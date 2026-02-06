膳心小館｜原址投標盼重開辦館 成功入圍交按金 房署突指標書出錯取消招標｜Yahoo

圖為膳心小館石硤尾店去年結業前的照片。負責人去年底欲競標原舖位，惟標書突遭取消。

【Yahoo新聞報道】社企餐廳「膳心小館」石硤尾店於 2025 年 7 月被房屋署收回舖位，其後結業。涉事舖位同年 11 月公開招標，惟招標用途不包括食肆。膳心負責人林先生向《Yahoo新聞》表示，在石硤尾邨經營多年，今次投標是希望原址重開辦館，並提供穩定寄賣點，讓遭家暴的單親媽媽寄賣手作裝飾物等，「等佢哋唔使咁頻撲」，方便街坊及客戶。

不過，膳心入圍並繳付按金後，房署以「招標文件提及電力負荷與實際可供使用的電力負荷存在差異」為由，直接取消標書，亦未有與入圍者再協商解決方案。林先生對房署說法感到不解，形容「好奇怪，我都唔識解釋」，又自嘲「唯一解釋就係今年犯太歲。」《Yahoo新聞》正向房屋署查詢。

膳心：街坊一場歡喜一場空

林先生指，石硤尾店結業後，膳心仍有在區內向長者派飯和救助流浪貓。但沒有穩定舖位後，部分單親媽媽的手作物只能在不同市集寄賣，形容是「手停口停」；如有穩定舖位，不僅方便客人購買，也可作寄賣平台。考慮到經濟環境，加上團隊在區內紮根多年，仍希望在石硤尾繼續營業。

廣告 廣告

他續指，曾考察區內不同私人舖位，但不少涉及潛在僭建問題，團隊不希望冒風險。至於原「膳心小館」舖位在 7 月交吉後，直至 11 月底才再公開招標。他起初不知情，直到有家長通知並「催我地快啲填表」，才於截標日入標。

林先生表示，11 月底膳心成功入圍並繳付按金，街坊及家長均感到高興；惟至 12 月 11 日，房署致函通知指「招標文件提及電力負荷與實際可供使用的電力負荷存在差異」，因此取消整個招標項目。

他形容房署的取消理由及做法「匪夷所思」：「房屋署唔係唔承認自己失誤，但係呢個失誤，我只係覺得有些奇怪」、「點解我哋會遇到百年難得一見嘅填錯呢？」他又自嘲：「其實你畀咗咁嘅答案出來，唔係黑仔就真係（自己）冇攝太歲的原因，居然咁嘅理由都可以遇到。」

林先生指，街坊對於取消招標反應「激烈過我地好多，一場歡喜一場空感覺係大嘅」。他曾向房署相關人士查詢，但得到的回覆與通知信內容一致，未有其他解釋。

林先生指 11 月 26 日收到按金收據，他稱入圍者通常只有1、2間。（受訪者提供）

房署 12 月 11 日的信件指因招標文件電力負荷有差異取消招標。（受訪者提供）

招標用途不包括食肆 舖位未再招標

林先生提供的招標文件顯示，石硤尾邨第 20 座 105 號商業舖位可用於經營「糧油雜貨及辦館士多」、「家庭用品、家具、五金、玩具及文具」及「眼鏡」，並列明「單位的設定電力負荷為 100 安培三項，而且不能提高」。

林先生表示，若以辦館營運，所需用電理應較少，「兩個汽水櫃、一個雪糕櫃， 加埋冷氣，（電壓）40 到 60 已經綽綽有餘，唔使去到 100。」加上該舖原本運營食肆，相信能應付到辦館的電壓，因而對理由感到更加不解。

翻查房委會資料，石硤尾邨暫未有任何舖位公開招標，包括上述取消投標的 105 號商鋪。林先生指，區內吉舖眾多，但未觀察到有公開投標，包括膳心原舖位。他質疑做法令各方受累，「你咁樣做，買嘢嘅人辛苦、製作嘅人辛苦、自己又冇租收，唔知為乜。」

招標文件顯示行業不包括食肆。（受訪者提供）

文件第 13 項顯示電力負荷為 100 安培三項。（受訪者提供）

不信被列黑名單 原計劃重聘弱勢員工

林先生指，如能重開舊址，計劃重聘舊同事，包括勞工處轉介的輕度弱智人士或精神病康復者等，協助他們就業，「依家零售市道、餐飲市道好差，出邊正常人都搵唔到工，更可況佢哋係一班弱能人士。」

他強調，團隊目標是協助弱勢群體就業。他相信房署並無將膳心列入「黑名單」，「唔係嘅話將軍澳店都被人收埋啦」。不過，他指不少家庭及家長對重開抱有希望，「如果我哋係價錢輸咗就認命，但依家呢個理由實屬奇怪，讓人有希望後失望。」