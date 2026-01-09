跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
臘腸食譜合集│25款咸香惹味臘味菜式！新手必試臘腸煲仔飯/臘味糯米飯/氣炸臘味春卷!
Yahoo Food為大家搜羅25款臘味食譜，無論暖身煲仔飯、臘味蘿蔔糕，抑或臘腸炒芥菜，都輕易煮得到，即睇：
秋風起、食臘味，每到秋冬、臘味菜式總會出現在家家戶戶餐桌上。無論是暖身至極的煲仔飯、風味十足的臘味蘿蔔糕，還是香甜與甘苦共存的臘腸炒芥菜，臘味的咸香總是當季必食的味道！Yahoo Food為大家搜羅25款臘味/臘腸食譜，立即在家試做。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
1.臘味食譜│芋頭燜臘腸 咁樣煮香而不油│按此觀看完整食譜
2.臘味食譜│豉汁排骨臘腸南瓜焗飯│按此觀看完整食譜
3.臘味食譜│臘味蘿蔔糕│按此觀看完整食譜
4.臘味食譜│氣炸臘味春卷 風味十足│按此觀看完整食譜
5.臘味食譜│電飯煲簡易臘味糯米飯 煮前一個步驟米粒便不易硬？│按此觀看完整食譜
6.臘味食譜│臘腸豬頸肉煲仔飯│按此觀看完整食譜
7.臘味食譜│煲仔飯飯焦秘技 控制火力之餘 煲邊仲要加一樣嘢│按此觀看完整食譜
8.臘味食譜│櫻花蝦臘腸蘿蔔絲餅│按此觀看完整食譜
9.臘味食譜│孔雀開屏桂花魚│按此觀看完整食譜
10.臘味食譜│臘腸豉汁排骨煲仔飯│按此觀看完整食譜
11.臘味食譜│簡易瑤柱臘味糯米飯│按此觀看完整食譜
12.臘味食譜│冬菇臘腸雞肉煲仔飯│按此觀看完整食譜
13.臘味食譜│足料臘味瑤柱蘿蔔糕│按此觀看完整食譜
14.臘味食譜│簡易藜麥雙腸煲仔飯 (臘腸 / 膶腸)│按此觀看完整食譜
15.臘味食譜│乞兒雞│按此觀看完整食譜
16.臘味食譜│栗子臘腸雞絲蒸飯（電鍋版）│按此觀看完整食譜
17.臘味食譜│潤腸電飯煲煲仔飯│按此觀看完整食譜
18.臘味食譜│西洋菜臘鴨頭陳腎湯 清肺熱│按此觀看完整食譜
19.臘味食譜│臘腸炒芥菜│按此觀看完整食譜
20.臘味食譜│栗子臘腸粒菜飯│按此觀看完整食譜
21.臘味食譜│無骨雞翼臘腸煲仔飯│按此觀看完整食譜
22.臘味食譜│生炒糯米飯│按此觀看完整食譜
23.臘味食譜│蒸臘味糯米飯 【少油版】│按此觀看完整食譜
24.臘味食譜│芋頭糕│按此觀看完整食譜
25.臘味食譜│竹筍炒臘肉│按此觀看完整食譜
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多食譜合集
煲仔飯食譜│13款經典+創新煲仔飯！鳳爪排骨煲仔飯、膶腸煲仔飯、冬菇臘腸雞肉煲仔飯
提高抵抗力食譜│25款增強免疫力菜式!新手必試番茄薯仔魚湯/羅漢果雪梨水/麻油雞
臘味食譜合集│25款咸香惹味臘味菜式!新手必試臘腸煲仔飯/臘味糯米飯/氣炸臘味春卷!
涼拌食譜合集│36款消暑涼拌食譜!新手必試涼拌青瓜/雞絲粉皮/雲耳/大豆芽/冷麵
糖水食譜合集│33款新手適用糖水食譜! 必試腐竹白果糖水/桃膠雪耳糖水/爆沙陳皮紅豆沙
家常菜食譜合集│30款省時易煮家常小菜食譜!新手必試生炒排骨/魚香茄子/蔥花蒸水蛋
抗疫湯水食譜│30款止咳/舒緩喉嚨痛/健脾化痰/增強抵抗力湯水食療
電飯煲食譜合集│35道簡易食譜！有味飯/叉燒/豉油雞髀/通粉/蛋糕都整到！
轉季湯水食譜│30+湯水食譜合集！潤肺止咳/健脾益胃/增強免疫力 新手都煲到！
聖誕食譜合集│35道簡易食譜！新手必試蜜糖蘋果烤雞/威靈頓牛柳/mulled wine/法式樹頭蛋糕
罐頭食譜合集│33道簡易食譜！新手必試忌廉蘑菇飯/肉醬番茄意粉/韓式泡菜吞拿魚湯/蟹肉可樂餅
雞翼食譜合集│35道氣炸煎焗燒簡單食譜！新手必試香茅/土匪/牛油蜜糖
甜品食譜合集│40道簡易食譜！新手必試免焗芝士蛋糕/班蘭可麗露/焗朱古力冬甩
氣炸鍋食譜合集懶人包！40道簡易食譜：新手必試氣炸鍋雞翼/蛋糕/麵包
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
臘腸食譜│芋頭燜臘腸 咁樣煮香而不油
芋頭也開始合時令，粉糯的芋頭最佳拍檔的食材其中要數到便是臘腸。用芋頭燜臘腸又香又入味，在煮臘腸之前，可以用滾水來淋一淋，可以洗去油膩感，也可以將表面稍為軟化，會比較好切。燜芋頭前，可以將臘腸和蒜頭及醬料去一起爆香才加入芋頭，燜起來的味道會更香，即睇如何製作芋頭燜臘腸 ：Yahoo Food ・ 1 天前
萄國雞飯食譜｜港式焗萄國雞飯
我發覺多倫多市場上嘅葡國雞飯實在質素非常參差,所以我決定自己去煮葡國雞飯. 葡國雞飯一啲都唔難做,比起焗豬扒飯我覺得容易很多, 葡國雞飯最主要主要嘅材料就是椰奶,黃薑粉!Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
湯水食譜│老黃瓜薏米鴨湯 加了兩樣海味更鮮甜
老黃瓜其實就是自然變老的青瓜，選的時候要選皺皮的，用來煲湯特別好，有清熱解毒，健脾祛濕的功效，加上鴨有清肺止咳、滋陰補血、養胃生津、利水消腫，兩者加起來就是非常有益又美味的湯水，不過老黃瓜味比較清，加點海味如瑤柱和蜆乾可以令湯水更有鮮甜的味道，即睇如何製作味噌鹽麴烤五花腩：Yahoo Food ・ 1 天前
排骨食譜｜蟲草花蒸排骨
蟲草花有補肺腎,止咳嗽功效Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
溏心蛋食譜｜溏心醉蛋做法
去食上海菜時成日食到溏心醉蛋，但係自己整永遠都會太熟唔好食？今次醒你整溏心蛋嘅秘技，配埋花雕汁浸一晚，簡單又易整，輕鬆複製上海菜館嘅滋味！Cook1Cook煮一煮 ・ 45 分鐘前
水蜜桃果醬流心牛奶慕絲蛋糕
「🍑水蜜桃果醬流心🥛牛奶慕絲蛋糕」 之前整水蜜桃布丁同水蜜桃蛋糕都用剩左d水蜜桃果醬，放左係冰格冷凍保存，今日終於有時間，可以用黎整水蜜桃牛奶慕絲蛋糕，啱啱夠整2個3吋的迷你版✌️✌️ 奶香軟滑又輕盈的牛奶慕絲，配上清甜水蜜桃果醬做的流心餡，同埋蛋糕面的裝飾水蜜桃果醬啫喱，味道好夾，好味😋😋 放上小皇冠做裝飾有畫龍點睛的作用，啱哂作為外貌協會會長的我，令個蛋糕即刻upgrade左，好吸睛😍😍 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1A9TTXVvNw/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 6 小時前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 1 天前
陳志被捕︱押解回國畫面曝光 穿囚服黑布蒙頭雙手上銬 神情憔悴面容落魄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人兼董事長陳志近日被捕，中國公安部今日（8 日）公布最新畫面，顯示陳志由柬埔寨金邊押解回中國時的情況。畫面可見，陳志在多名特警看守下步下飛機，雙手被鎖上手銬，期間一度被套上黑色頭套，下機後由人員移除，神情明顯憔悴。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
跑馬地「失蹤業主」阻統一 七旬舊樓標售91.7%業權 估值3.38億可建六層低密度豪宅
樓市回穩，舊樓重建再受關注。仲量聯行獲委託公開招標出售跑馬地冬青道3至7A號合共12分之11不可分割業權，佔約91.7%，由多名小業主聯合放售，出售業權已達強制拍賣門檻，餘下一份業權份數據稱因業主失蹤未能參與。物該處屬傳統豪宅地段，為區內近年少見放售的住宅地皮；有長線投資及重建潛力。市場估計其總市值約3.38億元，截標期定於2026年3月17日。28Hse.com ・ 17 小時前
港漂退租遇「碰瓷式」驗樓 洗衣機外殼一點崩花遭索賠1萬！網民：業主靠退租發大財丨附退租攻略
近年多內地專才、高才人士來港工作並租樓生活，近日有港漂在社交平台大吐苦水，稱在退租一個馬鞍山2房單位時遭業主驗樓2小時，所有自然損耗均要賠償，索償金額高達2萬元以上，港漂對此感到震驚且無奈。28Hse.com ・ 16 小時前
有議員提「科學立法」 全場爆笑
【on.cc東網專訊】法律界議員陳曉峰關注如何落實「科學立法」和民主化；主持陳克勤遲疑片刻後，要求陳曉峰定義何謂「科學立法」，當時有其他議員發笑，兩名候選人亦當場大笑。陳曉峰解釋，「科學立法」是「過程的科學」，是國家立法中其中一個方向。on.cc 東網 ・ 21 小時前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 1 天前
網上熱話｜黃大仙地標直柱設計惹議 網民稱似直立拖板：大型偷電現場
社交平台Threads近日有黃大仙街坊發帖表示，一直對區內一處地標設計感好奇，「呢枝嘢喺黃大仙出現咗好多年，唔知係唔係扮香」。照片可見地標外形是一座直柱，鄰近沙田㘭道的巴士站，引發網民熱議。am730 ・ 1 天前
日本「一夫多妻」男子涉偷拍性愛片被捕 網售逾千影片圖利 警方檢獲洗腦手冊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本 39 歲男子小野洋平與兩名女子實踐「一夫多妻」生活，三人涉嫌在未經同意下，偷拍小野洋平與其他女子性行為，並上載至網上圖利，合共在網上分享近 1000 段相關影片及照片，估計獲利逾 5500 萬日圓（約 273 萬港元）。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
[深度] 特朗普悍然逮捕馬杜羅 向中國發出「一山不容二虎」信號
特朗普上周擒獲馬杜羅的行動亦是向中國國家主席習近平發出了一個明確的信號：西半球容不下另一個超級大國。Bloomberg ・ 19 小時前