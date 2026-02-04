馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
「臘月」必知4大生活禁忌：小心禍從口出！即看12生肖運勢分析，搶先迎接馬年好運
你有沒有發現最近事情變多，工作突然變忙，人際關係開始也有所阻滯？這不是錯覺，而是從臘月開始這段時間，像是一道無形的分水嶺，把過去一年的努力、遺憾與未解課題全數推到你面前，逼迫人停下來檢視這些未解決的事。12生肖將在臘月各自面對不同課題，若能在此時整理好生活的節奏與方向，新的一年自然會走得更順！
臘月是甚麼？年度最強能量轉換期！
臘月指的是農曆12月，當時間走進臘月，運勢已進入一個全面檢視成果的關鍵點。這段期間包含大寒、立春等重要節氣，象徵舊循環的結束與新階段的啟動。許多人誤以為臘月只是等待放假，實際上它更像是一場壓力測試，所有未解的問題、未完成的責任以及未放下的遺憾等問題都會被放大檢視。
臘月4大生活禁忌
踏入臘月，最忌諱的不是忙，而是「亂」，因臘月的行為細節往往暗示未來一年的運勢。首先，盡量小心家中器皿如碗盤、花瓶等，若不慎失手打破，傳統做法會補一句「百無禁忌，破舊立新」，再用紅色袋子包妥後丟棄，象徵把破損之氣妥善收走。其次，飲食方面講求剛剛好，不特意做過量食物，也應少吃反覆加熱的剩食，否則將不利於來年的豐盛。
再者，臘月期間不宜安排過於遙遠或耗神的長途旅行，更適合把能量留給家人，團圓共聚能為家庭累積和氣。最後，臘月說話要格外謹慎，臘月所說的話往往容易成真，無論好壞都容易被放大，所以更適合多說祝福，情緒性的氣話與狠話更需避免。
臘月12生肖運勢：馬
屬馬的人在臘月將浮現源源不絕的想法與創意，甚至可能找到新的賺錢機會。然而思緒跳躍的同時，也容易缺乏耐性，對繁瑣流程感到不耐煩。若言行過於直接，或判斷過於主觀，反而可能錯失原本可行的機會。此時與其追求速度，不如耐心地做出好成果，才能把靈感真正轉化為實質效益。
臘月12生肖運勢：羊
屬羊的人在臘月能感受到團隊或朋友帶來的支持，合作氛圍濃厚。然而，若你自身的想法明確，在集體中若未適度退讓，容易引發立場衝突。特別是在涉及金錢或長期計畫時，更需要保留理性。只要願意多聽多想後再行動，這段合作能成為來年的重要後盾。
臘月12生肖運勢：猴
屬猴者的臘月運勢在人際方面很有優勢，同輩的實質幫助與長輩的提點同時出現。然而，資源變多也意味著選擇變多，如何在他人期待與自我想法之間取得平衡將成為一大考驗。若能多聽建議同時又不失主見，這段時間累積的人際關係將在馬年成一大助力。
臘月12生肖運勢：雞
屬雞者在臘月容易面臨預期外的支出，可能為家庭、健康或生活瑣事而花錢。這樣的開銷雖然讓人心煩，卻未必是壞事，反而像是一種能量整理。同時，你會更傾向獨處，對內在與精神層面的話題產生興趣。若能善用這段沉澱期，反而能找到新一年的發展方向。
臘月12生肖運勢：狗
臘月為屬狗的人帶來豐富的社交生活，然而在歡樂之中，財務風險也隨之提高，特別是在朋友提出借貸或投資建議時，更需保持冷靜。只要先為自己設好預算與界線，就能安心享受這段時光。
臘月12生肖運勢：豬
屬豬者在臘月將面臨實質而直接的壓力，例如工作要求提高，責任加重，但這些壓力往往能逼出更好的表現，並轉化為穩定收入。此時，若試圖以偏門方式減壓，反而容易增加風險。只要專注本職，這段時間的努力將成為新一年最可靠的基礎。
臘月12生肖運勢：鼠
臘月對屬鼠者而言是責任感被放大的時期，工作上容易被指派關鍵任務，或成為團隊中不可或缺的角色，外界對你的期待明顯提高。這種被信任的狀態卻同時帶來心理壓力，容易出現獨自承擔、不願示弱的情況。若想法過於前衛或行事風格與上司不同，需特別留意溝通方式，避免因表達落差而被誤解為不合群。最重要的是以理性處理問題，才能在壓力中站穩位置，為馬年鋪路。
臘月12生肖運勢：牛
屬牛者在臘月的人際能量特別活躍，朋友或同事之間的交流頻繁，既能激發想法，也容易引發比較心理。若未加修飾直來直往的個性，可能在無意間刺傷他人，引發口舌是非。只要懂得把競爭轉為互相鼓勵，將議論化為建議，這段時間反而能累積到難得的合作關係，為未來打下人脈基礎。
臘月12生肖運勢：虎
屬虎的人在臘月的正財運表現穩健，努力與回報呈正比，工作成果能被看見。然而，表面平順之下，環境中的競爭壓力並未消失，可能出現突如其來的審核、制度調整或評比。若因過於自信而忽略細節，反而容易被放大檢視。最好的策略是穩守規則，確保流程正確，讓成果站得住腳，自然能避開不必要的風波。
臘月12生肖運勢：兔
臘月為屬兔的人帶來曝光與肯定的機會，無論在工作表現或人際關係上，都有被注意到的可能。伴隨而來的也可能是額外的資源、獎勵或好處，關鍵在於你是否能保持清醒，不因短期利益而偏離原本方向。若過度追求回報，反而容易讓人對你的動機產生疑慮。只要維持踏實態度，把該做的事做好，該屬於你的自然會留下來。
臘月12生肖運勢：龍
屬龍者在臘月特別懂得享受生活，聚會邀約不斷，人際關係看似順暢。然而，熱絡的互動背後，往往伴隨高額開銷，尤其在朋友間的請客、借貸或合資提議上，容易因情面而超出預算。此時，最需要的是劃清界線，避免在衝動之下做出長期影響財務的決定。
臘月12生肖運勢：蛇
對屬蛇的人而言，臘月是一個「做多少、拿多少」的月份。只要願意投入心力，成果往往不會辜負期待。這樣的正向回報也讓你的情緒狀態比前期穩定，懂得在忙碌中為自己安排小小的放鬆時間。只要持續保持務實，不過度消耗自己，這種穩定節奏將延續到新的一年。
