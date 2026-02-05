歷山酒店海鮮自助餐買2送1！人均$258起食羊肚菌花膠響螺燉雞湯／煎鴨肝烤餅配黑松露忌廉汁／照燒鮑魚及吞拿魚
位於北角的歷山酒店推出「海鮮春日薈」自助餐驚喜優惠，凡購買兩位成人自助餐，即可獲贈一位小童免費，不論自助午餐或自助晚餐都適用！內文即睇：
位於北角的歷山酒店推出「海鮮春日薈」自助餐驚喜優惠，凡購買兩位成人自助餐，即可獲贈一位小童免費，不論自助午餐或自助晚餐都適用！自助午餐折後人均只需$258起，而自助晚餐人均亦只需$379起！今次大廚以春日及海洋珍饈為題，不僅有多款即開生蠔，兩者交互配合更創造出一系列美食，推出多道滋補燉湯及極品鮑魚料理，如新加坡胡椒炒蟹、海鮮大阪燒、羊肚菌花膠響螺燉雞湯、煎鴨肝烤餅配黑松露忌廉汁等，性價比極高，立即睇下文了解內容啦！
必食即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、滋補羊肚菌花膠響螺燉雞湯
位於北角歷山酒店推出「海鮮春日薈」自助午餐，推介肥美多汁的即開新鮮生蠔、麵包蟹、鱈場蟹腳等，海鮮控絕對不能錯過。熱盤方面則充滿驚喜，主打真材實料的羊肚菌花膠響螺燉雞湯，入口清甜滋潤；還有肉質豐厚、脂香滿溢的烤澳洲西冷牛扒、西班牙黑毛豬叉燒及味噌牛油汁焗扇貝；加上和牛牛肩胛肉串燒及新加坡胡椒炒蟹等國際美食，味蕾可盡情環遊世界！
晚餐加碼煎鴨肝、鮑魚美饌 每枱驚喜送日式海鮮炊飯
自助晚餐亦推出同樣主題，更額外升級多款珍貴食材！亮點包括香氣四溢的煎鴨肝烤餅配黑松露忌廉汁、照燒鮑魚及吞拿魚以及滋味的清酒慢煮鮑魚。此外，還有肉食愛好者最愛的香草燒羊架及特色三文魚刺身配雲吞脆片。而凡惠顧自助晚餐，每枱更會奉送日式雜錦海鮮炊飯一客，米飯吸滿海鮮精華，鮮味十足。最後當然少不了豐富的甜品，包括富有春日氣息的清酒櫻花果凍，以及由專人即煎的抹茶可麗餅等，為這場海洋與春日的味覺之旅劃上完美的句號！
【買二位成人送一位小童】自助午餐（用餐時段：12:00-14:30）
優惠價：$773起/3位（
原價：$1,291起/3位）
【買二位成人送一位小童】自助晚餐（用餐時段：18:30-21:30）
優惠價：$1,136起/3位（
原價：$1,896起/3位）
歷山酒店
地址：香港北角城市花園道32號 (地圖)
