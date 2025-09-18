膠戰S4｜6膠「頭腦擔當」呂爵安Edan被問會否支持親妹與徐浩昌交往 露出無奈表情令全場爆笑

《膠戰S4》今晚（18日）播出的一集，6膠進入魔樹王國，肩負起拯救魔樹的責任。不過，救樹過程困難重重，6膠要合力應付接二連三的挑戰，當中如果有任何一關挑戰失敗的話，就會有膠人需要被犧牲！

6膠首先要在限時內集齊50張散落於王國不同角落的魔法卡，放在各人的魔法器內喚起魔法陣。身為6膠「頭腦擔當」的Edan，為了加快收集魔法卡的速度，直接找來3位素人救兵幫忙。3位救兵看見Edan表現雀躍，當然亦有求必應，迅速找到了3張魔法卡，其中1張原本更被收藏於隱蔽的草叢中。Edan連番答謝救兵的熱心幫忙，又與她們擊掌，被派福利的救兵即時露出冧爆表情，說道：「我會繼續幫你揾㗎！」

之後6膠來到一張大圓桌前，合作進行3個回合的遊戲，而在其中1個回合中，6膠要在限時內把轉盤上的食物吃完。6膠邊吃邊聊天，阿正問到其他5膠：「如果喺我地咁多個入面，要揀一個人做兄弟姊妹，你會揀邊個？」珈其率先回答想Jeffrey當弟弟，因為可以日日欺負他，Jeffrey反指哥哥也可以被弟弟打，珈其霸氣回應：「你未長大，我都打到你歪啦！」豈料珈其此話一出，即被5膠無情取笑他old school。

Edan繼續追問珈其當哥哥會否對弟弟「管三管四」，珈其表示不會，但笑指Edan會管束親妹妹：「佢阿妹想拍拖都唔俾啦佢呢啲人！」阿正隨即問Edan：「支唔支持你阿妹同肥腸一齊啊？」Edan果斷地回答「唔支持」，更借珈其的說話補充：「我打到佢（肥腸）歪啊！」肥腸此時亦加入對話，問道：「有冇話做啲咩係可以令你願意介紹阿妹俾我識？」Edan一臉無奈，珈其再補一句：「哎呀有冇大頭啊？好好睇啊佢（Edan）呢個樣。」，令全場爆笑。

