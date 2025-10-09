Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
臘腸推薦｜全港10大必買臘腸膶腸推介！優惠價低至68折/香港自設工房製造
買臘腸想知道邊間最好味最抵食？Yahoo Food精選全港多間臘腸推介，馬上按入內文睇睇：
臘腸跟膶腸是傳統美食，入秋後不少臘腸門店都相繼推出優惠價或網購價，想炮製時令美食就要趁早購買！臘腸膶腸這款傳統美食考技術的同時，經驗亦都非常重要，不論大品牌或小品牌，只要一咬臘腸外皮便知龍與鳳！這次集齊10間大小品牌的高質臘腸推介，讓我們一口臘腸，一口白飯，一起進入秋冬臘腸的滋味世界！
限時優惠！榮華臘腸獨家優惠低至68折！足料豬腳薑/元朗廠房製作/臘腸膶腸入饌推介！（附價錢）👉🏻按此查看
1. 奇華餅家：人氣老字號招牌奇華臘腸！試食套裝優惠價$172
只要提到臘腸，不少人都會首先想到奇華餅家出品的臘腸！奇華餅家創立於1938年，至今已超過80年歷史，對製作傳統食品甚有心得且富經驗，更在香港自設工場製作臘腸及膶腸。「奇華切肉臘腸」以每日新鮮運到的豬上肉作主要材料，以香醇玫瑰露酒和頂級醬油自家調配，再灌入天然豬腸衣中，肥瘦比例適中，肉味香濃；「奇華鮮鴨膶腸」則以澳洲進口鴨肝新鮮製作，質感細嫩幼滑，烹調過後酒香撲鼻，濃厚的鴨肝油香遊走齒間，鮮味四溢。即使簡單配以白飯，每顆飯粒都被鮮鴨膶腸的甘香油脂包裹著，啖啖滋味。即日起至10月27日期間，可以試食套裝優惠價$172元正 (原價$220元正) 購買「奇華切肉臘腸」(4條裝) 及「奇華鮮鴨膶腸」(4條裝) 一套。愛吃臘腸的朋友就要入定貨，不要錯過！
2.永華臘味行：九龍唯一一間批發臘味店
大部份的臘味店都集中在港島，其實在油麻地也有一間絕無僅有的永華臘味行，方便九龍人。其位於的位置在安居樓，早於1969年已建立，至今已有54年歷史，相信永華臘味行也有如此的歷史時間，主打各式臘腸、膶腸及臘肉等，別具傳統風味。
永華臘味行
地址：油麻地上海街332號（地圖按此）
3.裕和合記：西環老字號！焙爐烤箱製臘腸
擁有逾40年歷史的裕和合記，是西環的老字號店。早於1973年已開始生產臘腸，全部均以焙爐烤箱來製作，以天然上乘的豬腸衣、醃料及優質的肥瘦豬肉來製臘腸，咬落帶有啖啖誘人的玫瑰露及肉香味，出品的頂級特瘦臘腸及頂級鵝肝膶腸佐飯一流。
裕和合記
地址：西環德輔道西190號地下（地圖按此）
電話：2547 7655
4.錦祥號：西環75年老字號堅持古法做臘腸
錦祥號自2024年農曆8月15日後，將生產線遷移到中國順德，切肉、秤味、攪肉、灌腸、打針、紮腸、烘腸等步驟，大部份都以全人手製作，為的就是製作出一條完美的臘腸。錦祥號臘腸種類多，較特別的就有鵝肝腸、蠔豉腸等，條條皆心機。
錦祥號
地址：西營盤干諾道西錦添工業大廈135號3字B座（地圖按此）
電話： 28171812
錦祥號（荃灣秋冬專賣店）
地址：荃灣南豐中心一樓平台A56號舖（地圖按此）
營業時間：08:00-20:00
Whatsapp：5328 2328
5. 萬利隆臘味：香港自設工場！特瘦生抽王臘腸
始創於1958年的萬利隆臘味，屹立西營盤至今超過半世紀，在香港自設工場，以家傳臘腸秘方炮製臘腸。早於30-40年前，已批發供應予多間香港著名酒樓。主打的加瘦蠔油切肉腸及生抽王臘腸最受歡迎，絕對是佐飯佳品。
萬利隆臘味
地址：西環德輔道西134B號地下（地圖按此）
6.金譽：醬油老字號頣和園監督 法國鵝肝製臘腸
如果對本地醬油有所認識的話，一定對頣和園不陌生。金譽的法國鵝肝製臘腸就是由頣和園監督，於香港製造，材料選用法國鵝肝，配美國鴨肝，加入新界豬肉，再用「頣和園」醬油調味，吃下去格外芬香，每次推出都極快被掃光，想試的話記得盡快網購。
金譽
電話：2428 5668
7. 安記：安記經典禮盒臘腸！自家臘腸場製造
不少人對安記的印象都是賣鮑魚，但原來安記在廣東有自家的臘腸場，由老師傅坐陣，臘腸由半機器半人手製作，乾淨衛生之餘又保留傳統。安記臘腸出名肥瘦分明且肉香不膩。封以上品腸衣鎖住肉汁，香脆鮮嫩。以天津頂級玫瑰露酒，份外香濃，更有經過化驗中心化驗實證，不含人造色素，表示真材實料。
8. 三興隆臘味：百份百香港製造 家庭式古法製作天然臘腸
三興隆是一間屹立西環60多年的臘味老字號，每年9月開爐製作，以家庭式經營，純天然、不添加防腐劑，百份百香港製造。三興隆的臘腸以豬粉腸製成天然腸衣，食的時候肉衣不會分離，會更脆身可口。三興隆共有6款臘腸膶腸，較為特別的有鵝肝腸、鮮鴨肝潤等，款款都油潤有光澤，家族式人手製作，將傳統口味代代相傳。
三興隆臘味
地址：干諾道西135號錦添工業大廈11樓B室（地圖按此）
電話：2517 7768
9.上環海味佬辦館：傳統手工優質鵝肝腸+傳統手工三花鮮肉臘腸
設有網店的上環海味佬辦館，主打標榜在港製造的優質鵝肝腸，以天然豬腸衣、秘製醃料、均勻的肥瘦肉比例炮製而成，富有風味。不論是蒸煮還是炒都非常美味。另外亦有傳統手工三花鮮肉臘腸，其色澤鮮明且肥瘦適中，只需輕輕一剪即可聞到玫瑰露及鮮肉香氣。
10.榮華臘腸：獨家優惠低至68折！元朗廠房製作
榮華雖然是經典品牌，但一直與時並進，好像臘腸就有加瘦招牌腸跟精選瘦肉腸，前者採用新鮮優質豬後腿肉，肥瘦2：8比例粒粒分明，後者肥瘦比例適中，肉味香濃，味道甘香醇厚。兩者都是由元朗工廠製作，加上高級玫瑰露酒及原曬豉油王調味，再灌入天然脆薄豬腸衣，而且製法講究，傳統切肉工藝，比絞肉造臘腸口感更豐富。現在於指定日期購買，即享低至68折，每一斤低至$222（
標準價$330）！
限時優惠！榮華臘腸獨家優惠低至68折！足料豬腳薑/元朗廠房製作/臘腸膶腸入饌推介！（附價錢）👉🏻按此查看
