兩個月左右的「西城水產」位於堅尼地城卑路乍街，佔地約7000呎，由餐飲業經驗豐富的Sunny所開。Yahoo Food ・ 10 小時前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 1 天前
從「買茅台」到「買盲盒」：中國年輕人正重建消費規則 這三大賽道正讓他們買單
隨著新一代年輕消費者成為消費主力，中國消費市場正上演劇烈的「冷熱分化」，一邊是白酒、食品飲料等傳統族群持續低迷，白酒指數自 2022 年來累計跌逾 30%，另一邊則是盲盒熱潮。 中國《財經雜誌》報導，新消費的核心邏輯是抓住年輕人「悅己」「追求性價比」的需求。格雷資產副總經理馮立鉅亨網 ・ 3 小時前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 1 天前