膳心小館遭檢走月餅放棄申訴 官下令撤銷申訴指對雙方最公平公正

社企「膳心小館」去年遭食環署查封及檢走月餅，其後向法庭申訴，要求頒令撤銷署方決定及賠償。食環署職員在審訊供稱，月餅為刑事案證物，行動前已徵詢律政司意見。官關注，律政司檢控決定不受干預，「膳心」一方決定放棄申訴，署方則指應由法庭撤銷申訴。



裁判官彭亮廷周二（23 日）在觀塘裁判法院，正式下令撤銷申訴，指做法對雙方最公平、公正。就署方引《刑事案件訟費條例》，指法庭可頒訟費令，官反駁指本案屬民事性質，質疑署方扭曲《條例》原意、說法牽強，指法庭無權頒訟費令。

原告為膳心小館母公司「香港文網有限公司」，由大律師葉承昊代表；兩名被告依次為食環署署長、高級衞生督察鍾政恩，由高級政府律師蕭嘉文代表，案件由裁判官彭亮廷審理。

在審訊第 4 天，高級衞生督察鍾政恩供稱，涉案月餅為「膳心小館」涉無牌食物製造廠案的重要證物，署方有責任保存，加上署方發現單位內有月餅發霉，不宜供人食用，故移至署方扣押倉，指行動前已徵詢律政司意見。

裁判官彭亮廷關注，若律政司的意見涉及刑事檢控，法庭便無法就署方行動作任何裁斷，因律政司檢控決定不受干預。「膳心」一方與律師商討後，決定撤回申訴。

署方則指，「膳心」一方須取得裁判法院許可，才可撤回申訴，又指應由法庭撤銷其申訴，「確立當時食環署行動係無錯、係正確，對食環署之後執法，有深遠意義喺度」。

裁判官彭亮廷周二就 3 個法律議題裁決：「膳心」一方須否獲法庭許可撤回申訴；如法庭有權批准撤回申訴，是否向「膳心」施加附加條件，禁止其再提出相類申訴；法庭是否有權作出訟費命令。

膳心一方指有權自行中止

官：相關概念已廢除

官指，上述議題均與「固有司法管轄權」（inherent jurisdiction）有關，指自己就《公眾衞生及市政條例》第 59 (5) 條賦予的民事司法管轄權，以裁判官身分處理本案。

針對法庭是否有權撤回「膳心」申訴，「膳心」一方指出，原告在普通法下有權自行中止案件。官指，此說法源於古舊普通法的「nonsuit」（駁回）原則，即原告在訴訟任何階段，可以撤回申索、提控，毋須法庭許可。

官續指，從被告角度而言，會造成沒完沒了的騷擾，英國當局為保障被告權益，在 1883 年廢除有關原則，如原告要撤回訴訟，須向法庭申請許可。相關條文經修訂後，成為《高等法院規則》、《區域法院規則》的雛形。換言之，相關普通法概念已被廢除。

官：立法精神值得裁院參考

就食環署一方依賴《高等法院規則》、《區域法院規則》，提到「如無法庭許可，任何一方不得中止任何訴訟」。

官則指，裁判法院沒有高院、區院的固有司法管轄權，不具批准撤回申訴的權力，認為署方說法不正確。然而，這不代表裁判法院執行《公眾衞生及市政條例》下的申訴機制時，運作完全被癱瘓。

官解釋，雖然《高等法院規則》等不適用於裁判法院，但其立法精神值得法庭參考、借鏡，即公平、公正及有效地，規管民事訴訟程序，以防民事訴訟機制被濫用。

官：下令撤銷屬最公平做法

官引述「Tsang Koon Ah 案」、「謝素素案」，前者裁定裁判法院有民事司法管轄權，應以較開明、彈性方式處理民事案件；後者裁定，如有法律條文批准法庭受理某事宜時（在本案是申訴機制），裁判官為執行該司法管轄權目的，擁有隱含附帶權力。

官續指，處理裁判法院刑事案件時，如審訊到了某階段，控方不再繼續檢控，就會表示將不進一步提供證據起訴，法庭遂作出無罪裁決，「從來不會出現控方撤回控罪講法」。而在本案同一道理，裁判官應繼續行使已有的司法管轄權，作出最終裁決。

總括而言，官指出於對署方公平的考量，法庭應繼續行使民事司法管轄權，裁定「膳心」一方敗訴，正式下令撤銷其申訴。他指，這樣裁決對雙方最公平、公正，也是裁判法院行之有效的做法﹐另下令「膳心」一方不得就同一事情，再向署方提申訴。

官指無權頒訟費命令

官指，由於法庭無權批出許可，故毋須處理法庭需否向「膳心」施加附加條件。

訟費方面，署方指法庭可按《刑事案件訟費條例》頒布訟費命令，指其符合條文內的「被告」定義。官反駁指，早前已裁定本案屬民事性質，「但（署方）陳詞卻偏要將《刑事案件訟費條例》套用到本案」，又指條文內的「被告」是指面對實際刑事指控的被告人，質疑署方扭曲《條例》原意、說法牽強和不合理。

官引案例指，「膳心」一方純粹挑戰署方行動，沒指稱署方干犯任何刑事罪行，即使「膳心」勝訴，也不會出現被定罪的情況，因此《刑事案件訟費條例》不適用於本案，裁定法庭沒司法管轄權頒布訟費命令。

至於涉案月餅處置方式，官指交由署方決定，又指涉案月餅是刑事審訊的證物，「更不適宜就月餅處置作出命令」。

