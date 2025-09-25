信芯園向日葵田變汪洋 信哥寄語港人自強
臉色總是蠟黃、鬆弛？你可能是「糖化」了！日常中的5個抗糖化技巧，找回肌膚亮白緊緻感
近年來，「抗糖化」已成為繼「抗氧化」之後，最受關注的保養新趨勢。所謂「糖化反應」，是指體內過多的糖分與蛋白質（特別是我們最珍貴的膠原蛋白和彈力蛋白）結合，使其變質、脆化，最終產生一種名為「AGEs」的劣質蛋白。這種物質，正是導致肌膚鬆弛、皺紋和暗黃的元兇。
AGEs （糖化終產物）是什麼？
AGEs 是一種會持續生成與堆積的棕黃色物質，易黏附在膠原蛋白上，使其變脆、崩解、斷裂，進一步引發鬆弛下垂、細紋皺紋與暗沉蠟黃等可視老化表現。經修麗可最新科學研究顯示，肌膚最高55%的膠原流失與糖化息息相關，自20 歲起可見糖化膠原，且每年約以 3.7%的速度累積，35 歲後跡象更明顯；由於糖化的膠原蛋白不易靠自身代謝，反而長久留存於肌膚中，因此抗老保養中除了持續新生膠原蛋白，同時也需要抗糖鍍膜保護膠原蛋白使其能長期穩固的撐起肌膚年輕狀態，讓肌膚有感升級！
「戒糖」不如「聰明減糖」：日常中的5個抗糖化技巧
「抗糖」並非完全不能吃碳水化合物或糖，而是要學會如何聰明地攝取，減少體內糖分的劇烈波動。
抗糖化技巧技巧一：改變進食順序，先吃菜再吃飯
這是最簡單也最有效的一招。用餐時，請遵循「蔬菜 → 蛋白質(肉/魚/豆) → 碳水化合物(飯/麵)」的順序。先吃富含纖維的蔬菜和蛋白質，可以增加飽足感，並減緩後續碳水化合物的吸收速度，有效穩定血糖，從而降低糖化反應的機率。
抗糖化技巧二：選擇「低GI食物」，戒掉「隱形糖」
認識GI值： GI值（升糖指數）代表食物影響血糖升高的速度。盡量選擇低GI值的食物，如糙米、五穀米、藜麥、綠色蔬菜，取代高GI值的白米飯、白麵包、麵條等精緻澱粉。 比起甜點，更可怕的是藏在日常飲食中的「隱形糖」。一杯全糖手搖飲、加工食品中的醬料（如番茄醬、烤肉醬）、濃湯、甚至是部分優酪乳，都含有驚人的糖分，應盡量避免。
抗糖化技巧三：改變烹調方式，告別高溫油炸
食物在高溫烹調（如油炸、燒烤、烘焙）下產生的褐色酥脆外皮（梅納反應），本身就是一種糖化反應，會產生大量AGEs。日常烹調應多採用低溫、多水分的方式，例如清蒸、水煮、燉煮，不僅更健康，也能從源頭上減少AGEs的攝取。
抗糖化技巧四：規律運動，加速糖分代謝
運動是身體最天然的「降血糖」機制。規律的有氧運動或肌力訓練，能提高身體對胰島素的敏感度，幫助肌肉細胞更有效地利用血液中的糖分，減少多餘糖分在體內「作亂」的機會。
抗糖化技巧五：充足睡眠，穩定內分泌
長期睡眠不足會導致壓力荷爾蒙「皮質醇」升高，這不僅會影響內分泌，還會讓我們第二天更渴望攝取高糖、高熱量的垃圾食物。確保每晚7-8小時的優質睡眠，是穩定身體機能、降低糖化風險的重要一環。
抗糖保養品推薦：修麗可A.G.E活膚緊緻霜
修麗可「A.G.E. 活膚緊緻霜」是專為應對肌膚「糖化老化」問題而設計的頂級乳霜。其配方核心在於透過新一代普拉斯鏈，協同莓果類黃酮與甘草次酸，以精準的黃金比例幫助皮膚減少糖化傷害，以及改善肌膚支撐結構，延緩老化跡象。這款乳霜的質地十分綿密好推抹，推開後很快就能被皮膚吸收，也不會呈現油膩的感覺。
璞之妍診所 陳建銘院長也分享可以在電音波等科學美容療程後搭配使用修麗可A.G.E活膚緊緻霜，幫助調理肌膚，讓療程後的膚況更快回到穩定理想的狀態。透過術前以「CE抗氧化精華」打好肌底，術後再以「A.G.E.活膚緊緻霜」持續養護，能讓緊緻回彈的狀態更持久，展現加乘的保養效果，讓肌膚有感升級！醫師也特別提醒平時防曬、保濕、睡美容覺對於皮膚抗老也非常重要，不要忽略。
抗糖保養品推薦：COCOCHI AG極緻奢養乳霜面膜
進化到第三代的抗糖小金罐《AG極緻奢養乳霜面膜》配方再升級，除了ORIMOSⓇ成分外還有琥珀膠原、4重胜肽、植物類A醇等來幫助抗氧化，肌膚由內而外澎潤緊實。搭配日艙真空設計極限延展美容活性，精華霜富含維他命E，質地輕盈迅速前導修護衰老瑕疵，打造飽滿，打造飽滿緊緻的肌膚。
