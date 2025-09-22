《膽大黨》中秋限定！「家內安全」立體金屬浮雕月餅禮盒+送九谷燒風格陶瓷小碟

隨著中秋佳節的腳步聲愈來愈近，動漫迷們又有新的驚喜了！別天神推出了超人氣動漫《膽大黨》（DanDaDan）的中秋限定商品，除了「家內安全」立體金屬浮雕外，隨月餅更附送九谷燒風格陶瓷小碟，讓各位粉絲可以與心愛的角色一起歡度這個團圓節日！









立體金屬浮雕設計亮點

這次的「家內安全」立體金屬浮雕月餅禮盒真的是精心之作，設計師將桃桃、愛羅、星子、厄卡倫與高速婆婆等五位主角的經典造型完美呈現在禮盒正面 。更貼心的是，禮盒上還加入了各種可愛圖案和隱藏彩蛋，讓粉絲們在品嚐月餅的同時，也能享受尋寶的樂趣 。

整個禮盒的外觀設計保持了相當高的質量標準，色彩層次豐富，工藝細節精緻，無論是自己收藏還是送給親朋好友，都是相當不錯的選擇 。





首推全新人氣角色「高速婆婆」造型月餅禮盒 送九谷燒風格陶瓷小碟

除了禮盒本身設計精美外，月餅本身更以「高速婆婆」和「千萬両」為主題造型。每盒內含六件香港製造的優質流心月餅，提供三種創新口味，每款各有兩件 。抹茶流心散發濃郁茶香，帶有淡淡草本氣息，口感甘醇細膩且回味清新；奶黃流心融合香濃奶香與蛋黃的細膩甜香，質感幼滑順口，甜而不膩；咖啡流心則散發濃郁咖啡香氣，帶有微苦醇厚口感，層次豐富且回味無窮 。





最驚喜的是，每盒月餅禮盒都會附送一隻「高速婆婆逍遙嘆世界」主題的九谷燒浮世繪風格骨瓷小碟，直徑10公分，共有A/B兩款設計，每盒隨機送出 。





抹茶流心

散發濃郁茶香，帶有淡淡草本氣息，口感甘醇細膩，回味清新





奶黃流心

融合香濃奶香與蛋黃的細膩甜香，質感幼滑順口，甜而不膩





咖啡流心

散發濃郁咖啡香氣，帶有微苦醇厚口感，層次豐富，回味無窮

















銷售地點

訂售連結: https://ramenbetsu.boutir.com/item/DANDADAN金月團圓流心月餅豪華禮盒/5253932514148352





發貨日期：2025年9月25日

2025年9月25日後Donki各分店陸續極少量現貨

保質期：長達3個月

免費送貨：預訂即享本地速遞免運費送上門

訂貨查詢：6335 9762（只接受whatsapp查詢）



