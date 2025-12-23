宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
麗晶酒店港畔餐廳自助餐75折起！人均$475起靚景歎麵包蟹/即切烤牛/片皮鴨/鮑魚花膠鵝掌
尖沙咀麗晶酒店港畔餐廳自助餐個75折，人均$475起，就可望靚景歎麵包蟹、即切烤牛、片皮鴨或鮑魚花膠鵝掌！
香港人向來抵不住自助餐的誘惑，尤其是尖沙咀香港麗晶酒店的港畔餐廳（Harbourside），坐擁維港海景的用餐環境本來就大大加分，近日推出的1月限定自助餐優惠更是驚喜，從平日午餐到假日晚市都有低至75折優惠，人均$475就可肆意狂食日式刺身麵包蟹、鱈場蟹腳、即切烤牛、片皮鴨，又或是鮑魚鵝掌花膠等矜貴食材！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
自助午餐75折 嘗鱈場蟹腳/麵包蟹
平日自助午餐的菜式陣容相當豐富，時令刺身外，鮮甜的鱈場蟹腳、麵包蟹是必食，蟹肉飽滿鮮甜，蟹膏綿密濃郁，海鮮控一口滿足；即切烤西冷牛扒帶着炙烤焦香，肉質嫩實多汁，搭配黑椒鹽便風味十足，還有薑蔥炒海鮮、海南雞飯、冬陰功湯麵及南洋風味喇沙湯麵等，甜品區更有自家製甜品及雪糕！星期六、日及公眾假期自助午餐除了延長時間之外，更大力升級食材，必食薑蔥炒海鮮配日本蠔，日本蠔鮮嫩肥美，搭配薑蔥炒更惹味；鮑魚燜煮得軟糯彈牙，鵝掌入味又滿膠質，的確讓假日聚餐更有氣派！
【75折優惠】平日（星期一至五）自助午餐（用餐時間：12:00-14:30）
優惠價：$475/位｜
原價：$614/位
另收加一服務費
恒生信用卡輸入【HASE300】滿額減$300
【8折優惠】星期六、日及公眾假期自助午餐（用餐時間：12:00-15:00）
優惠價：$629/位｜
原價：$768/位
另收加一服務費
恒生信用卡輸入【HASE300】滿額減$300
自助晚餐8折 品嚐即煮龍蝦+鮑魚花膠 星期五及六延長用餐時間
晚市自助餐以矜貴食材為重點，除了基本的拖羅刺身、麵包蟹、鱈場蟹腳、三文魚籽外，必食即煮新鮮龍，牢牢鎖住了肉質的水份及原味鮮甜，入口彈牙多汁；晚市的鮑魚與花膠更是滋補上乘之選，鮑魚慢火燜煮至軟糯彈牙、入味醇厚，花膠口感綿密滑嫩，吸飽湯汁精華。然後就是鴨肝、即切烤西冷牛扒、烤羊架，片皮鴨等肉食控必愛美食，最後以自家製甜品及雪糕作結，滋味圓滿！值得一提的是，星期五及六延長用餐時長，吃得更寫意！
【8折優惠】星期日至四自助晚餐（用餐時段：18:00-22:00）
優惠價：成人$899/位｜
原價：$1,098/位
另收加一服務費
恒生信用卡輸入【HASE300】滿額減$300
【8折優惠】星期五及六自助晚餐（2.5小時）（用餐時段：17:30-20:00/20:30-23:00）
優惠價：成人$899/位｜
原價：$1,197/位
另收加一服務費
恒生信用卡輸入【HASE300】滿額減$300
港畔餐廳
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地舖 （地圖）
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
五索鍾睿心豪宅曝光 仔女睡房有半山靚景 同馬清鏗睡房保密「好多嘢唔出得鏡」
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，今年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。本來同林作、裕美一齊拍片嘅五索，近期似乎同2位拍檔分道揚鑣，五索亦都自己經營youtube頻道。尋晚（22日）五索首條自家製vlog上架，內容係大家都鍾意睇嘅room tour！Yahoo 娛樂圈 ・ 25 分鐘前
網民熱議世紀難題 到底邊對先係公筷？黑色定白色？
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，拋出一條被樓主形容為「世紀難題」的飲食疑問：「公筷係黑色定白色？」樓主分享自己在酒樓用餐時的觀察，指當日大部分人都以黑色作公筷，白色自用，帖文一出即引發大量網民參與討論，意見分歧之餘，有人亦提出比顏色更重要的因素。Yahoo Food ・ 3 小時前
娛樂好好玩︳主持謝遜疑因工作態度被炒 幕後開名數臭「同一個問題不斷犯錯」
由吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》，本來仲有一位曾經喺商台工作嘅主持謝遜在陣。不過日前有幕後人員喺IG開名直斥謝遜工作態度有問題，寫道「對於直播室這個叫謝遜的前商台員工，機會已經給了好多次。心態決定命運， 不會尊重人和工作的，在我可以控制的範圍內，不會存在任何機會」、「無論平時直播工作、音樂會到今次拍攝，同一個問題不斷犯錯，還要裝作若無其事。應該未認識到社會是如何艱辛及凶險」。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 分鐘前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 18 小時前
62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測
62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 19 小時前
港姐靚媽朱千雪一家三口飛加拿大過冬超溫馨 曬與醫生老公合照放閃
2012年香港小姐季軍朱千雪自從榮升人妻及人母後減少了幕前工作，她最近與家人一同飛往加拿大過冬，並於社交平台分享溫馨快樂的生活點滴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
54歲陳松伶宣傳演唱會分享半年甩肉20kg！「松松姐姐」減肥靠15分鐘核心運動＋行斜路機變纖瘦「美魔女」
54歲「兒歌天后」陳松伶近年成功由暴肥體態變回纖瘦「美魔女」，在短短半年內驚人地甩掉20公斤贅肉，近日為宣傳演唱會再次出現在鏡頭前，逆齡外貌與身材引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光
US Department of Justice 美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。 照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。 這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey ...BBC News 中文 ・ 1 天前
MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18
無印良品官方精選6款人氣家品，連木村拓哉都親自推薦其中一款清潔好物！這些產品均由MUJI員工分享自己購買後最滿意的選擇，一起來看看有哪些實用單品吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
2026馬年生肖運程｜雲文子奇門遁甲12生肖馬年運程總覽！財運增運、幸運顏色及飾物、開工吉日貼士
2026馬年生肖運程！我們邀請到雲文子師傅，以奇門遁甲來看2026馬年生肖運程，再為大家提供2026馬年生肖增運顏色及飾物小貼士，讓各位馬年心想事成，行個靚大運！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬 耳朵被咬掉一截血流披面
【動物專訊】導盲犬「愛恩斯坦」（坦仔）今日中午跟服務使用者盧先生在九龍城過馬路時，突然被迎面而來的白色柴犬咬傷，當時那柴犬狗主有拖繩，卻沒有制止狗狗跑去咬坦仔，事後鬧了自己狗狗幾句便離開。坦仔其後血流披面，送院後要聯針，不排除還要再動手術切除部分耳朵。盧先生的太太當時目擊事發經過，她對坦仔受傷感到很心痛，希望能找到那狗主賠償，及教育那狗主妥善看管自己的狗狗，提醒如果其狗狗有攻擊性，應在帶狗時讓狗狗戴口罩，避免傷及其他小動物。 盧太表示，事發在今日中午12時許，當時她丈夫和坦仔在九龍城東正道樂善道交界十字路口近富豪東方酒店過馬路，而那狗主拖著一隻白色柴犬迎面而來，柴犬突然撲向坦仔。她說：「那時電光火石，我以為只是普通狗仔打招呼，但坦仔吠了幾聲，後來我叫坦仔，坦仔回頭望我時，看到他的耳朵流很多血。」她又表示，看到那個狗主曾在馬路中心鬧了柴犬幾句，然後離開，相信對方清楚知道自己的狗狗咬了坦仔。 她將坦仔帶到獸醫診所檢查，發現坦仔耳朵被咬掉了一塊肉，有多個牙洞和抓痕，傷勢嚴重，要聯針及觀察，不排除要再做部分耳朵切除手術。 盧太和丈夫都很心痛，她表示坦仔在3歲時開始跟他們一起，至今已經7歲，一同香港動物報 ・ 1 天前
哈佛研究揭8大逆齡長壽生活習慣：I人比E人更易死？跟住做即延壽20年以上，60歲開始也不嫌晚
隨著年齡增長，許多人都希望能擁有更長壽、更健康的身體，但卻擔心為時已晚。然而，哈佛大學最新研究證實，只要做足以下8點，即使是從60歲開始養成良好習慣仍能延壽20年！這些習慣不僅簡單易行，還可顯著降低多種慢性疾病風險。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
【龍豐】豐搶價 Grace One特濃修護保濕面霜 $78/件（即日起至29/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，肌研極潤特濃保濕化妝水 $68/件、肌研濃極潤保濕/抗皺多效水凝面霜 $78/件、Grace One特濃修護保濕面霜 $78/件、DHC 橄欖護唇膏 $25/件、Lanvin光韻女士香水EDP $105/件！YAHOO著數 ・ 57 分鐘前
台北施襲案 前日本記者傷口沾愛滋血
【on.cc東網專訊】台灣台北市上周五（19日）發生隨機襲擊民眾案件時，曾任職日本電視台記者木下黃太剛好身處誠品生活南西門店，更徒手幫助一名受傷電單車司機止血。當得悉疾管署翌日宣布其中一名傷者是愛滋病患者時，他上周六（20日）強調當下只想救人，目前已拿到相關預防on.cc 東網 ・ 1 天前
高市早苗內閣防衛腦洞大開！ 無核三原則崩潰倒數誰來擋？
哎呀，日本政壇這波小八卦讓人聽了心跳加速，2025年12月18日共同社報導，一位首相府內部官員在和記者私聊時，脫口而出「日本該有核武了」， 雖然馬上補刀「這不現實啦」，但這話偏離日本長年無核原則Japhub日本集合 ・ 18 小時前
Uniqlo熱賣排行榜大公開！男女裝第1名都是Threads熱賣款heattech、嬰幼兒服飾減至$59入手
Uniqlo就是有種魅力，令人每次逛實體店、官網也能買到一兩件服飾回家。畢竟舒服百搭、性價比又高的item永遠不嫌多，加上Uniqlo經常聯乘不同品牌和推出超級吸引的新品，如最新有JW Anderson聯名系列、UNIQLO:C秋冬系列，還有不少親民價位的服飾值得入手。人人都買Uniqlo，大家又知不知道當期有哪些人氣item呢？Uniqlo官網就有個熱賣排行榜，一口氣列出現時最受歡迎的男女裝items，今年網頁大更新，還可以睇埋童裝和嬰幼兒熱賣服飾，好讓大家online shopping時作參考！Yahoo Style HK ・ 1 天前
澤連斯基：20點和平計畫初稿敲定 談判接近真正結果
烏克蘭總統澤倫斯基周一（22 日）表示，烏方代表團已結束與美方在邁阿密舉行的系列談判，啟程返烏。鉅亨網 ・ 2 小時前