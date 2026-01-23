Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

帝苑酒店自助餐限時65折！人均$344起食翡翠蠔皇鮑魚花膠、鴨肝多士、玫瑰草莓馬卡龍

尖東帝苑酒店雅苑座由即日起推出極罕65折驚喜優惠，自助午餐折後人均只需$344起，自助晚餐人均亦只需$569起。今次酒店不僅在冷熱盤上下足功夫，更誠意為每位賓客送上豪華驚喜—翡翠蠔皇鮑魚花膠一份！加上現場音樂表演及鋼琴伴奏，氛圍感十足，性價比超高！另外，酒店亦於情人節當日推出自助晚餐，亦送每位「心心相印：燒大蝦併蜜餞西班牙黑毛豬柳」一份，立即睇下文了解詳情啦！

>> 帝苑酒店自助餐優惠 <<

必食扒爐鴨肝多士、燒美國有骨肉眼及現場音樂表演

位於尖東帝苑酒店的雅苑座推出自助餐極罕65折優惠，推介香氣噴鼻的鴨肝多士，以及肉質鮮嫩多汁的燒美國有骨肉眼。冷盤則有清新開胃的牛油果鮮蟹肉海鮮沙律、煙三文魚等。自助晚餐更會每位奉送翡翠蠔皇鮑魚花膠一份，真材實料。用餐期間，午市及晚市設有現場音樂表演，配合室內空中花園的流水景致，食客可享受視覺與聽覺的雙重饗宴。

海鮮凍盤

2月14日限定情人節禮遇 甜蜜送燒大蝦併西班牙黑毛豬柳

針對即將到來的情人節，雅苑座亦更準備了浪漫驚喜。當日惠顧自助晚餐，每位賓客將獲贈「心心相印」一份，即燒大蝦併蜜餞西班牙黑毛豬柳。甜品區亦會換上浪漫新裝，推出玫瑰草莓馬卡龍配朱古力筆，配合場內的愛心氣球及特製香氣香檳特飲，為這場浪漫的味覺之旅劃上完美句號！

片皮鴨

【限時65折】自助午餐（用餐時段：星期一至五：12:00 - 14:30；星期六、日及公眾假期：12:00 - 15:00；15:30 - 17:30）

優惠價：$344起/位（ 原價：$504起/位 ）

【限時65折】自助晚餐（用餐時段：18:30-21:45）

優惠價：$569起/位（ 原價：$834起/位 ）

鮑魚

海南雞飯

炒蟹

烤肉

雜果拿破崙

用餐環境

帝苑酒店 雅苑座

地址：尖沙咀麼地道69號 (地圖)

