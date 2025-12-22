臉上抹金能財運亨通？寺廟：信徒五位中頭獎

▲泰國一間寺廟近日因一組「信徒臉上貼滿金箔」引發熱議。（圖／翻攝自臉書）

[NOWnews今日新聞] 一組畫面相當震撼的照片近日在社群平台掀起討論，只見多名信徒臉上貼滿金箔、神情虔誠地站在佛像前合影，強烈的視覺衝擊迅速吸引網友目光，也讓這座位於泰國大城府的寺廟意外成為話題焦點。

這些照片最早由寺廟官方臉書粉專發布，只見畫面中有數十名信徒臉部幾乎被金箔覆蓋，與寺內供奉的「百萬長者」神像一同入鏡。廟方在貼文中強調，信徒在參與求財儀式後，近期已有多人傳出中獎喜訊，進一步引發關注。

寺廟方面宣稱，今年以來已有5名信徒在完成相關祈福後抱回頭獎，累計中獎人數達8人，並在社群平台同步公布補運、求財等儀式的參加方式與時間，讓不少有興趣的民眾前往查詢。

相關貼文被轉發到 Threads後，也吸引不少台灣網友討論，有人對貼滿金箔的儀式感到新奇，也有人對「求財即中獎」的說法持保留態度，認為應理性看待宗教信仰與運氣之間的關聯。

▲數十名信徒臉部幾乎被金箔覆蓋，與寺內供奉的「百萬長者」神像一同入鏡。（圖／翻攝自臉書）

除了臉上貼金箔的祈福方式，該寺廟還主打一項特殊的擊鼓祈福儀式，廟方聲稱此做法在泰國相當罕見。此外，每年12月10日，寺廟會舉辦一年一度的拜師大典，為「百萬長者」神像加戴頭冠，吸引不少信眾專程前往參與。

隨著照片在網路持續流傳，這座原本低調的地方寺廟聲名大噪，也再次反映出社群時代下，宗教文化、民間信仰與網路話題交織的現象，究竟是虔誠信念、巧合傳說，還是行銷效應，各界看法仍相當分歧。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



