腹部拉傷至少休兵5場 雷霆MVP亞歷山大無緣明星賽

Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
其他人也在看
NBA｜大波Lonzo Ball被騎士送去爵士 預計被裁 會去黃蜂匯合細佬三波？
根據ESPN名記者Shams Charania的報導，猶他爵士預計將與克里夫蘭騎士進行一筆三方交易，獲得後衛波爾（Lonzo Ball），但隨後會將這位28歲的球員裁掉。報導指出，除了大波外，騎士還將送出2028年和2032年的第二輪選秀權給爵士。作為交易的一部分，爵士將中鋒Jock Landale送往亞特蘭大鷹隊，換取現金補償。
占士確認唔走 湖人破「網」迎利夫斯復出
【Now Sports】勒邦占士確認不會在季中離開洛杉磯湖人，而球隊周二也在利夫斯歸隊下，大勝布魯克林籃網125:109，結束8場作客之旅。先前有報道引起討論，稱勒邦占士（LeBron James）可能會在交易截止日前離開湖人，包括前東家克里夫蘭騎士、金州勇士和紐約人等都傳有興趣邀請他來投，但ESPN周二透露，握有交易否決權的占士，已確認會在湖人完成他破紀錄的第23個球季，不會季中離隊。湖人周二也完成了8場客戰之旅，占士還獲得全場最高的25分，另加7次助攻，率領球隊擊敗籃網，賽後受訪亦間接回應了離隊的傳聞：「不管外界如何說，湖人都會團結一致，為每場比賽作好準備。我們都是職業球員，一直都在做好我們的本份。」利夫斯養傷了1個半月，在這場比賽終於傷癒復出，有15分進帳，而盧卡當錫則攻入24分。
河村勇輝新高7助攻 公牛照負公鹿
【Now Sports】芝加哥公牛周二雖然不敵主場的密爾沃基公鹿，但日本後衛河村勇輝續有不俗表現，交出7次助攻創個人NBA生涯新高。河村勇輝（Yuki Kawamura）藉公牛傷兵多，近期得到不少出場時間，和上場對邁阿密熱火一樣，今場對公鹿後備入替，也獲得26分鐘的上陣時間，雖然得5分進帳，比上兩場低，但就交出來到NBA生涯個人最多的7次助攻，並且有5個籃板。不過，公牛半場打完已落後25分之多，易邊後即使一度追至只落後8分，最後仍然無法扭轉戰局，以115:131吞下兩連敗，而且近6場得1勝。公鹿在「字母哥」顏迪杜宮普的交易新聞籠罩下，成功結束5連敗，古斯馬攻入31分，外加10籃板和6助攻，而且全隊三分命中率過6成，共射入23球三分。
NBA｜騎士要夏登即戰力衝冠 快艇簽加蘭展望將來 誰是交易贏家？
NBA爆震撼交易，快艇將前MVP夏登（James Harden）送往騎士，換回年輕控衛加蘭（Darius Garland）及一個次輪選秀權，消息一出隨即引起聯盟熱議。
殘陣雷霆本季4負馬刺
【Now Sports】乘基哲斯亞歷山大等主力缺陣，聖安東尼奧馬刺再做奧克拉荷馬雷霆剋星，主場以116:106擊敗殘陣出擊的對手。雷霆賽前證實，基哲斯亞歷山大腹部受傷，不但錯過對馬刺的比賽，還退出下星期的全明星賽，而且除了SGA，賀姆格倫、盧根斯鐸特及卡路素都以不同理由，沒有到訪聖安東尼奧。馬刺由雲班亞馬（Victor Wembanyama）領軍，半場最多領先雷霆22分，以為可輕鬆獲勝，想不到下半場遇到雷霆後備兵反擊，在末節剩餘4分鐘時，更一度只餘4分領先優勢，逼使本來已準備休息的「斑馬」，再度重返球場，剩餘1分03秒時的「拆你屋」得分相當精彩，也替馬刺拉回至12分差距，最終獲勝。這是馬刺今季第4次擊敗雷霆，繼續做這支聯盟一哥的剋星，只是對方今場殘戰應戰，落敗也是意料中事。雲班亞馬今場貢獻22分、14籃板及2封阻，基奧頓莊遜則攻入全隊最高25分。雷霆今場僅8人上陣，簡域治威廉斯及謝連威廉斯都有不俗表現，各得25分及24分；值得一提，雷霆賽前在交易市場增兵，從費城76人獲得二年級生謝列特麥京，同時將4個選秀權贈予對方。
NBA重磅交易 ESPN：獨行俠明星前鋒戴維斯轉戰巫師
（法新社達拉斯4日電） 體育媒體ESPN今天報導，美國職籃NBA達拉斯獨行俠已同意把明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）交易至華盛頓巫師，這筆重磅交易涉及8名球員及5個NBA選秀權。戴維斯現年32歲，是2012年NBA選秀狀元，生涯10次入選全明星賽，去年2月才被前東家洛杉磯湖人交易至獨行俠，換取全明星後衛唐西奇（Luka Doncic）。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
方力申用女兒真人實測 用風筒令嬰兒不哭 網民：其實你download app就得
方力申（Alex）與太太葉萱（Maple）於去年12月中旬榮升父母，女兒Isla出生後，新手爸爸小方成了「寵女狂魔」，瘋狂為女兒拍照，而且親力親為湊女，努力學習各種育兒秘技。
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
你是否經常覺得身體被抽乾力氣？做什麼事情都很疲倦？這種反應有機會是身體正在發出缺乏維他命B雜的信號。維他命B雜是營養素中的重要成分，又稱為「維生素B群」，是一組水溶性維他命的總稱，包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9和B12等。不過其實這些維他命B各自有著不同的功效，而且每日攝取量也不盡相同！食了維他命B雜導致「尿黃」，這正常嗎？網上更傳言「補充維他命B雜會影響晚上睡眠」，到底可信嗎？今次Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師吳瀟娜（Lillian）為大家解構維他命B雜好處及禁忌，再教大家什麼食物可以補充維他命B雜以及什麼時候補充維他命B雜最好，大家補充維他命B雜前先看營養師講解啦！
網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷
網傳有人向浸會大學匿名舉報，指有學生於2025年參與日本文化交流團時借機會使用色情服務，而且是4人同時使用同1...
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國
《CNBC》周三 (4 日) 報導，中國官方近日強烈抨擊巴拿馬最高法院裁定，警告巴拿馬若不改變方向，將「不可避免地付出沉重代價」。此舉發生在巴拿馬最高法院裁定，撤銷香港長江和記實業 (00001-HK) 旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的經營許可後不久。外界普遍認為，該裁決被視為美國總統特朗普在西半球安全布局上的一項重大勝利。
趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」 ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo
擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。
日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！
日本這波從一月中旬開始的超強寒流，簡直像天公發飆一樣，狂灑大雪讓多個縣市變成白茫茫的冰雪世界。根據多家媒體彙整的最新數據，這場持續近兩週的暴雪已經釀成全境27人喪生、290人掛彩的慘劇，主要集中在靠近日本海的北部地區。像是青森縣和新潟縣，積雪厚度直接破表，導致交通大亂、房屋面臨倒塌危機，甚至有民眾在除雪時出意外身亡。
學生交流團離隊 學到消費知識 電子支付無所遁形？
香港向來是全球先進的消費市場之一，近日爆出香港學生在內地交流團期間都能夠自行偷走消費，有大學的日本交流團甚至盛傳有學生借機會使用色情服務並報銷，成功交流「報銷知識」，成為本港網絡熱話。今天商業與經濟的知識，早已不單靠交流團閉門研習，學生外出體驗，或者能夠體驗國家的電子支付發展；以中日兩地的報銷情況，亦揭示多年過去背後「無現金城市」的普及程度，在日本消費以現金支付開單為主，理論上最易報銷
哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕
隨著「長壽科學 (Longevity)」與「生物駭客 (Biohacking)」成為全球熟齡女性的熱門搜尋關鍵字，如何透過飲食實現「逆齡成長」已成為必修課。哈佛大學多項研究指出，正確的飲食能從細胞底層修復老化，亦推薦10 種頂級抗衰老食物，建議每天輪流攝取一至兩種，隨時比同齡人更年輕！
美國白人夫婦誕黑人女嬰 基因檢測證無血緣關係 夫婦控告診所植入錯誤胚胎︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州一對夫婦入稟控告當地一間生育診所，指在體外受孕過程中被植入錯誤胚胎，導致誕下的黑人女兒與夫婦二人並無任何血緣關係。夫婦表示深愛女兒，同時認為有道德責任尋找女兒的親生父母，並正公開尋求相關線索。