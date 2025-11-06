雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
佐敦恆豐酒店自助餐限時人均$2XX起！豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕｜雙11優惠2025
恆豐酒店的紅煙窗餐最近大推海鮮自助餐！詳情即睇：
恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出雙11快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，第二位$11優惠後，最平人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上KKday入手優惠！
國際自助午餐低至人均$268起
恆豐酒店的紅煙窗餐廳一直以性價比取勝，海鮮狂熱盛宴自助午餐有51折，人均$268起，主打一系列時令生蠔、鱈場蟹腳、凍蝦配咯嗲汁、藍青口、翡翠螺、雜錦新鮮魚生、芝士拼盤，主食熱盤必食豉汁蒸扇貝、燒美國肉眼扒、清蒸海魚、馬來西亞咖喱雞、港式車仔即煮麵檔，CP值超高！至於甜品有3.6北海道牛乳布甸、法式焦糖燉蛋、楊枝甘露、多款Häagen-Dazs及 Mövenpick 雪糕杯，非常抵食！
【低至61折】海鮮狂熱盛宴自助午餐（用餐時間：星期一至日12:00nn - 2:30pm）
優惠價：$268起/位 ｜
原價：$515起/位
「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐第二位$11
另外重點推介「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，人均$373起食奢華海鮮，包括紐西蘭生蠔、美國生蠔、法國麵包蟹、鱈場蟹腳、凍蝦、雜錦新鮮魚生、火炙和牛壽司；開胃之選必試試泰式木瓜蝦沙律、香芒帶子沙律，甜酸中帶著蔬果的清新。最抵食的當然是鐵板即燒M7和牛西冷，脂肪比例入口絕對大滿足！
另外其他推介亦有焗酥皮菠菜三文魚、蒜蓉牛油焗扇貝、鹽燒秋刀魚、椰子雞煲、川式酸菜魚；甜品亦有大量榴槤美點，榴槤忌廉蛋糕、榴槤泡芙、榴槤布甸、榴槤海綿蛋糕及榴槤吉士撻，也有芒果拿破崙、日式軟芝士蛋糕、蘋果批、鮮果班戟、多款Häagen-Dazs及Mövenpick雪糕杯。而晚餐時段亦送一份蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾，作為識食之人絕對不能錯過！
【第二位$11】「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐（用餐時間：18:00 – 21:00）
優惠價：$373起/位｜
原價：$735/位
每人獲贈送蒜蓉粉絲蒸新鮮龍蝦半隻
恆豐酒店紅煙窗餐廳
地址： 香港九龍尖沙咀彌敦道222號恆豐酒店2樓（地圖）
