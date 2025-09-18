臥底旅行團5.0｜浦項釜山7日團行程合集！阿正背囊大公開、妹姐天空步道發軟蹄 海雲台電影大道無全智賢手印因為唔夠錢？

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

臥底旅行團5.0｜浦項釜山7日團 阿正只帶一條底褲？妹姐天空步道發軟蹄？海雲台電影大道無全智賢手印因唔夠錢？

HOY TV皇牌旅遊節目《臥底旅行團5.0》由李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）做主持，2人喬裝旅客參加平價或聲稱抵玩的旅行團。上星期日9月14日播出第8集，二人參加了永安旅遊7日6夜韓國浦項與釜山周遊之旅，此團賣點為凌晨機往返，玩足6日，團費每位$2,899，另加機場稅$960連6天小費$840，共計每人只需$4,699，除了三餐需自費，無其他附加項目，性價比高，非常吸引！

（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

酒店靚、餐飲選擇夠多

今次他們參加了一行35人的大團，乘坐凌晨2點的釜山航空飛到釜山，約早上7點半落機便開展一整日行程。旅行團將走訪環湖公園、「虎尾岬」迎日廣場、竹島市場，觀光浦項國立美術館；而在釜山則會暢玩海雲台海岸列車、X the SKY觀景台、Millac the Market、釜山Arte museum、樂天世界Magic Forest、斜坡滑車Skyline Luge、金海洛東江Rail Bike等，連續5晚入住釜山海雲台Shilla Stay酒店，餐飲選擇夠多，包括薯仔排骨鍋、韓豚燒烤、海鮮烤貝、人參雞湯等，非一般團餐質素，極具吸引力！一齊睇睇今次浦項釜山7日團行程吧！

今次他們參加了一行35人的大團，乘坐凌晨2點的釜山航空飛到釜山，約早上7點半落機便開展一整日行程。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

餐飲選擇夠多，包括海鮮烤貝。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

人參雞湯（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

臥底浦項釜山團景點1. 「虎尾岬」迎日廣場

一落機食完早餐，經過2小時車程直達第一站浦項「虎尾岬」迎日廣場。位於韓半島的最東端，是浦項最具代表性的日出名所之一，廣場上不同位置都放置手掌雕塑，當中象徵太陽與希望的巨型雕塑「相生之手」，一隻伸向天空、一隻浮於海面，寓意人與自然和諧共生，網傳若5隻海鳥停留在「相生之手」海面手掌上，當日運程將會是五粒星，但拍攝當日卻只有一粒星...

「虎尾岬」迎日廣場

地址：20 Haemaji-ro 150beon-gil, Homigot-myeon, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, 南韓（地圖按此）

網傳若5隻海鳥停留在「相生之手」海面手掌上，當日運程將會是五粒星，但拍攝當日卻只有一粒星...（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

臥底浦項釜山團景點2. 竹島市場

吃飽薯仔排骨鍋，行程到達竹島市場，是韓國東海岸最大的綜合傳統市場，聚集了數百家攤販與商鋪，販售新鮮漁獲、乾貨、蔬果、各式韓國小吃以及日常雜貨等，能體驗韓國庶民生活、感受市場熱鬧氛圍與美食文化的必訪之地。

竹島市場

地址：13-1 Jukdosijang 13-gil, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, 南韓（地圖按此）

竹島市場是韓國東海岸最大的綜合傳統市場，聚集了數百家攤販與商鋪。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

臥底浦項釜山團景點3. 環湖公園：天空步道+浦項市立美術館

下一站去到環湖公園，一次過到訪兩大景點：天空步道「Space Walk」以及浦項市立美術館，一動一靜，一樣笑料爆出。天空步道「Space Walk」全長333米、共有717級的天梯，猶如一條過山車路軌，阿正和妹頭以截然不同的方式體驗，「畏高」的妹頭走到一半便嘩嘩聲嚇到「發軟蹄」，最後要2位攝影師陪同及鼓勵下，才能克服恐懼挑戰行到高位拍攝睇靚景；相反阿正就一馬當先登上最高位，最後更模擬坐過山車從十樓衝下來的驚嚇表情，相當鬼馬。

鏡頭一轉，二人便去到浦項市立美術館，館內以浦項文化基礎的鋼鐵為主題，展有鋼鐵術藏品、現代美術作品或音樂表演的文化空間，設有戶外雕刻展覽場、室內展覽室、紀念品店、美術專業圖書室、咖啡廳等設施，能平伏一下剛剛喪玩天空步道的刺激感。

天空步道

地址：30 Hwanhogongwon-gil, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, 南韓（地圖按此）

浦項市立美術館

地址：南韓 Gyeongsangbuk-do, Pohang-si, Buk-gu, 환호공원길 10（地圖按此）

天空步道「Space Walk」全長333米、共有717級的天梯，猶如一條過山車路軌。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

「畏高」的妹頭走到一半便嘩嘩聲嚇到「發軟蹄」，最後要2位攝影師陪同及鼓勵下，才能克服恐懼挑戰行到高位拍攝睇靚景。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

相反阿正就一馬當先登上最高位，最後更模擬坐過山車從十樓衝下來的驚嚇表情，相當鬼馬。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

臥底浦項釜山團景點4. 海雲台Shilla Stay酒店

晚上二人入住釜山海雲台Shilla Stay酒店，房間空間闊落，設備新淨，除了從外開關的浴室「蠱惑簾」外，二人都非常滿意。Yahoo購物專員睇返，酒店官網標價約港幣$1,200左右一晚，換言之即住兩晚已經差不多是團費的價錢，更何況今次住足5晚，絕對抵到爛！另外，為了回應網民「點樣一個背囊走7日」的提問，攝製隊走入阿正單人房，解構其背囊內的行李裝備，發現阿正只帶了一條底褲，他解釋「一條著緊，一條未著，旅程期間會手洗底褲，如果乾唔切，會將未乾的放入膠袋，用風筒吹30秒就會乾」果然是資深的旅遊達人！

海雲台Shilla Stay酒店

地址：46 Haeun-daero 570beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓（地圖按此）

房價：每晚$552 （原價$1,640） ，人均$276

按此經Trip.com預訂 按此經Agoda預訂

按此經Klook預訂

阿正只帶了一條底褲，他解釋「一條著緊，一條未著，旅程期間會手洗底褲，如果乾唔切，會將未乾的放入膠袋，用風筒吹30秒就會乾」。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

臥底浦項釜山團景點5. 海雲台海岸列車

翌日吃完早餐，阿正和妹頭便出發到松亭站乘坐海雲台海岸列車，全程為20多分鐘，沿途有不少風光及美景如尾浦、迎月隧道、海月觀景台的青沙浦、橋石觀景台、韓版男兒當入樽平交道等，一開始二人以「主題公園列車」或「東涌線」來形容，及後見到沿路壯麗景色，便不斷嘩嘩聲，甚至大呻「點解無得落車」。

海雲台藍線公園 松亭站

地址：60 Songjeongjungang-ro 6beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓（地圖按此）

車票：$40 （原價$45）

按此經Klook預訂

按此經KKday預訂

一開始二人以「主題公園列車」或「東涌線」來形容海雲台海岸列車。

韓版男兒當入樽平交道（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

臥底浦項釜山團景點6. 釜山X the Sky

二人去到釜山最高的摩天大廈X the SKY，其觀景台為韓國最大位於100樓，可以欣賞海雲台海灘與都市夜景、廣安大橋、釜山港大橋、二妓台、迎月嶺等，二人更以紙飛機許願，過程充滿歡笑聲。

釜山X the Sky

地址：30 Dalmaji-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓（地圖按此）

門票：$113 （原價$152）

按此經Klook預訂

按此經Trip.com預訂

按此經KKday預訂

X the SKY觀景台為韓國最大位於100樓，可以欣賞海雲台海灘與都市夜景、廣安大橋、釜山港大橋等。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

臥底浦項釜山團景點7. 海雲台電影大道

下午3點半，旅行團到達海雲台電影大道，其總長約800米、濱海而建，依主題劃分為千萬觀眾電影區、動畫區、釜山海雲台取景電影區，設有韓國主要電影海報、雕像等，牆上鑲有很多名人的手印如李炳憲、李鍾碩，唯獨全智賢所屬的銅板上沒有手印，阿正表示：「導遊話可能當局唔夠錢」笑言要儲夠錢再講！

海雲台電影大道

地址：南韓 Busan, Haeundae-gu, 우제1동（地圖按此）

唯獨全智賢所屬的銅板上沒有手印，阿正表示：「導遊話可能當局唔夠錢」笑言要儲夠錢再講！（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

臥底浦項釜山團景點8. Millac the Market

下一站去到韓國年輕人必到的新地標「Millac the Market」，這是一個複合文化空間，以工廠倉庫為建築概念，設特大落地窗可眺望釜山地標「釜山廣安大橋」，內有餐廳、咖啡店、服飾配件小店，亦不定期展出藝術作品和現場樂團表演，屬於悠閒景點。

Millac the Market

地址：56 Millaksubyeon-ro 17beon-gil, Suyeong-gu, Busan, 南韓（地圖按此）

韓國年輕人必到的新地標「Millac the Market」。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

內有餐廳、咖啡店、服飾配件小店，亦不定期展出藝術作品和現場樂團表演，屬於悠閒景點。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

