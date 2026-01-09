糯米飯食譜│電飯煲簡易臘味糯米飯 煮前一個步驟米粒便不易硬？

冬天便想來碗臘味糯米飯暖暖胃，生炒糯米飯技術含量太高，還是別為難自己了。來個電飯煲版的簡易臘味糯米飯也是可以。煮糯米飯不論用蒸還是電飯煲煮，煮之前最好浸2小時，吸飽水份，煮起來不易硬。即睇Yahoo Food如何製作簡易臘味糯米飯：

簡易臘味糯米飯（2人份量）

烹煮時間：20分鐘（不計煮飯時間）

材料

糯米1米量杯

冬菇（已浸）5隻

浸菇水半米量杯

膶腸1條

臘腸1條

蝦米1湯匙

葱花2湯匙

蒜頭1瓣

蛋1隻

調味

胡椒粉少許

五香粉半茶匙

老抽1茶匙

生抽1湯匙

米酒1湯匙

蠔油2茶匙

水1湯匙

糖少許

做法

【電飯煲食譜】簡易臘味糯米飯 煮前一個步驟米粒便不易硬？

1. 糯米浸水2小時備用。冬菇浸水，連同臘腸及膶腸切粒。蒜頭切碎。將浸好的糯米隔水，加入浸菇水，放入電飯煲內鍋，按掣正常煮飯。蛋打散，燒熱油，倒入蛋煎成蛋皮，切絲。

【電飯煲食譜】簡易臘味糯米飯 煮前一個步驟米粒便不易硬？

2. 燒熱油，爆香冬菇和蝦米，加入蒜頭和膶腸臘腸至發出香味。收細火，加入調味。

【電飯煲食譜】簡易臘味糯米飯 煮前一個步驟米粒便不易硬？

3. 熄火。加入煮熟的糯米飯跟其他材料拌勻，加入蛋絲和葱花，拌勻，開中大火再略略炒乾身少許便可。

