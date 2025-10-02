焦點

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠

Yahoo新聞

臥底記者潛倫敦警署7個月 BBC揭厭女、種族歧視及濫暴文化 多人被停職︱Yahoo

Yahoo 新聞
Yahoo 新聞
更新時間
英國倫敦查令十字警署 (Photo by Victor LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images)
英國倫敦查令十字警署 (Photo by Victor LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】BBC《Panorama》去年中安排臥底記者比布（Rory Bibb）潛入英國倫敦警察廳（Met Police）查令十字警署，揭發警員內部存在厭女、種族歧視及濫用暴力文化。相關片段曝光後，多名涉事人員被停職或調離前線，警務處長羅利（Mark Rowley）指這些行為「可恥、完全不能接受」。

每日 12 小時與警員相處

比布當時 28 歲，原為新聞系畢業生，曾任公關，去年應徵警署「指定拘留人員」（designated detention officer）職位，在拘留組負責確保被捕者有食物和水，並保障安全。他沒有參與拘捕行動，但能近距離觀察警員日常。他秘密穿戴隱藏攝錄設備，連續 7 個月收集到大量片段，證實多名警員表現出嚴重的厭女和種族歧視態度。

廣告

比布承認，臥底過程是「情緒過山車」。他需每日工作 12 小時，長時間與警員相處，並且要時刻保持警覺。他坦言，走進警署時「感覺自己正進入一個最不應該藏有鏡頭的地方」，因為四周都是擅於偵查的專業警員。他不但要對同袍隱瞞身份，甚至連家人朋友也不知情，形容這段經歷「就像過雙重人生」。

LONDON, UNITED KINGDOM - 2023/02/18: Police officers observe protesters during the demonstration outside New Scotland Yard. Protesters gathered outside New Scotland Yard and marched to Charing Cross Police Station in protest against sexual violence and violence by police officers such as David Carrick, Wayne Couzens and other officers, and ongoing revelations about the Metropolitan Police. (Photo by Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
LONDON, UNITED KINGDOM - 2023/02/18: Police officers observe protesters during the demonstration outside New Scotland Yard. Protesters gathered outside New Scotland Yard and marched to Charing Cross Police Station in protest against sexual violence and violence by police officers such as David Carrick, Wayne Couzens and other officers, and ongoing revelations about the Metropolitan Police. (Photo by Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

曾被懷疑是監察部門派來的「內鬼」

BBC 製作團隊在背後提供嚴格支援，資深記者與法律顧問會定期審視他拍得的片段，確保調查有充足的公共利益理由。每次上班前後，他都會接受團隊的監督與情緒輔導，以免長期處於高壓環境而出現心理問題。部分片段更交由前總檢察長葛維（Dominic Grieve）和前警隊高層費殊（Sue Fish）審視，從法律及紀律角度分析。

比布透露，建立同袍信任非常困難，最初被警員懷疑是監察部門派來的「內鬼」。為了融入環境，他有時不得不附和對方的言論，避免引起戒心。他形容：「我不是在做回自己，而是在反映眼前的文化。」

有警員揚言對疑犯「一槍斃命」

在錄到的片段中，警長麥基利雲尼（Joe McIlvenny）公開以粗鄙語言談論女性，甚至對一宗孕婦報稱被強姦和虐打的案件漠不關心，只回應「那只是她的說法」；他亦曾被揭對一名亞裔在囚女子作出帶侮辱性的「應做按摩行業」言論，並一度遭其他警隊舉報。雖然當時正受調查，但他最終仍回到拘留組工作。

警員博格（Martin Borg）則笑談上司如何踩踏疑犯，並暗示可在證供上「作有利版本」；警員尼爾臣（Phil Neilson）更在酒吧多次發表仇恨言論，稱中東移民是「入侵」，又以「人渣」辱罵不同族裔，甚至揚言對疑犯「一槍斃命」，更表示「任何外國人都最難應付」。他又批評伊斯蘭教群體「造成最多罪行」，指責「生活方式不正確」。

查令十字警署早於 4 年前已被揭發內部存在霸凌、歧視等，但問題至今未根除。 (Photo by James Manning/PA Images via Getty Images)
查令十字警署早於 4 年前已被揭發內部存在霸凌、歧視等，但問題至今未根除。 (Photo by James Manning/PA Images via Getty Images)

涉事警署 4 年前被揭霸凌、歧視

英國警員的歧視言論之所以後果嚴重，關鍵在於他們本身握有巨大的權力，能直接影響市民自由與安全。警員在拘留室或街頭的判斷，往往決定疑犯是否獲釋或受控告；若持有偏見，便可能導致種族群體或女性受不公平對待。前警隊高層費殊直言：「像這樣的人有權決定女性的安全，實在令人恐懼。」葛維則批評，從片段可見紀律與價值觀未有被領導層灌輸，削弱了警隊依靠市民信任來執法的根基。

事實上，查令十字警署早於 4 年前已被揭發內部存在霸凌、歧視等，但問題至今未根除。費殊直斥，倫敦警察廳一直低估問題的規模和影響，「這並非少數害群之馬，而是整個文化有毒」。

羅利表示，警方已把事件交予獨立警察行為辦公室（IOPC）調查，並自 2022 年起已有逾 1,400 名人員因不符標準被辭退或辭職。他承認仍有一小撮人破壞警隊聲譽，但強調「決心徹底剷除」。

其他人也在看

容祖兒疑似被人輕掃玉背 楊受成「出手救駕」被讚 經理人霍汶希還原事發經過

容祖兒疑似被人輕掃玉背 楊受成「出手救駕」被讚 經理人霍汶希還原事發經過

日前喺澳門舉行嘅《2025灣區升明月》活動上，有網民拍攝台下情況時，片中穿著露背晚裝嘅容祖兒，被身旁一名穿米白色西裝嘅男子輕掃玉背

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋

Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋

說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。

Yahoo Style HK ・ 7 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶

UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶

在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
蘇施黃拒絕向泰山道歉 原因「佢做得唔好我先窒佢」

蘇施黃拒絕向泰山道歉 原因「佢做得唔好我先窒佢」

自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露同阿蘇共事8年，曾經試過被人兜口兜面掟筆批評稿件

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫

伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫

HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美政府停運 反成特朗普黃金機會？

美政府停運 反成特朗普黃金機會？

白宮似乎打算利用資金短缺來擴大特朗普的影響力。特朗普已表明或在停擺期間動用擴張權力來解僱聯邦僱員，甚至削減部分項目。不少評論認為，這初步的行動就像馬斯克曾主導的「政府效率部門」一樣，有人更戲稱這是「DOGE 2.0」。

Yahoo財經 ・ 2 小時前
李根興：沒有銀行肯借錢給我！ 變招full pay出擊 望成「新舖王」

李根興：沒有銀行肯借錢給我！ 變招full pay出擊 望成「新舖王」

「Physically well, financially terrible.」盛匯商舖基金創辦人李根興以這金句來形容自己及旗下基金的現況，可謂非常貼切。他接受本報專訪時坦言，面對香港零售市道持續低迷，商舖價格大幅回落，基金被傳不穩，現階段「已經沒有銀行肯借錢給我」。然而，不同於其他「舖王」在逆市中投降、破產、銷聲匿跡，他表示仍然想迎難而上，計劃在艱難市況下「full pay」出擊，或許能成就撈底「新舖王」。

信報財經新聞 ・ 13 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子

Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子

BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工

政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工

美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。

鉅亨網 ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟

遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟

每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！

Yahoo Style HK ・ 23 小時前
風林火山影評︳觀眾毀譽參半 網上影評人批「不如唔好上」 內地開畫票房僅過2千萬

風林火山影評︳觀眾毀譽參半 網上影評人批「不如唔好上」 內地開畫票房僅過2千萬

由麥浚龍Juno執導、雲集金城武、劉青雲、梁家輝等巨星嘅電影《風林火山》，喺2018年煞科之後一直未有消息幾時上映，成為影迷口中嘅「都市傳說」

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
嚴格監管｜內地傳收緊限制電訊網絡 限制使用諾基亞和愛立信 合約需國家安全審查

嚴格監管｜內地傳收緊限制電訊網絡 限制使用諾基亞和愛立信 合約需國家安全審查

根據媒體報道，中國將會收緊電訊網絡使用歐洲電訊設備供應商諾基亞(Nokia)和愛立信(Ericsson)的產品...

BossMind ・ 2 小時前
綠置居2024攪珠出爐 即睇頭10個數字

綠置居2024攪珠出爐 即睇頭10個數字

房委會將於今早舉行綠置居2024的攪珠儀式，申請者將按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序，由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持攪珠儀式。

Yahoo 地產 ・ 4 小時前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出

維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出

相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張與辰奪獎後快速爆紅 出道21年曾擊敗羅力威 坦承整容

張與辰奪獎後快速爆紅 出道21年曾擊敗羅力威 坦承整容

《中年好聲音3》亞軍張與辰（Vic）獲獎後爆紅，不過其實佢早於2004年以原名張祖誠喺馬來西亞出道，獲得首屆《大馬偶像》季軍，又曾赴香港參加亞視《亞洲星光大道》踢館賽，擊敗當屆冠軍羅力威

Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
【Aeon】10.1黃金周大優惠（即日起至07/10）

【Aeon】10.1黃金周大優惠（即日起至07/10）

Aeon進行10.1黃金周大優惠，精選產品包括太興系列 (奶茶/咖啡/鴛鴦/檸檬茶) $8.5/罐、紐西蘭ROCKIT蘋果（每筒）$34.9、多多純黑芝麻粉（約350克）$39.9，仲有期間限定Opanchu Usagi 褲褲兔精品，有褲褲兔環保袋 $39.9及褲褲兔玻璃食物盒 $39.9 ，罕見大劈價！

YAHOO著數 ・ 1 天前
方力申積極搵奶粉錢　爆太太三心兩意善變

方力申積極搵奶粉錢　爆太太三心兩意善變

【on.cc東網專訊】歌手方力申（Alex）將於12月榮升「新手爸爸」，雖然身家早已過億元，但為快將出世的囡囡搵奶粉錢，就算「紅日」都不休息，趕往廣州出席乳品活動，而作為專業藝人，他不停和圍觀者揮手打招呼，又任影唔嬲，還大方公開他的「待產」心情，指和太太葉萱現時

東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
傳《風林火山》北京辦首映 麥浚龍率金城武、古天樂、劉青雲現身？

傳《風林火山》北京辦首映 麥浚龍率金城武、古天樂、劉青雲現身？

麥浚龍（Juno）執導的「神秘大作」《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演，但自5月康城影展後，Juno就未有再亮相宣傳，最終只有劉青雲、衛詩雅在香港接受傳媒專訪，有傳媒更以「冷處理」形容Juno舉動。但近幾日網上竟然瘋傳，麥浚龍會率金城武、古天樂、劉青雲現身北京首映禮？

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前