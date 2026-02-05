腹部拉傷至少休兵5場 雷霆MVP亞歷山大無緣明星賽

（法新社奧克拉荷馬市4日電） 奧克拉荷馬雷霆隊今天表示，上季NBA最有價值球員（MVP）亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）腹部拉傷，將缺席NBA明星賽，待明星賽假期後再評估傷勢。

這位27歲的加拿大後衛，將不會代表世界隊參加下週的明星賽。

亞歷山大將因傷缺席衛冕軍雷霆的5場比賽，才有可能復出。

他已經連續121場比賽至少得20分，距離張伯倫（Wilt Chamberlain）保持的NBA紀錄只差5場。

亞歷山大本季場均貢獻31.8分、6.4次助攻及4.4個籃板，所屬的雷霆隊目前戰績40勝12負，全聯盟最佳。