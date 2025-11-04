低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
雙11優惠2025｜東涌世茂喜來登酒店自助餐第2位＋$11！人均263起食日式漢堡扒配珍珠米飯、清酒煮蜆、澳洲龍蝦刺身拼盤
位於東涌的香港東涌世茂喜來登酒店推出雙11優惠！詳情即睇：
東涌世茂喜來登酒店在11月4日中午十二點於KKday推出雙11優惠，「迎瀛日逸」自助午餐第二位只需加$11，人均$263起，即可享日式漢堡扒、清酒煮蜆、串燒等以居酒屋形式呈現的多種經典日式料理；至於半自助晚餐則人均$556起，即可首先品嚐澳洲龍蝦刺身拼盤，然後是六選一的主菜，如美國USDA牛柳、黑松露意大利雲吞、冬菇花膠鮑魚燴粗麵，或珍寶大蝦濃湯汁扁意粉等，足料揼本又奢華！立即睇下文了解詳情啦！
東涌世茂喜來登酒店嶼坊推自助餐雙11優惠
位於東涌世茂喜來登酒店的嶼坊推出「迎瀛日逸」日式自助餐優惠，自助午餐帶來居酒屋風情！推介肉汁豐富，口感層次分明的日式漢堡扒配珍珠米飯，還有清酒煮蜆、吉列豬扒、串燒及關東煮等，款款經典，定能讓大家食到流連忘返。
至於半自助晚餐則主打高級日本美食，頭盤澳洲龍蝦刺身拼盤按人頭供應，極鮮甜味美，一眾海鮮控不能錯過！主菜六選一包括美國USDA牛柳配芹菜根蓉、烤蘆筍及黑椒汁；香草烤羊架洋薏米意大利飯配法邊豆、珍寶大蝦濃湯汁扁意粉、味噌黑鱈魚配意大利煙肉及粟米、冬菇花膠鮑魚燴粗麵，或黑松露意大利雲吞，豪華鮮味令人不能自拔！
【第2位+$11】「迎瀛日逸」自助午餐連無限暢飲（12:00 – 14:30）
優惠價：$526起/2位（
原價：$515起/位）
【雙11優惠】「迎瀛日逸」半自助晚餐連無限暢飲（18:00 – 21:30）
優惠價：$1,111/2位（
原價：$845起/位）
香港東涌世茂喜來登酒店 嶼坊
地址：東涌怡東路 9 號香港東涌世茂喜來登酒店 1 樓 (地圖)
