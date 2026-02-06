消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
膳心小館｜原址投標盼重開辦館 成功入圍交按金 房署突指標書出錯取消招標｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】社企餐廳「膳心小館」石硤尾店於 2025 年 7 月被房屋署收回舖位，其後結業。涉事舖位同年 11 月公開招標，惟招標用途不包括食肆。膳心負責人林先生向《Yahoo新聞》表示，在石硤尾邨經營多年，今次投標是希望原址重開辦館，並提供穩定寄賣點，讓遭家暴的單親媽媽寄賣手作裝飾物等，「等佢哋唔使咁頻撲」，方便街坊及客戶。
不過，膳心入圍並繳付按金後，房署以「招標文件提及電力負荷與實際可供使用的電力負荷存在差異」為由，直接取消標書，亦未有與入圍者再協商解決方案。林先生對房署說法感到不解，形容「好奇怪，我都唔識解釋」，又自嘲「唯一解釋就係今年犯太歲。」《Yahoo新聞》正向房屋署查詢。
膳心：街坊一場歡喜一場空
林先生指，石硤尾店結業後，膳心仍有在區內向長者派飯和救助流浪貓。但沒有穩定舖位後，部分單親媽媽的手作物只能在不同市集寄賣，形容是「手停口停」；如有穩定舖位，不僅方便客人購買，也可作寄賣平台。考慮到經濟環境，加上團隊在區內紮根多年，仍希望在石硤尾繼續營業。
他續指，曾考察區內不同私人舖位，但不少涉及潛在僭建問題，團隊不希望冒風險。至於原「膳心小館」舖位在 7 月交吉後，直至 11 月底才再公開招標。他起初不知情，直到有家長通知並「催我地快啲填表」，才於截標日入標。
林先生表示，11 月底膳心成功入圍並繳付按金，街坊及家長均感到高興；惟至 12 月 11 日，房署致函通知指「招標文件提及電力負荷與實際可供使用的電力負荷存在差異」，因此取消整個招標項目。
他形容房署的取消理由及做法「匪夷所思」：「房屋署唔係唔承認自己失誤，但係呢個失誤，我只係覺得有些奇怪」、「點解我哋會遇到百年難得一見嘅填錯呢？」他又自嘲：「其實你畀咗咁嘅答案出來，唔係黑仔就真係（自己）冇攝太歲的原因，居然咁嘅理由都可以遇到。」
林先生指，街坊對於取消招標反應「激烈過我地好多，一場歡喜一場空感覺係大嘅」。他曾向房署相關人士查詢，但得到的回覆與通知信內容一致，未有其他解釋。
招標用途不包括食肆 舖位未再招標
林先生提供的招標文件顯示，石硤尾邨第 20 座 105 號商業舖位可用於經營「糧油雜貨及辦館士多」、「家庭用品、家具、五金、玩具及文具」及「眼鏡」，並列明「單位的設定電力負荷為 100 安培三項，而且不能提高」。
林先生表示，若以辦館營運，所需用電理應較少，「兩個汽水櫃、一個雪糕櫃， 加埋冷氣，（電壓）40 到 60 已經綽綽有餘，唔使去到 100。」加上該舖原本運營食肆，相信能應付到辦館的電壓，因而對理由感到更加不解。
翻查房委會資料，石硤尾邨暫未有任何舖位公開招標，包括上述取消投標的 105 號商鋪。林先生指，區內吉舖眾多，但未觀察到有公開投標，包括膳心原舖位。他質疑做法令各方受累，「你咁樣做，買嘢嘅人辛苦、製作嘅人辛苦、自己又冇租收，唔知為乜。」
不信被列黑名單 原計劃重聘弱勢員工
林先生指，如能重開舊址，計劃重聘舊同事，包括勞工處轉介的輕度弱智人士或精神病康復者等，協助他們就業，「依家零售市道、餐飲市道好差，出邊正常人都搵唔到工，更可況佢哋係一班弱能人士。」
他強調，團隊目標是協助弱勢群體就業。他相信房署並無將膳心列入「黑名單」，「唔係嘅話將軍澳店都被人收埋啦」。不過，他指不少家庭及家長對重開抱有希望，「如果我哋係價錢輸咗就認命，但依家呢個理由實屬奇怪，讓人有希望後失望。」
其他人也在看
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
消委會枸杞子│全部枸杞子檢出重金屬！位元堂性價比最高（附15款四星以上名單）
消委會枸杞子測試結果出爐！枸杞子是日常料理中常見食材，價錢便宜，功效多多，甚至受歐美地區追捧，被譽為兼備抗氧化和抗病毒功效的「超級食物」。消委會558期測試27款乾枸杞子樣本，測試發現全部樣本檢出不同種類的重金屬，當中有2款樣本的鉛含量接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限，另外逾7成樣本檢出殘餘除害劑。
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看
誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！
燒賣被指藏1.5cm生鏽針 女子脷底遭刺穿爆血 生產商職員稱「買咗保險」 食環：已下架｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
中國反擊了！貨物要改道 加強巴拿馬進口商品檢查
巴拿馬最高法院上周以違憲為由，取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，這幾天多家外媒注意到中國在回應這一判定時的措辭明顯升級，預料中方將反制。
陳自瑤將3月中廣州舉行音樂見面會 網民：不請盲俠做嘉賓不會買票的
現年44歲嘅陳自瑤（Yoyo），近年積極發展事業，演技大獲好評，憑劇集《寶寶大過天》於TVB《萬千星輝頒獎禮2021》勇奪「最佳女配角」獎項，又於前年以女一身份演出劇集《婚後事》，被激讚演技大爆發。佢仲積極北上發展，除咗直播帶貨之外，嚟間仲舉行首個音樂見面會。
食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味
大家平常在外賣平台落單時，或多或少都試過想加底、加餸，卻偏偏找不到相關選項，只能靠備註碰碰運氣。近日就有網民於社交平台Threads上分享一段溫暖又搞笑的外賣經歷，原本只是想多要幾口麵，結果因為備註印出的字數所限，餐廳竟然暖心送贈一個菠蘿包，令不少網民大讚餐廳充滿人情味！
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
【惠康】滴露洗衣旋珠買2送2 再送$434豐富禮品
今期惠康有豐富禮品優惠，滴露全能抗菌/天然極淨洗衣旋珠56粒裝買2送2再送總值$434禮品；買1袋李錦記舊裝特級蠔油孖裝，即送總值$42禮品；買4罐安記海味溏心鮑魚180克，即送總值$66禮品；買維他奶/鈣思寶/維他常溫飲品滿$88，即送總值$64禮品；買李施德林產品滿$159，即送總值$89禮品！
46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿
吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
【百佳】精選袋裝朱古力/糖果買1送1、$10換購湯圓（即日起至12/02）
百佳精選今期必搶精選，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有灣仔碼頭家庭裝水餃 $50/包(灣仔碼頭餃子買滿$59送李錦記蒜香醬油)；金鳳牌純正泰國頂級香米8公斤 $128/袋(買食油/米滿$168送天壇牌火腿豬肉)；精選袋裝朱古力/糖果買1送1；維他奶/ 鈣思寶/ 維他常溫飲品買滿$88送維他無糖茶6包裝、李錦記即食鮑魚4隻裝、2件公仔炒麵王及2支鴻福堂x菓汁先生飲品！
金宣虎又陷爭議！拍戲疑「起生理反應」畫面瘋傳＋逃稅疑雲 事業陷雙重危機
近日，韓國男星金宣虎拍攝電視劇的花絮畫面引發討論。在這個片段中，他疑似在和女演員對戲時出現生理反應，加上最近韓媒報導他透過家族公司逃稅，雙重爭議接連曝光，導致他的演藝工作受到影響，部分代言暫停，新戲也傳出遭抵制。
印度要撤！俄羅斯石油打巨折 吸引中國採購
本周俄羅斯對中國的石油出口折扣幅度創下新高，賣家做出降價這一動作是為了吸引全球最大原油進口國中國的需求，彌補印度可能停止採購造成的損失。