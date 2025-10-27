臨床級 AI 的實際意義探討

本月初，Lyra Health 宣佈推出一款「臨床級」的 AI 聊天機器人，旨在幫助用戶應對如疲勞、睡眠中斷和壓力等「挑戰」。在其新聞稿中，「臨床」一詞出現了十八次，包括「臨床設計」、「臨床嚴謹」和「臨床培訓」。對大多數人來說，包括筆者在內，「臨床」通常會聯想到「醫療」。然而，這並不意味著它具有醫療意義。事實上，「臨床級」並沒有任何實際意義。

「臨床級」是一種市場行銷術語，旨在借用醫療的權威性，而不需承擔任何責任或受到監管。這種表述與其他吸引眼球的市場行銷詞語並列，如「醫療級」或「藥品級」，這些術語通常用於描述鋼材、矽膠和補充劑等產品，以暗示其品質；還有「處方強度」或「醫生配方」等用於描述藥膏和軟膏的效能；以及「低過敏性」和「不堵塞毛孔」等用於暗示產品效果的術語，但這些術語並不存在標準定義或測試程序。

Lyra 的高層已向 Stat News 確認，他們認為 FDA 監管不適用於他們的產品。新聞稿中對聊天機器人的描述——稱其為「一個臨床設計的對話式 AI 指導」和「首個臨床級 AI 心理健康護理體驗」——僅是為了讓其在競爭對手中脫穎而出，並顯示他們在開發過程中所付出的努力。

Lyra 將其 AI 工具定位為對已由其人類工作人員（如治療師和醫生）提供的心理健康護理的補充，使用戶能夠在會議之間獲得全天候支持。根據 Stat 的報導，該聊天機器人可以根據之前的臨床對話進行交流，提供如放鬆練習等資源，甚至使用未具體說明的治療技術。

這樣的描述引出了明顯的問題：在這裡「臨床級」究竟意味著什麼？儘管 Lyra 大量使用該術語，但並未明確說明。該公司未對 The Verge 的評論請求或對「臨床級 AI」的具體定義作出回應。

加州大學舊金山法律學院的醫生兼法律教授 George Horvath 表示：「‘臨床級 AI’這一術語並沒有具體的監管意義。我沒有找到任何提及該術語的 FDA 文件。它確實不在任何法規中。」

如同其他市場行銷術語，「臨床級」似乎只是一種吸引注意的說法，而缺乏實際的法律或科學依據。

