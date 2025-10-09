Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

臥底旅行團5.0｜茂名信宜三天團結果竟然伏伏伏？7粒鐘車程去到無得玩直升機+遊船？商店街誤中空城計？

HOY TV皇牌旅遊節目《臥底旅行團5.0》由李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）做主持，2人喬裝旅客參加平價或聲稱抵玩的旅行團。最新第10集參加茂名信宜海陸空純玩三天團，行程標榜有得體驗私人直升機衝上雲cloud，再坐船遊靚景，搭車遊瀑布；但經過「攞命」7小時車程後，當地天氣不似預期，導遊一度表示「暫時安排唔到直升機及船遊活動！」究竟妹姐能否獻出第一次坐直升機？其Youtube頻道的標題更用「結果竟然伏伏伏伏伏伏伏？全團唔知做咗乜 我都唔知落咩標題好」，究竟攝製隊一行7人到底發生了甚麼事？一齊睇睇！

每位$1,639、沒有自費項目

這次茂名信宜海陸空純玩三天團，重本安排被稱為「空中的士」的直升飛機體驗，以及船遊被譽為「廣東小桂林」的黃華河，入住兩晚信宜花澗度假酒店，團費$1,399，加上3日小費共$240，總數為每位$1,639，沒有自費項目，學阿正話齋「此團團費不平，一般三日兩夜到不遠也不近的地方只需$500-$600」。

這次茂名信宜海陸空純玩三天團，團費$1,399，加上3日小費共$240，總數為每位$1,639，沒有自費項目。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

茂名信宜純玩團行程1. 信宜花澗度假酒店

團友們9am深圳灣口岸集合，經過7小時車程，好不容易4:30pm去到入住兩晚的信宜花澗度假酒店。酒店位於山水雙合景區，2023年開幕，裝修新淨，最爆笑的是攝製隊入住的雙人房，半透明的企缸竟位於房間正中位置，而露台可以望到隔離房，設計獨特。雖不是溫泉酒店，但被導遊稱為「感受自然風的酒店」，結果悶到團友一個二個到健身室參觀，畫面相當有趣！編輯幫大家睇過，信宜花澗度假酒店一晚房價不算貴，每晚$554起，人均$277起，假如不想跟團前往，或一睹房間正中的半透明企缸，不妨自己預訂「朝聖」一下！

信宜花澗度假酒店

價錢：$554起，人均$277起

SHOP NOW

信宜花澗度假酒店位於山水雙合景區，2023年開幕，裝修新淨。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

雙人房的半透明企缸竟位於房間正中位置。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

行程表上寫明重本安排商店街酒吧唱K，但攝製隊到埗後發現商店街水靜河飛、人影都無，尤如一條「爛尾商業街」，伏味超濃，當妹姐向導遊查詢時，導遊愈描愈黑表示「不是未有商店，而是還未招商」再次強調這裡屬於山水雙合景區，主要是感受自然風光。幸好最終酒吧亦於當晚7pm-10pm開放一眾團友入內唱K，總算履行行程表上的活動。

攝製隊到埗後發現商店街水靜河飛、人影都無，尤如一條「爛尾商業街」，伏味超濃。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

當妹姐向導遊查詢時，導遊愈描愈黑表示「不是未有商店，而是還未招商」再次強調這裡屬於山水雙合景區，主要是感受自然風光。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

幸好最終酒吧亦於當晚7點至10點開放一眾團友入內唱K，總算履行行程表上的活動。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

茂名信宜純玩團行程2. 山水雙合景區+李花谷

翌日早上，導遊召開緊急會議，表示暫時無法安排乘搭直升機及船遊，變成遊車河遊覽山水雙合景區及李花谷，先後經過廣東版「小九寨溝」之稱的李花谷瀑布，欣賞飛流直下3,000尺的美景；被稱為「茂名版鳳凰古城」的雙合村，導遊指1950至1960年代這裡是挖金礦、石礦，後來因過度挖掘，導致12年前一場洪災，令一河兩岸沖毀了；製作完非遺手工漆扇後，旅行團繼續坐車到訪古色古香的雙合橋、北沿溪行、雙合藝術果園等地，沿途不斷上車落車又轉車，走馬看花地遊覽，編輯睇見都有點攰...

翌日早上，導遊召開緊急會議，表示暫時無法安排乘搭直升機及船遊。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

行程變成遊車河遊覽山水雙合景區及李花谷，先後經過廣東版「小九寨溝」之稱的李花谷瀑布。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

古色古香的雙合橋（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

北沿溪行（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

茂名信宜純玩團行程3. 直升飛體驗

吃過午餐，好不容易終於天氣穩定下來，導遊表示可以乘搭直升機，妹姐終於可以獻出第一次坐直升機，但到埗後，眼見直升飛相當小型，最多只能坐3人，加上要簽生死狀，妹姐開始淆底，考慮了20分鐘，鼓起勇氣由「原地踏步」變成「踏出第一步」。整個機程5-6分鐘，航行過程相當穩定，沿途可欣賞到大峽谷、水壩及市景，景色尚算優美。

導遊表示可以乘搭直升機，妹姐終於可以獻出第一次坐直升機。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

整個機程5-6分鐘，航行過程相當穩定。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

沿途可欣賞到大峽谷、水壩及市景，景色尚算優美。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

茂名信宜純玩團行程4. 船遊黃華河

正所謂好事成雙，坐完直升飛，導遊又收到通知指可以坐船遊黃華河，一艘船可坐十人，沿途欣賞河畔山水，最爆笑的是阿正問船夫「唱一首歌要多少錢一首」，有性格的船夫直接落閘表示「沒有這個服務」；妹姐續問船夫「呢到有無水怪？」，船夫竟認真回答「這裡開發三年來，也沒有見過」，妙問妙答難怪有網民指「果然一山還有一山高！」

一艘船可坐十人，沿途欣賞河畔山水。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

最爆笑的是阿正問船夫「唱一首歌要多少錢一首」，有性格的船夫直接落閘表示「沒有這個服務」。（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

妹姐續問船夫「呢到有無水怪？」，船夫竟認真回答「這裡開發三年來，也沒有見過」，妙問妙答難怪有網民指「果然一山還有一山高！」（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

評分為「不妨一試」系列 網民「會唔會太留手呀？」

雖然行程非常伏，但二人異口同聲表示團餐高質，結果評分為34.5分，屬「不妨一試」系列！網民紛紛留言「咁都不妨一試，會唔會太留手呀？」、「竟然可以響呢個地方剪到45分鐘出嚟，仲要好好笑好好睇！」、「呢集行程最無聊，但係最好笑！」更大讚阿正同妹姐是最佳拍檔，未睇的朋友仔不妨笑下輕鬆下吧！

雖然行程非常伏，但二人異口同聲表示團餐高質，結果評分為34.5分，屬「不妨一試」系列！（相片來源：HOY 免費電視77台及78台@Youtube截圖）

