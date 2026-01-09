臘腸食譜合集│25款咸香惹味臘味菜式！新手必試臘腸煲仔飯/臘味糯米飯/氣炸臘味春卷!

芋頭也開始合時令，粉糯的芋頭最佳拍檔的食材其中要數到便是臘腸。用芋頭燜臘腸又香又入味，在煮臘腸之前，可以用滾水來淋一淋，可以洗去油膩感，也可以將表面稍為軟化，會比較好切。燜芋頭前，可以將臘腸和蒜頭及醬料去一起爆香才加入芋頭，燜起來的味道會更香，即睇如何製作芋頭燜臘腸 ：

