膠原蛋白可透過飲用、塗抹吸收補充？ 研究：效果有限、防曬更重要︱Yahoo

【Yahoo健康】膠原蛋白（collagen）補充品近年成為養顏抗老的熱門選項。不少人深信它能令皮膚飽滿、指甲堅韌，甚至強健關節和骨骼。

膠原蛋白是人體中最常見的蛋白質，負責維持皮膚結構、骨骼與關節健康。不過，隨着年齡增長，膠原蛋白會逐年流失，平均從二十多歲後期起，每年下降約 1%。這也是皺紋、鬆弛逐漸出現的原因之一。那麼，靠飲用、注射或護膚品補充，真的能補回來嗎？

駐顏，並沒有那麼簡單。

膠原蛋白是人體中最常見的蛋白質，負責維持皮膚結構、骨骼與關節健康。

口服補充：效果存疑

雖然有研究顯示口服膠原蛋白，特別是已被分解為小分子的「膠原胜肽」，可能進入血液並被利用，但真正到達皮膚的比例和效果仍然不明朗。

廣告 廣告

由於口服的膠原蛋白需經腸道吸收，然後分配到全身各個器官，而皮膚的細胞更新速度較快，理論上或會優先利用這些氨基酸。但這個說法，仍缺乏可靠的大規模臨床證據支持。

目前市面常見的有三類膠原蛋白來源：魚類（海洋膠原）、牛類，以及標榜「素食」的植物配方。專家普遍認為，海洋膠原含有較多「第一型膠原蛋白」，與皮膚結構關聯最密切，因此較為推薦。而素食配方其實並非真正的膠原蛋白，而是氨基酸和維生素的組合，效果有限。

更大程度是保濕

不少人選擇直接塗抹含膠原蛋白的護膚品，但由於膠原蛋白分子太大，只會停留在表皮，無法滲透到真皮層，幾乎沒有真正的修復作用。換言之，塗抹膠原蛋白的護膚品，更大程度是保濕，而非真正「補膠原」。

值得注意的是，膠原蛋白補充品的研究結果差異極大。有研究顯示能改善皮膚水分、彈性及皺紋，但這些研究往往由保健品或藥廠資助；而獨立研究則普遍未見顯著效果。

雖然這並非代表業界資助的研究必然不可靠，但以目前的科學證據，仍不足以證明口服或外用膠原蛋白能真正延緩衰老。

單是療程費用，已並非人人可以負擔得起。

醫學美容價格高昂

除了補充品，醫學美容如「微針療程」或「激光刺激」等，會透過在皮膚上製造細小傷口，引發修復過程，以促進新生膠原蛋白。不過，撇除這些做法的效用和風險，單是療程費用，已並非人人可以負擔得起。

專家則認為，更實用且有效的方法是日常護理，即持續使用高效防曬、均衡飲食、戒煙。專家普遍認為，良好的生活習慣，對保持皮膚彈性和減緩衰老的作用，遠遠大於任何膠原蛋白補充品。

資料來源：

Yazaki, M., Ito, Y., Yamada, M., Goulas, S., Teramoto, S., Nakaya, M., Ohno, S., & Yamaguchi, K. (2017). Oral ingestion of collagen hydrolysate leads to the transportation of highly concentrated Gly-Pro-Hyp and its hydrolyzed form of Pro-Hyp into the bloodstream and skin. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65(11), 2315–2322. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b05679

Myung, S.-K., & Park, Y. (2021). Effects of collagen supplements on skin aging: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. International Journal of Dermatology, 60(12), 1449–1460. https://doi.org/10.1111/ijd.15725