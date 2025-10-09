Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
臥底旅行團5.0｜茂名信宜三天團結果竟然伏伏伏？7粒鐘車程去到無得玩直升機+遊船？商店街誤中空城計？
HOY TV皇牌旅遊節目《臥底旅行團5.0》由李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）做主持，2人喬裝旅客參加平價或聲稱抵玩的旅行團。最新第10集參加茂名信宜海陸空純玩三天團，行程標榜有得體驗私人直升機衝上雲cloud，再坐船遊靚景，搭車遊瀑布；但經過「攞命」7小時車程後，當地天氣不似預期，導遊一度表示「暫時安排唔到直升機及船遊活動！」究竟妹姐能否獻出第一次坐直升機？其Youtube頻道的標題更用「結果竟然伏伏伏伏伏伏伏？全團唔知做咗乜 我都唔知落咩標題好」，究竟攝製隊一行7人到底發生了甚麼事？一齊睇睇！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
每位$1,639、沒有自費項目
這次茂名信宜海陸空純玩三天團，重本安排被稱為「空中的士」的直升飛機體驗，以及船遊被譽為「廣東小桂林」的黃華河，入住兩晚信宜花澗度假酒店，團費$1,399，加上3日小費共$240，總數為每位$1,639，沒有自費項目，學阿正話齋「此團團費不平，一般三日兩夜到不遠也不近的地方只需$500-$600」。
茂名信宜純玩團行程1. 信宜花澗度假酒店
團友們9am深圳灣口岸集合，經過7小時車程，好不容易4:30pm去到入住兩晚的信宜花澗度假酒店。酒店位於山水雙合景區，2023年開幕，裝修新淨，最爆笑的是攝製隊入住的雙人房，半透明的企缸竟位於房間正中位置，而露台可以望到隔離房，設計獨特。雖不是溫泉酒店，但被導遊稱為「感受自然風的酒店」，結果悶到團友一個二個到健身室參觀，畫面相當有趣！編輯幫大家睇過，信宜花澗度假酒店一晚房價不算貴，每晚$554起，人均$277起，假如不想跟團前往，或一睹房間正中的半透明企缸，不妨自己預訂「朝聖」一下！
信宜花澗度假酒店
價錢：$554起，人均$277起
行程表上寫明重本安排商店街酒吧唱K，但攝製隊到埗後發現商店街水靜河飛、人影都無，尤如一條「爛尾商業街」，伏味超濃，當妹姐向導遊查詢時，導遊愈描愈黑表示「不是未有商店，而是還未招商」再次強調這裡屬於山水雙合景區，主要是感受自然風光。幸好最終酒吧亦於當晚7pm-10pm開放一眾團友入內唱K，總算履行行程表上的活動。
茂名信宜純玩團行程2. 山水雙合景區+李花谷
翌日早上，導遊召開緊急會議，表示暫時無法安排乘搭直升機及船遊，變成遊車河遊覽山水雙合景區及李花谷，先後經過廣東版「小九寨溝」之稱的李花谷瀑布，欣賞飛流直下3,000尺的美景；被稱為「茂名版鳳凰古城」的雙合村，導遊指1950至1960年代這裡是挖金礦、石礦，後來因過度挖掘，導致12年前一場洪災，令一河兩岸沖毀了；製作完非遺手工漆扇後，旅行團繼續坐車到訪古色古香的雙合橋、北沿溪行、雙合藝術果園等地，沿途不斷上車落車又轉車，走馬看花地遊覽，編輯睇見都有點攰...
茂名信宜純玩團行程3. 直升飛體驗
吃過午餐，好不容易終於天氣穩定下來，導遊表示可以乘搭直升機，妹姐終於可以獻出第一次坐直升機，但到埗後，眼見直升飛相當小型，最多只能坐3人，加上要簽生死狀，妹姐開始淆底，考慮了20分鐘，鼓起勇氣由「原地踏步」變成「踏出第一步」。整個機程5-6分鐘，航行過程相當穩定，沿途可欣賞到大峽谷、水壩及市景，景色尚算優美。
茂名信宜純玩團行程4. 船遊黃華河
正所謂好事成雙，坐完直升飛，導遊又收到通知指可以坐船遊黃華河，一艘船可坐十人，沿途欣賞河畔山水，最爆笑的是阿正問船夫「唱一首歌要多少錢一首」，有性格的船夫直接落閘表示「沒有這個服務」；妹姐續問船夫「呢到有無水怪？」，船夫竟認真回答「這裡開發三年來，也沒有見過」，妙問妙答難怪有網民指「果然一山還有一山高！」
評分為「不妨一試」系列 網民「會唔會太留手呀？」
雖然行程非常伏，但二人異口同聲表示團餐高質，結果評分為34.5分，屬「不妨一試」系列！網民紛紛留言「咁都不妨一試，會唔會太留手呀？」、「竟然可以響呢個地方剪到45分鐘出嚟，仲要好好笑好好睇！」、「呢集行程最無聊，但係最好笑！」更大讚阿正同妹姐是最佳拍檔，未睇的朋友仔不妨笑下輕鬆下吧！
更多相關文章：
臥底旅行團5.0｜浦項釜山18個景點大曬冷！妹姐影證件相實試韓國人執相功力／阿正＋Crew換裙仔制服玩轉釜山樂天世界
北上旅遊團｜香港直飛桂林陽朔4天團低至半價！每日人均$249.8連稅及服務費、送上網卡
北上旅行團｜佛山美食2天團！食勻米芝蓮星廚出品午餐、魚翅鮑魚鵝掌，再住星級酒店及送數據卡
北上旅行團｜順德美食2天團$599大擦陽澄湖大閘蟹宴！入住佛山新酒店Holiday Inn Express+送數據SIM卡
深圳花海｜南山賞花熱點：西麗生態公園黃波斯菊絢麗綻放！小黃花花海如走進莫奈油畫世界｜中秋好去處2025
深圳退稅教學｜AlipayHK推電子錢包離境退稅！退稅率高達11%、門檻低至人民幣200元 北上消費必睇慳錢攻略
珠海好去處｜珠海萬雪匯冰雪樂園開幕！雙向滑雪道、十多項娛雪項目 人均$103起玩雪2小時 附網紅實用攻略
珠海新酒店推介！人均$129起 美高梅/凱悅/萬豪相繼進駐、懸空玻璃無邊際泳池/嶺南園林風格
珠海酒店優惠｜珠海金灣毛林大酒店人均$249起 免費玩約64,000呎冰雪運動城、兒童樂園
Chiikawa上海旗艦店開幕！樓高兩層、設十大打卡位 必搶限定旗袍/大閘蟹/舞獅系列 即睇入場門票抽選方法
其他人也在看
英國貧富差距擴大 中產不吃不喝52年 才有望晉升「富豪」
研究顯示，英國中產若要晉升至富豪階層，需累積約52年收入，總額約130萬英鎊，超過平均職業生涯。Yahoo財經 ・ 11 小時前
太陽出戰NBA中國賽 保卡：增加凝聚力
【Now Sports】鳳凰城太陽即將與布魯克林籃網在澳門上演的NBA中國賽對戰，主將戴雲保卡深信此行可增加隊內的凝聚力。雖然遠道而來，只是教練佐敦奧德以及隊中首席球星戴雲保卡（Devin Booker）都認為是一件好事，戴雲保卡早前說：「我認為可以增加球隊之間的團體凝聚力，尤其是客場比賽，加深彼此的認識及相處，不過，希望這趟旅程會『瞓得著』。」太陽在美國時間本周一起飛，由阿利桑拿州出發，今次接載職球員的專機費用由NBA當局負責，而自2019年停辦至今的中國賽，早於一年前籌備，最終決定由太陽及籃網對戰，今次兩場比賽，每場14000座位門票秒速售罄。太陽完成兩場比賽後，馬不停蹄返回美國，準備在下周二鬥洛杉磯湖人。now.com 體育 ・ 15 小時前
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己最近發現一項讓人驚訝的飲食小知識，原來我們平時吃的雞腎並非雞的「腎臟」，而是牠的「胃」！帖文一出即掀起熱烈討論，大批網民留言表示震驚又長知識，不少人亦紛紛補充其他飲食冷知識。Yahoo Food ・ 10 小時前
點一龍結業｜點心專門店「點一龍」全線結業 荃灣最後分店10月12日最後營業！
本港結業潮不斷，連鎖點心專門店「點一龍」宣布最後分店將於10月12日結業，意味著點一龍將會全線結業。不少食客知道後都表示不捨⋯Yahoo Food ・ 1 小時前
Emma Watson言論紛爭後亮相Miu Miu時裝大騷，同場有張員瑛、Ella@Meovv如公主般現身
Miu Miu 近年成為時尚霸主，2026 春夏的時裝展同樣極具亮點！席上嘉賓包括驚喜現身的 Emma Watson，還有「偶像天花板」IVE 成員張員瑛及 Meovv 人氣成員 Ella Gross，猶如公主們相約巴黎聚會，瞬即引爆網絡話題！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
麥子樂否認與人爭執及恐嚇 回應：本人保留一切法律追究權利
今日（9日）有網民於Threads指控藝人麥子樂，不單與人爭執，更涉及威嚇行為。而麥子樂回覆《Yahoo娛樂圈》時否認以上行為Yahoo 娛樂圈 ・ 17 分鐘前
Chiikawa萬聖節公仔登陸香港！與日本同步登場 即睇官方限定店預約入場方法
Chiikawa又有新品推出啦！適逢萬聖節就快到，Chiikawa將於10月17日11:30am起，於NIKO-NIKO 門市全線推出8款最新季節限定的萬聖節公仔吊飾。想成功買到心頭好但又不想排長龍的話，粉絲們可於10月14日11am開始，於KKday預約進店證，提早約定時間入場買戰利品。想知更多預約詳情，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
萬綺雯「長腿女神」保養有道迎來55歲生日，網民大讚近照比當年的馬小玲更添女人魅力
「長腿女神」萬綺雯迎來 55 歲生日，日前發佈最新近照，凍齡美貌引網民留言大讚！萬綺雯於 1989 年參選亞洲小組奪得亞軍後正式出道，當年更被譽為「亞視一姐」，並於 2012 年加入無綫電視，8年約滿後移居中國內地，慢慢淡出娛樂圈後，偶爾於小紅書更新近照，凍齡美貌可謂十年如一日！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
宣萱「教科書級動聽」英文受訪影片翻紅！畢業於倫敦名牌大學，流利英語帶來和Marvel的合作
只要在搜尋引擎打「宣萱」，所提供的關鍵字必然包括「英文」。無論是翻查舊片段，或是近年她的訪問片，她那一口自然又貴氣的英式口音，實在為本來已充滿氣質的她再加分不少。在英國留學的她，認為語言是步往國際化的基本條件，亦為她帶來意料之外的機遇。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
【娛事者】港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本 - 郭靖言
港產片市道不景，但今個10月卻頗熱鬧，同時有《風林火山》和《他年她日》兩部港片上映，雖是如此，但今年上映的港片，屈指一算，只得30多部，數量是少得可憐。今年餘下的三個月，排了期肯定上映的港片， 11月有港產動畫片《世外》，和張繼聰任男主角、早於19年就拍完的《金童》，12月就有新導演梁居英執導的《殺手#4》，這電影剛獲金馬獎五項提名，是今屆最多提名的港片，加上主角是Jeffrey（魏浚笙），頗具吸引力。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？
TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
300%！諾貝爾獎金頒了124年為何仍花不完？看基金會的資產配置就懂了
今年諾貝爾獎周一 (6 日) 正式揭曉，自 1901 年瑞典化學家諾貝爾設立獎項以來，諾貝爾獎已持續頒發 124 年，累計表彰超過 1000 名傑出貢獻者。令人矚目的是，最初僅 3100 萬瑞典克朗的遺產不僅未被耗盡，反而透過精妙的投資運作增值近 200 倍，支撐著獎項的持續繁榮。鉅亨網 ・ 1 天前
官媒：整治網絡情緒污染 警惕算法投餵
【on.cc東網專訊】官媒《人民日報》周四（9日）發表題為《整治網絡空間「情緒污染」》的評論文章，稱網絡清朗行動可探索建立負面情緒內容清單，明確惡意挑動負面情緒的法律責任，強調平台不能只滿足於不違法的底線要求，而是應主動追求更健康的價值導向。on.cc 東網 ・ 5 小時前
走失兩年狗狗原來一直由村民餵養 最近因收地終由義工救走
【動物專訊】一隻在2023年4月走失的狗狗，原來之後一直由一班村民放養，直到最近該村收地，才聯絡義工前來救狗。小白當年於上水金錢村荷花池走失，曾一度被狗繩纏著腹部，並跑到燕崗村，然後便由該村的村民餵養，並設了狗床給他休息。事隔兩年，最近小白的住處將被收地，因此村民聯絡了義工李小姐救走小白。小白現時安置在暫托家庭，終於不用餐風飲露。 本報在2023年4月曾報道小白走失事件，小白是一隻十分細膽的唐狗，在2022年3月被人發現綁於元朗漁塘邊的破爛寮屋，由剛喪夫的婆婆所養，但婆婆不懂妥善照顧狗狗，因此義工李小姐介入，委托毛守救起婆婆所養的3隻狗狗，包括小白。然而，小白於2023年在暫托家中走失，其後目擊他跑到燕崗村，腹部被狗繩勒住，四肢有泥水，估計曾經跌落過泥池。 小白之後一直留在燕崗村，並得到一班村民餵養，又設置了地方讓他休息，所以他便長期生活在該處。李小姐和毛守救援曾嘗試捕捉小白，但因村民反對而作罷。 不過事隔兩年，小白生活的地方也被收地，村民因此請求李小姐救走小白，在另一名義工Kay協助溝通下，終於成功將小白捕捉，並在今日送到暫托家中。李小姐表示，小白雖然對人有戒心，但入屋後笑容滿臉，似香港動物報 ・ 1 天前
北角中年男單位內暈倒 家人揭發惜已天人永隔
【on.cc東網專訊】今日(9日)早上11時18分，北角英皇道382至384號一單位，一名姓蘇(49歲)男子家人報案，指發現蘇男在房間暈倒。救援人員接報到場，經檢驗證實事主當場死亡，警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「屍體發現」處理，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 4 小時前
Google AI Mode 香港開通，支援繁中、使用限制嗎？
Google AI Mode 香港開通，支援繁中、使用限制嗎？Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
43歲宋慧喬「靚到發光」驚喜客串《許願吧，精靈》！女神3招逆齡保養大法，靚到過分演繹神燈精靈
《許願吧，精靈》現正於 NETFLIX 熱播，由《黑暗榮耀》金牌編劇金銀淑打造的最新力作，除了金宇彬、秀智超高顏值主演外，更找來《黑暗榮耀》女主宋慧喬客串，讓大家十分驚喜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
結業潮｜將軍澳坑口U購貨架清空惹猜測 逾百分店執剩11間
香港零售業持續面對挑戰，不少連鎖超市紛縮減規模，其中華潤集團旗下的連鎖超市U購（U select）再傳出分店結業。有網民發現將軍澳坑口富寧花園商場的U購分店，近日出現貨架清空未見補貨，懷疑是結業先兆。U購全盛全港共有逾100間分店，不足兩年內連同上述富寧花園商場的分店，規模縮減至僅餘11間。am730 ・ 1 天前
酒店轉青年宿舍 或是業主沽貨離場先兆......
十一假期訪港旅客達128萬元，即吸引酒店業主趁好消息出貨。據報富豪酒店集團已委託測量師行放售九龍城富豪東方酒店，市場估值15億元。巧合的是，這間酒店與紀惠放售的銅鑼灣精品酒店，均轉型為青年宿舍。酒店業主這一著，會否係賣貨離場先兆？Yahoo 地產 ・ 1 天前