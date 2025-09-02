北角海逸酒店自助餐半價！人均低至$281任食即開生蠔、鱈場蟹腳、薑蔥蟹肉炒粉絲

新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
北角海逸酒店推出「架己冷『潮』食饗宴」自助晚餐及「秋『逸』亞洲風味」自助早午餐，雙雙都享快閃半價優惠，內文即睇：
北角海逸酒店推出「架己冷『潮』食饗宴」自助晚餐及「秋『逸』亞洲風味」自助早午餐，雙雙都享快閃半價優惠，自助晚餐人均低至$443，自助早午餐人均低至$281，價錢相當吸引！自助晚餐難得以潮州菜為主題，一眾潮州菜式如潮式凍馬友、潮式凍蟹、薑蔥蟹肉炒粉絲、鹹蛋黃炸魚皮等應有盡有，就連甜品都有反沙芋、炸沙翁等經典選擇，喜歡食潮州菜的讀者豈能錯過？至於自助早午餐則是週末及公眾假期限定，同樣有大量美食，包括即時烹調的泰式海鮮麵、馬來沙嗲串燒、生滾粥品，還有刺身、沙律、烤肉、主題美食等，非常齊全，誠意十足！9月2日下午三點在KKday開搶，立即睇下文了解內容啦！
北角海逸酒店推架己冷「潮」食饗宴自助晚餐半價優惠
位於北角海逸酒店的綠怡咖啡廳推出「架己冷『潮』食饗宴」自助晚餐半價優惠，食客可品嚐到潮州菜的獨特魅力，不論凍食或熱食都一應俱全！例如潮式凍馬友、潮式凍蟹、薑蔥蟹肉炒粉絲、鹹蛋黃炸魚皮、燻蹄、潮州魚湯、椒鹽九肚魚、潮式浸凍蜆、鳳梨雞球等等，地道菜式令人愛上食潮州菜！除此之外，酒店亦提供即時烹調櫃位，供應煎蠔仔餅、鹽焗烏頭及清湯牛腩，非常新鮮；至於甜品區則有反沙芋、炸沙翁、士多啤梨乳酪慕絲蛋糕、開心果奶凍、芒果柚子蛋糕等中西式選項，以此作結非常完美！
【快閃半價】自助晚餐連無限暢飲汽水、橙汁、精選紅 / 白餐酒及啤酒
優惠價：$443起/位（
原價：$812/位）
用餐時段：星期四至日及公眾假期 18:30 至 22:00
至於秋「逸」亞洲風味自助早午餐同樣都有半價優惠，美食包括即時烹調櫃位提供的泰式海鮮麵、馬來沙嗲串燒及生滾粥品，新鮮滾熱辣；主題美食有肉質軟嫩，肉汁豐富，帶鹹甜醬香的自家製叉燒，花雕蝦、馬來咖喱雞、麻辣雞煲、韓式泡菜炒豬肉等，口味豐富多元，總有一款合口味！
【快閃半價】自助早午餐 連無限暢飲氣泡酒、精選紅 / 白酒及汽水
優惠價：$281起/位（
原價：$515/位）
用餐時段：星期六、日及公眾假期 11:30 至 14:30
北角海逸酒店 綠怡咖啡廳
地址：香港北角英皇道 665 號北角海逸酒店 2 樓 (地圖)
