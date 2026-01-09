天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
自助餐優惠｜柏寧酒店PLAYT「煲仔小菜」自助餐買二送一！人均$259起食薑蔥三文魚頭煲/海鮮豆腐煲/古法雙冬羊肉煲
柏寧酒店｜「煲仔小菜」自助餐買二送一！人均$259起，立即睇內文：
位於銅鑼灣核心地段的香港柏寧酒店PLAYT，一直是城中人氣自助餐之選，開放式廚房裡師傅即席炮製各國料理，無論是想慢慢歎新推出「煲仔小菜」自助餐，還是一家大小週末輕鬆吃週末下午茶，都可以享用買二送一優惠，最平人均只需$259起，即可食到一系列熱辣辣煲仔菜，必食起食薑蔥三文魚頭煲、海鮮豆腐煲、古法雙冬羊肉煲等，記得立即上KKday入手優惠！
「煲仔小菜」自助餐買二送一優惠！暖胃之選法雙冬羊肉煲及薑蔥粉絲蝦煲
香港柏寧酒店PLAYT今次為大家帶來「煲仔小菜」自助餐買二送一優惠，人均只需$351起，午餐有薑蔥三文魚頭煲同海鮮豆腐煲，瓦煲慢火收汁，鮮香四溢；晚餐升級古法雙冬羊肉煲同薑蔥粉絲蝦煲，濃湯滲飯底，暖笠笠直入心。呢個限定保留晒原來海鮮甜品台，煲仔區特別添港式家常味，感覺似返屋企大餐但升級晒格調，性價比超高，凍天必試！
另外亦有主打「鮑魚、生蠔、龍蝦海鮮」自助餐，午餐最抵食，雪蟹腳、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚同時令海鮮任食，更有西冷扒燒羊脾、即蒸點心、印度天馬尼咖喱、煙三文魚沙律、芝士凍肉拼盤加巴馬火腿，泰式沙律同芒果糯米飯都好豐富；晚餐有即開生蠔、龍蝦、雪蟹腳、西班牙烤脆皮乳豬，國際菜式一樣不少。甜品區有楊枝甘露、即制拿破崙、時令糖水，Gelato雪糕同精緻甜點樣樣齊，飲品台亦有台式果茶無限添，CP值超高！
【買2送1優惠】「煲仔小菜」及「龍蝦 鮑魚 生蠔」海鮮自助晚餐(1月2日起)｜無限暢飲指定飲品
優惠價：$1,791起/3位，平均每位$597｜
原價：$2,535起/3位
【買2送1優惠】「煲仔小菜」及「鱈蟹腳、原隻鮑魚、西冷扒」平日自助午餐 (1月2日起)｜無限暢飲指定飲品
優惠價：$1,032起/3位，平均每位$344｜
原價：$1,380起/3位
週末下午茶輕鬆小食天堂 魚生壽司、港式小食、無限𣈱飲果汁
而週末下午茶夠晒輕鬆，同樣可享買二送一優惠，人均最平$259起，三文魚希靈魚八爪魚壽司魚生任食，凍蝦蜆青口，金沙南瓜港式碗仔翅酸菜豬肚傳統粥，金菇牛肉卷紫蕃薯絲春卷明太子玉子燒章魚燒超吸睛。即煮白胡椒雞湯粉麵、意大利薄餅中式點心印度咖喱，甜品有英式鬆餅芝士蛋糕栗子蛋糕中式甜品，朱古力噴泉加水果，果汁無限續，閨蜜下午茶首選！
【買2送1】週未下午茶自助餐（用餐時間：星期六、日及公眾假期 15:15-17:15）
優惠價：$777起/3位，平均每位$259｜
原價：$ 1,083起/3位
PLAYT
地址：香港銅鑼灣告士打道310號（地圖）
