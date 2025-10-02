臥底記者潛倫敦警署7個月 BBC揭厭女、種族歧視及濫暴文化 多人被停職︱Yahoo

英國倫敦查令十字警署 (Photo by Victor LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】BBC《Panorama》去年中安排臥底記者比布（Rory Bibb）潛入英國倫敦警察廳（Met Police）查令十字警署，揭發警員內部存在厭女、種族歧視及濫用暴力文化。相關片段曝光後，多名涉事人員被停職或調離前線，警務處長羅利（Mark Rowley）指這些行為「可恥、完全不能接受」。

每日 12 小時與警員相處

比布當時 28 歲，原為新聞系畢業生，曾任公關，去年應徵警署「指定拘留人員」（designated detention officer）職位，在拘留組負責確保被捕者有食物和水，並保障安全。他沒有參與拘捕行動，但能近距離觀察警員日常。他秘密穿戴隱藏攝錄設備，連續 7 個月收集到大量片段，證實多名警員表現出嚴重的厭女和種族歧視態度。

比布承認，臥底過程是「情緒過山車」。他需每日工作 12 小時，長時間與警員相處，並且要時刻保持警覺。他坦言，走進警署時「感覺自己正進入一個最不應該藏有鏡頭的地方」，因為四周都是擅於偵查的專業警員。他不但要對同袍隱瞞身份，甚至連家人朋友也不知情，形容這段經歷「就像過雙重人生」。

LONDON, UNITED KINGDOM - 2023/02/18: Police officers observe protesters during the demonstration outside New Scotland Yard. Protesters gathered outside New Scotland Yard and marched to Charing Cross Police Station in protest against sexual violence and violence by police officers such as David Carrick, Wayne Couzens and other officers, and ongoing revelations about the Metropolitan Police. (Photo by Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

曾被懷疑是監察部門派來的「內鬼」

BBC 製作團隊在背後提供嚴格支援，資深記者與法律顧問會定期審視他拍得的片段，確保調查有充足的公共利益理由。每次上班前後，他都會接受團隊的監督與情緒輔導，以免長期處於高壓環境而出現心理問題。部分片段更交由前總檢察長葛維（Dominic Grieve）和前警隊高層費殊（Sue Fish）審視，從法律及紀律角度分析。

比布透露，建立同袍信任非常困難，最初被警員懷疑是監察部門派來的「內鬼」。為了融入環境，他有時不得不附和對方的言論，避免引起戒心。他形容：「我不是在做回自己，而是在反映眼前的文化。」

有警員揚言對疑犯「一槍斃命」

在錄到的片段中，警長麥基利雲尼（Joe McIlvenny）公開以粗鄙語言談論女性，甚至對一宗孕婦報稱被強姦和虐打的案件漠不關心，只回應「那只是她的說法」；他亦曾被揭對一名亞裔在囚女子作出帶侮辱性的「應做按摩行業」言論，並一度遭其他警隊舉報。雖然當時正受調查，但他最終仍回到拘留組工作。

警員博格（Martin Borg）則笑談上司如何踩踏疑犯，並暗示可在證供上「作有利版本」；警員尼爾臣（Phil Neilson）更在酒吧多次發表仇恨言論，稱中東移民是「入侵」，又以「人渣」辱罵不同族裔，甚至揚言對疑犯「一槍斃命」，更表示「任何外國人都最難應付」。他又批評伊斯蘭教群體「造成最多罪行」，指責「生活方式不正確」。

查令十字警署早於 4 年前已被揭發內部存在霸凌、歧視等，但問題至今未根除。 (Photo by James Manning/PA Images via Getty Images)

涉事警署 4 年前被揭霸凌、歧視

英國警員的歧視言論之所以後果嚴重，關鍵在於他們本身握有巨大的權力，能直接影響市民自由與安全。警員在拘留室或街頭的判斷，往往決定疑犯是否獲釋或受控告；若持有偏見，便可能導致種族群體或女性受不公平對待。前警隊高層費殊直言：「像這樣的人有權決定女性的安全，實在令人恐懼。」葛維則批評，從片段可見紀律與價值觀未有被領導層灌輸，削弱了警隊依靠市民信任來執法的根基。

事實上，查令十字警署早於 4 年前已被揭發內部存在霸凌、歧視等，但問題至今未根除。費殊直斥，倫敦警察廳一直低估問題的規模和影響，「這並非少數害群之馬，而是整個文化有毒」。

羅利表示，警方已把事件交予獨立警察行為辦公室（IOPC）調查，並自 2022 年起已有逾 1,400 名人員因不符標準被辭退或辭職。他承認仍有一小撮人破壞警隊聲譽，但強調「決心徹底剷除」。