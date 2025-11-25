自住需求高 林口不畏少子化將新設國小

▲林口吸引首購族、小家庭，故也有旺盛的子女就學需求。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 新北市民政局統計，截至10月底林口區人口數13.8萬人，過去一年人口成長率約1.8%。為因應人口成長，對教育資源需求也增加，新北市府已新建南勢國中，今年第一期校舍已啟用並招收七年級新生，第二期校舍與社福大樓預計明年全面完工；新北市府也宣布，將於「文小五」用地新設國小，將可容納48個班級與8班幼兒園，預計明年啟動籌備，拚123學年度完工招生。

信義房屋林口中山店專案經理王逸霖表示，過去林口房價相對雙北蛋黃區來得親民，吸引許多年輕首購族買房移入，因建案主要都集中在文化一路至文化北路間重劃區域，即使原本林口已有多所公私立學校，經年累月之下，仍持續累積不小的子女就學需求；繼2022年（111學年度）開始招生的東湖國小，今年（114學年度）南勢國小七年級也開始招生，日前新北市府又宣布要再增設「文小五」一所國小，可以看出區域內小家庭多、人口仍在成長等趨勢。

近年林口房價持續走揚，王逸霖表示，除了首購族仍會鎖定重劃區內中小坪數產品，總價可控制在1000萬至2000萬間，也有不少是在桃園工作，因地理位置、教育資源、重劃區發展性等因素，就近買在林口的購屋族。

另一方面，王逸霖觀察，近期市場上也有不少是原本住在台北市區的退休族，考量退休後出國方便、林口附近有許多高爾夫球場，且重劃區多公園、寬闊人行道，各類生活機能也很方便，且房價仍相對北市親民，可用北市蛋黃區二分之一到三分之一價格，換到室內坪數與屋齡等條件都較好的房子，進而換屋來到林口。這類購屋族多鎖定屋齡5到10年初，室內坪數40坪以上（權狀70坪以上）的物件，依個人資金規劃與能力，總價約落在3000萬至8000萬間。

值得注意的是，林口近期還有許多建設正在推動中，包括台灣第一個「國家檔案館」將於11月啟用；另如ASML艾司摩爾將在林口設廠，預計將有2000名員工進駐，其中，第一期廠房預計2026年就會完工；東森影視園區也是預計2026年進駐，將成為結合媒體總部、飯店、展演廳等複合功能的影視音基地，有望創造破萬個就業機會、帶動人潮商機；交通建設方面，則有國道一號林口交通改善工程，與正在規劃中的林口輕軌等。王逸霖指出，在就業人口紅利與交通建設題材帶動下，將持續成為林口地區成長的動能。

