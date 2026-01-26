2026臘八節「最強轉運祈福日」！12生肖5招開運法招好運：大掃除清晦氣，修補關係、吃臘八粥能招財補氣？
2026 年 1 月 26 日，是農曆十二月初八「臘八節」，又被視為過年前最後一個「轉運、祈福」好日子。俗語說：「過了臘八就是年」，這天是清除舊年霉氣、迎接新春吉氣的最佳時機。如果你覺得近期運勢平平、生活中有種「被堵塞」的感覺，把握「臘八節」這個紀念佛陀成道日，做以下 5 件招好運事情，為馬年佈好開運大局！
「臘八節」是什麼？
「臘八節」根據中國非物質文化遺產網指，原意是祭祀祖先和神靈，祈求豐收吉祥。相傳這一天是釋迦牟尼成道之日，也稱為「法寶節」，是佛教徒的盛大節日之一。
「臘八節」開運大法1. 品嚐臘八粥，補足財氣能量
臘八節傳統食俗，其中最重要的莫過於吃臘八粥。從佛門施粥，進而發展到民間贈粥，是以佛教的「樂善好施」精神，為臘八節提供了一種關於「仁愛」和「感恩」的核心文化內涵。臘八粥，寄託了人們對於生命的美好願望。做粥時需用文火慢慢熬到黏稠，這是因為要取其「黏連」諧音，寓意「連年豐收」。
臘八粥由糯米、黑米、豆類、紅棗、蓮子、核桃、百合、桂圓等八種以上食材熬成。五行中，「豆」屬土能生金，而豐富的食材象徵「五穀豐登」。吃一碗暖烘烘的臘八粥，不僅能暖胃，更能補足身體的「氣數」，寓意新的一年豐衣足食、財源廣進。
「臘八節」開運大法2. 認真大掃除，疏通運勢管道
很多人以為大掃除要等年廿八，其實「臘八」也是清晦氣的好日子，清理家中的「死角」與「排水口」。在玄學角度，家中的雜物堆積代表能量停滯。認真清走過期物品、破損餐具，這不僅是打掃物理空間，更是在清理你 2026 年的「運勢管道」，讓財氣能順暢入屋。這天也是清理文件的好日子，仔細審閱即將到期或正在執行的合約文件，特別是屬虎、屬雞的朋友可留意。屬蛇的朋友則整理作息，清理身體與思緒並好好休息。
「臘八節」開運大法3. 修補人際關係，和氣方能生財
臘八節是佛陀成道日，是一年中慈悲能量最強的日子，切忌與人爭吵或口出惡言，對身邊的人表達感謝。這種「和合能量」能為你在 2026 年招來貴人運，讓工作與人脈事半功倍，特別是屬牛、屬兔、屬龍、屬羊、屬猴、屬狗的朋友，是個友善社交、拓展人緣好時機。
「臘八節」開運大法4. 適度行善，累積福報存款
想要運勢持久，必須先「布施」。不一定要捐大錢，簡單如支持本地小店、參與網上慈善捐款，甚至只是隨手幫鄰居扶一下門。臘八這天的善行會被放大，為你的 2026 年種下好運的種子。
「臘八節」開運大法5. 定下「馬年願景」，意念轉運
臘八節是馬年的前哨戰，心念的力量最強。在安靜的地方坐下來，寫下你 2026 年最重要的三個願望。透過清晰的意向設定（Intention Setting），將你的大腦調整到搜尋機會的模式，這就是最強的心理學開運術，特別是屬鼠、屬馬、屬豬的朋友，利用這日子好好整理思緒，規劃新年。
