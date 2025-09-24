膠戰S4｜6膠挑戰機動遊戲反應大不同 魏浚笙、黃正宜尖叫聲不斷 呂爵安表現淡定被訓練有成

今晚（24日）播出的一集《膠戰S4》，６膠來到檳城逃生冒險樂園，他們要挑戰膽量，玩盡園內最刺激的遊戲，才有機會逃過終極大懲罰！而其中一個６膠挑戰的機動遊戲「大橡筋」，會將一位膠人綁在繃緊的橡筋上，再拋到半空中，十分刺激。

肥腸率先試玩遊戲，只見他全程表情從容，還在空中翻騰一周，直言輕鬆無難度。輪到Jeffrey挑戰，阿正問他可否在被彈上空中時，嘗試一直保持帥氣表情，Jeffrey即時以一個招牌單眼回應，顯得非常淡定。不過，遊戲一開始Jeffrey已表情管理失敗，更連番尖叫，其餘5膠見狀亦瘋狂取笑他。

Edan一度猶豫應否挑戰，但獲珈其鼓勵：「你得㗎！其實你已經克服咗好多嘢，你而家唔驚㗎喇！」Edan於是頂硬上，更沒有絲毫退縮，說道：「嚟啦，試吓啦！」之後Edan全程都閉著眼，沒有發出任何聲音，只是最後忍不住爆出「黐線」、「救命呀」。對於Edan能夠忍得住尖叫聲，5膠紛紛表示驚訝，而Edan就笑言：「我已經畀ViuTV訓練到我可以唔嗌。」

最後到阿正挑戰，當職員幫她扣上安全繩時，阿正求職員手下留情，示意把她拋得「Very low, very low」就可以，更說：「I am really scared, but I have to win. Please help me！」雖然阿正被拋上空中之後，與Jeffrey一樣失禁式尖叫，但卻不忘顧及形象，向鏡頭大叫：「等陣先，唔好畀大頭我呀，好醜呀！」

